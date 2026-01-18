  3. Merkliste
Spanien: Züge bei Cordóba entgleist - Tote und Verletzte

Mehrere Verletzte:Spanien: Tote nach Entgleisung von Hochgeschwindigkeitszügen

|

In Spanien sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge entgleist. Dabei sind mindestens sieben Menschen gestorben, sagt die Guardia Civil.

Man sieht einen roten Hochgeschwindigkeitszug auf den Gleisen

In Spanien sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge entgleist (Symbolbild).

Quelle: dpa | Jan Woitas

Bei einem schweren Zugunglück in Spanien sind am Sonntag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die spanische Polizei mit. Mindestens 25 Passagiere wurden demnach schwer verletzt. Bei dem Unfall sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge entgleist, teilte die spanische Polizei mit. Viele Personen seien noch in den Zügen eingeklemmt.

Der Vorfall ereignete sich in Adamuz in der Nähe von Córdoba. Beide Züge waren in Richtung Madrid unterwegs, wie die Guardia Civil dem spanischen Fernsehsender RTVE bestätigte. In einem Zug waren 300 Menschen unterwegs, in dem anderen 100. Die Bahn-Verbindung zwischen Madrid und Andalusien wurde unterbrochen.

Videos in den Sozialen Medien zeigten entgleiste Waggons. Der regionale TV-Sender Canal Málaga RTV veröffentlichte auf X ein Video, das ein Großaufgebot an Rettungskräften am Einsatzort zeigte.

Video des Regional-Senders Canal Málaga RTV

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

In spanischen Medien berichtet der Radiojournalist Salvador Jiménez, der zufällig in einem der Züge unterwegs war, dass die beiden letzten Waggons entgleist seien und dass einer von ihnen "vollständig umgekippt" sei und zerbrochene Scheiben habe.

"Wir sind pünktlich um 18:40 Uhr von Málaga mit Ziel Madrid abgefahren, ich saß im ersten Waggon. In einem Moment fühlte es sich an wie ein Erdbeben, und tatsächlich war der Zug entgleist. Es wurde sofort durchgesagt, ob medizinisches Personal an Bord sei, man nahm Hämmer, um die Fenster einzuschlagen, und schließlich wurden wir nach und nach evakuiert", erklärte Jiménez.

Quelle: dpa, Reuters
Über dieses Thema berichtete das heute journal am 18.01.2026 ab 21:45 Uhr.
