Handballer bei EM unter Druck: Vorzeitiges Endspiel gegen Spanien

Für die deutschen Handballer geht es im letzten EM-Vorrundenspiel gegen Spanien schon um alles. Die stark verjüngten Iberer hingegen können ohne Druck aufspielen.

Die deutschen Handballer stehen nach der Serbien-Niederlage unter Druck. Quelle: dpa

Der Druck ist gewaltig. Die deutschen Medien haben, da die deutschen Handballer überraschend gegen Serbien (27:30) verloren, für die letzte Vorrundenpartie bei der laufenden EM gegen Spanien ein "Endspiel für Gislason" (Die WELT) ausgerufen: Sollte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason vorzeitig scheitern, wäre die bis 2027 laufende Dienstzeit des Isländers demnach vorzeitig beendet.

Die deutschen Handballer spielen gegen Serbien eine schwache zweite Halbzeit und unterliegen 27:30. Vor dem letzten Gruppenspiel gegen Spanien droht sogar das Vorrunden-Aus. 17.01.2026 | 7:19 min

Für den Geschäftsführer des Deutschen Meisters, Bob Hanning, der als Trainer mit Italien bereits ausgeschieden ist, geht es gar "um nicht weniger als die Zukunft unserer Sportart". Will der deutsche Handball seinen Untergang vermeiden, benötigt das Team um Kapitän Johannes Golla gegen die Spanier einen Sieg mit drei Toren Vorsprung, sollte Serbien zuvor gegen Österreich gewinnen.

Deutschland kommt weiter … … mit einem Drei-Tore-Sieg gegen Spanien, unabhängig vom Ausgang des anderen Spiels Serbien gegen Österreich. Dann greift bei jeweils 4:2-Punkten der Dreiervergleich zwischen Serbien, Spanien und Deutschland, bei dem Serbien in der Tordifferenz (+1) vor Deutschland (0) und Spanien (-1) liegen würde.



… mit einem Sieg gegen Spanien, falls Serbien gegen Österreich zuvor nicht siegt.



… mit einem Remis gegen Spanien, falls Serbien gegen Österreich zuvor verliert.



… mit einer knappen Niederlage, falls Serbien gegen Österreich mit drei Toren verliert, allerdings unterhalb des Ergebnisses 27:30. Das greift bei jeweils 2:4-Punkten ebenfalls der Dreiervergleich, bei dem die mehr erzielten Tore den Ausschlag für Deutschland geben würden.

Knifflige Aufgabe

Die Aufgabe ist jedenfalls knifflig, obwohl die Iberer nach dem Gewinn der olympischen Bronzemedaille 2024 einen starken Umbruch eingeleitet haben. Die einzigen verbliebenen großen Namen im stark verjüngten Team sind Torwart Sergej Hernandez (SC Magdeburg) und Rückraum-Linkshänder Alex Dujshebajew (Kielce).

Nach der unerwarteten Niederlage gegen Serbien analysieren Juri Knorr, Renars Uscins und Johannes Golla das Spiel im ZDF-Interview. 18.01.2026 | 6:03 min

Und dennoch kontrollierte die Auswahl von Jordi Ribera gegen Serbien (29:27) und Österreich (30:25) jeweils das Spielgeschehen. "Das Team hat einen Schritt nach vorn gemacht, es ist gewachsen, und das ist immer wichtig", sagte Ribera nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Serbien.

Ribera bürgt für Spielkultur

Der stets souveräne und Ruhe ausstrahlende Ribera, 62, verfügt wie Gislason über eine riesige Erfahrung und bürgt für eine ausgesprochen smarte Spielkultur. Bevor er Spanien zu zwei umjubelten Titeln bei der EURO (2018, 2020) führte, hatte er die Nationalmannschaften Argentiniens und Brasiliens erfolgreich gecoacht.

Welcher Name fällt am häufigsten, wenn es um Trashtalk im DHB-Team geht? Ganz vorn dabei: Miro Schluroff und Marco Grgic. 15.01.2026 | 0:19 min

Im Gegensatz zum Bundestrainer aber kann Ribera seine Aufbauarbeit in fast kontemplativer Ruhe durchführen. Denn in Spanien liegt die Sportart seit der Immobilienkrise 2008 am Boden. Allein die Handballabteilung des hochverschuldeten FC Barcelona, die am Tropf der Fußballer hängt, kann international mithalten. Die desaströse Lage in Spanien ist der Grund, warum hochkarätige Coaches wie Juan Pastor (Hannover) und Roberto Garcia Parrondo (Melsungen) in die gut zahlende Bundesliga drängen.

Flucht aus Spanien

Auch die besten spanischen Handballer sind, wenn sie keinen Job in Barcelona ergattert haben, aus Spanien geflüchtet. Der clevere Spielmacher Ian Tarrafeta hat im französischen Nantes angeheuert, der Rückraumlinke Jan Gurri bei Sporting Lissabon, Linkshänder Dusjhebajew lebt seit vielen Jahren im polnischen Kielce. Auch der bullige Kreisläufer Abel Serdio verdient sein Geld im polnischen Plock.

Vor allem in der ersten Halbzeit lieferte die deutsche Handball-Nationalmannschaft um Keeper Andreas Wolff beim EM-Auftaktsieg gegen Österreich eine bärenstarke Leistung ab. 16.01.2026 | 1:31 min

Nicht alle diese Profis, die taktisch und technisch sehr gut ausgebildet sind, zählen zu den größten Namen. Aber sie gehören in ihren Teams, die sämtlich dauerhaft in der Champions League spielen, auf Kernpositionen zu Entscheidungsspielern - und sammeln also jede Woche, anders als die meisten deutschen Profis, wichtige Erfahrungen auf höchstem europäischem Klubniveau.

Nachwuchs-Juwel Marcos Fis

Das jüngste Juwel der spanischen Nachwuchsschule indes spielt noch im spanischen Granollers. Rückraum-Linkshänder Marcos Fis, Sohn des früheren Kieler Profis Julio Fis, ist mit seinen 17 Jahren einer der jüngsten spanischen Profis bei einem großen Turnier überhaupt.

"Spieler wie ihn findet man selten", sagt Ribera über ihn und lobt dessen individuelle Fähigkeiten. "Seine Stärke im Eins-gegen-Eins ist brutal." Bei diesem Turnier setzte der Coach den hochbegabten Teenager bisher indes nur wenig ein. Fis soll vor allem lernen.

Sport : Köster & Knorr - Auf dem Weg an die Handball-Weltspitze Zwei Wege, ein Ziel: Julian Köster und Juri Knorr prägen den deutschen Handball – und wollen bei der Europameisterschaft 2026 in Skandinavien Geschichte schreiben.