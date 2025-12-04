Superreiche: Club der Milliardäre wächst - Deutschland vorn dabei

Die Runde wird größer: Die Zahl der Milliardäre weltweit ist auf 2.919 gestiegen, die meisten leben in den USA. Deutschland kam in Europa auf den Spitzenwert von 156 Milliardären.

Eine Welle von Erbschaften und lukrative Investitionen in moderne Technologien haben das Vermögen der Milliardäre weltweit auf Rekordhöhe getrieben. Auf 15,8 Billionen Dollar (rund 13,6 Billionen Euro) kletterte das Vermögen der Superreichen nach Berechnungen der UBS binnen Jahresfrist - ein Plus von 13 Prozent im Vergleich zu 2024.

Die Schweizer Großbank berücksichtigt in ihrer Analyse, die sie in diesem Jahr zum elften Mal vorlegt, Bargeld, Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen, Immobilien und weitere Sachwerte.

Männer unter Milliardären deutlich in der Überzahl

Die gewaltige Summe verteilt sich auf eine größer werdende Gruppe: 2.919 Milliardäre zählt die UBS in ihrem aktuellen Report, ein Jahr zuvor waren es 2.682. Dabei verdanken 91 Menschen einer Erbschaft ihren Aufstieg. Männer sind unter den Superreichen deutlich in der Überzahl: 2.545 der Milliardäre sind Männer, 374 Frauen.

Die meisten Milliardäre in Europa leben in Deutschland

In Deutschland stieg die Zahl der Milliardäre um ein Drittel auf 156. Damit leben hierzulande so viele Milliardäre wie in keinem anderen europäischen Land. Ein Viertel von ihnen hat es demnach aus eigener Kraft in den Club der Superreichen geschafft.

Die Milliardäre in Deutschland konnten ihr Vermögen im Vergleich zum Vorjahr um 145,9 Milliarden Dollar auf 692,1 Milliarden Dollar steigern. Damit stelle Europas größte Volkswirtschaft "die wohlhabendste Region Westeuropas" dar, schreibt die UBS.

Nach dem Zweiten Weltkrieg entstand in Deutschland eine solide industrielle Basis, die bis heute Innovation und Wachstum fördert. „ Mitteilung der Schweizer Großbank UBS

USA führen Ranking der Milliardäre an

Deutschland sei in mehreren Industriesektoren - von Pharma über Maschinenbau bis zu Konsumgütern - federführend und biete eine breite Grundlage für unternehmerischen Erfolg. Zudem gebe es hierzulande eine "starke Tradition der Vermögensweitergabe": Allein im Jahr 2025 haben demnach 15 Mitglieder von zwei deutschen Pharmafamilien ein erhebliches Erbe erhalten.

Im Vergleich zu den führenden USA allerdings ist der Kreis der Milliardäre in Deutschland klein: Die Vereinigten Staaten kommen auf 924 Milliardäre mit einem Gesamtvermögen von rund 6,9 Billionen Dollar. China folgt mit 470 Milliardären und einem Gesamtvermögen von rund 1,8 Billionen Dollar.

Vermögen von Musk, Zuckerberg und Co. steigen um mehr als 20 Prozent

"Wir erleben eine neue Welle der Vermögensschöpfung", erklärte UBS-Manager Benjamin Cavalli. "Der KI-Boom führt zu massiv höheren Bewertungen von bereits etablierten Technologieunternehmen", erläutert UBS-Anlagestratege Max Kunkel. Dazu kämen aber auch neue Unternehmen in Bereichen wie Automatisierung, Robotik oder dem Gesundheitswesen, die technologische Innovationen kommerzialisierten.

Die Vermögen der Technologie-Milliardäre wie Meta-CEO Mark Zuckerberg, Oracle-Chairman Larry Ellison oder Nvidia-Lenker Jensen Huang kletterten insgesamt um 23,8 Prozent auf 3,0 Billionen Dollar. Mit 27,1 Prozent fiel die Wachstumsrate bei Unternehmern aus dem Industriesektor wie Elon Musk oder den Gründern des chinesischen Elektroautoherstellers BYD am höchsten aus. Das drittstärkste Plus verbuchten Milliardäre aus dem Finanzsektor.

Zahl der Milliardäre wird vermutlich weiter steigen

In den kommenden Jahrzehnten wird nach Einschätzung der UBS die Zahl von Milliardären weiter steigen, da sich der Vermögenstransfer weiter beschleunige. Schätzungen zufolge werden Milliardäre bis 2040 weltweit etwa 6,9 Billionen Dollar an Vermögen transferieren, wobei mindestens 5,9 Billionen Dollar direkt oder indirekt über Ehepartner an Kinder weitergegeben werden sollen.

Quelle: dpa, Reuters