Spanien: Züge bei Cordóba entgleist - Tote und Verletzte

Mehrere Verletzte:Spanien: Tote nach Entgleisung von Hochgeschwindigkeitszügen
In Spanien sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge entgleist. Dabei sind mindestens sieben Menschen gestorben, sagt die Guardia Civil.
Bei einem schweren Zugunglück in Spanien sind am Sonntag mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die spanische Polizei mit. Mindestens 25 Passagiere wurden demnach schwer verletzt. Bei dem Unfall sind zwei Hochgeschwindigkeitszüge entgleist, teilte die spanische Polizei mit. Viele Personen seien noch in den Zügen eingeklemmt.
Der Vorfall ereignete sich in Adamuz in der Nähe von Córdoba. Beide Züge waren in Richtung Madrid unterwegs, wie die Guardia Civil dem spanischen Fernsehsender RTVE bestätigte. In einem Zug waren 300 Menschen unterwegs, in dem anderen 100. Die Bahn-Verbindung zwischen Madrid und Andalusien wurde unterbrochen.
Videos in den Sozialen Medien zeigten entgleiste Waggons. Der regionale TV-Sender Canal Málaga RTV veröffentlichte auf X ein Video, das ein Großaufgebot an Rettungskräften am Einsatzort zeigte.
Video des Regional-Senders Canal Málaga RTV
In spanischen Medien berichtet der Radiojournalist Salvador Jiménez, der zufällig in einem der Züge unterwegs war, dass die beiden letzten Waggons entgleist seien und dass einer von ihnen "vollständig umgekippt" sei und zerbrochene Scheiben habe.
"Wir sind pünktlich um 18:40 Uhr von Málaga mit Ziel Madrid abgefahren, ich saß im ersten Waggon. In einem Moment fühlte es sich an wie ein Erdbeben, und tatsächlich war der Zug entgleist. Es wurde sofort durchgesagt, ob medizinisches Personal an Bord sei, man nahm Hämmer, um die Fenster einzuschlagen, und schließlich wurden wir nach und nach evakuiert", erklärte Jiménez.
