Handballer bei EM unter Druck: Vorzeitiges Endspiel gegen Spanien

Handballer bei EM unter Druck:Vorzeitiges Endspiel für die DHB-Männer gegen Spanien
von Erik Eggers
Für die deutschen Handballer geht es im letzten EM-Vorrundenspiel gegen Spanien schon um alles. Die stark verjüngten Iberer hingegen können ohne Druck aufspielen.
Der Druck ist gewaltig. Die deutschen Medien haben, da die deutschen Handballer überraschend gegen Serbien (27:30) verloren, für die letzte Vorrundenpartie bei der laufenden EM gegen Spanien ein "Endspiel für Gislason" (Die WELT) ausgerufen: Sollte das Team von Bundestrainer Alfred Gislason vorzeitig scheitern, wäre die bis 2027 laufende Dienstzeit des Isländers demnach vorzeitig beendet.
Für den Geschäftsführer des Deutschen Meisters, Bob Hanning, der als Trainer mit Italien bereits ausgeschieden ist, geht es gar "um nicht weniger als die Zukunft unserer Sportart". Will der deutsche Handball seinen Untergang vermeiden, benötigt das Team um Kapitän Johannes Golla gegen die Spanier einen Sieg mit drei Toren Vorsprung, sollte Serbien zuvor gegen Österreich gewinnen.
… mit einem Drei-Tore-Sieg gegen Spanien, unabhängig vom Ausgang des anderen Spiels Serbien gegen Österreich. Dann greift bei jeweils 4:2-Punkten der Dreiervergleich zwischen Serbien, Spanien und Deutschland, bei dem Serbien in der Tordifferenz (+1) vor Deutschland (0) und Spanien (-1) liegen würde.
… mit einem Sieg gegen Spanien, falls Serbien gegen Österreich zuvor nicht siegt.
… mit einem Remis gegen Spanien, falls Serbien gegen Österreich zuvor verliert.
… mit einer knappen Niederlage, falls Serbien gegen Österreich mit drei Toren verliert, allerdings unterhalb des Ergebnisses 27:30. Das greift bei jeweils 2:4-Punkten ebenfalls der Dreiervergleich, bei dem die mehr erzielten Tore den Ausschlag für Deutschland geben würden.
Knifflige Aufgabe
Die Aufgabe ist jedenfalls knifflig, obwohl die Iberer nach dem Gewinn der olympischen Bronzemedaille 2024 einen starken Umbruch eingeleitet haben. Die einzigen verbliebenen großen Namen im stark verjüngten Team sind Torwart Sergej Hernandez (SC Magdeburg) und Rückraum-Linkshänder Alex Dujshebajew (Kielce).
Und dennoch kontrollierte die Auswahl von Jordi Ribera gegen Serbien (29:27) und Österreich (30:25) jeweils das Spielgeschehen. "Das Team hat einen Schritt nach vorn gemacht, es ist gewachsen, und das ist immer wichtig", sagte Ribera nach dem erfolgreichen Auftakt gegen Serbien.
Ribera bürgt für Spielkultur
Der stets souveräne und Ruhe ausstrahlende Ribera, 62, verfügt wie Gislason über eine riesige Erfahrung und bürgt für eine ausgesprochen smarte Spielkultur. Bevor er Spanien zu zwei umjubelten Titeln bei der EURO (2018, 2020) führte, hatte er die Nationalmannschaften Argentiniens und Brasiliens erfolgreich gecoacht.
Im Gegensatz zum Bundestrainer aber kann Ribera seine Aufbauarbeit in fast kontemplativer Ruhe durchführen. Denn in Spanien liegt die Sportart seit der Immobilienkrise 2008 am Boden. Allein die Handballabteilung des hochverschuldeten FC Barcelona, die am Tropf der Fußballer hängt, kann international mithalten. Die desaströse Lage in Spanien ist der Grund, warum hochkarätige Coaches wie Juan Pastor (Hannover) und Roberto Garcia Parrondo (Melsungen) in die gut zahlende Bundesliga drängen.
Flucht aus Spanien
Auch die besten spanischen Handballer sind, wenn sie keinen Job in Barcelona ergattert haben, aus Spanien geflüchtet. Der clevere Spielmacher Ian Tarrafeta hat im französischen Nantes angeheuert, der Rückraumlinke Jan Gurri bei Sporting Lissabon, Linkshänder Dusjhebajew lebt seit vielen Jahren im polnischen Kielce. Auch der bullige Kreisläufer Abel Serdio verdient sein Geld im polnischen Plock.
Nicht alle diese Profis, die taktisch und technisch sehr gut ausgebildet sind, zählen zu den größten Namen. Aber sie gehören in ihren Teams, die sämtlich dauerhaft in der Champions League spielen, auf Kernpositionen zu Entscheidungsspielern - und sammeln also jede Woche, anders als die meisten deutschen Profis, wichtige Erfahrungen auf höchstem europäischem Klubniveau.
Nachwuchs-Juwel Marcos Fis
Das jüngste Juwel der spanischen Nachwuchsschule indes spielt noch im spanischen Granollers. Rückraum-Linkshänder Marcos Fis, Sohn des früheren Kieler Profis Julio Fis, ist mit seinen 17 Jahren einer der jüngsten spanischen Profis bei einem großen Turnier überhaupt.
"Spieler wie ihn findet man selten", sagt Ribera über ihn und lobt dessen individuelle Fähigkeiten. "Seine Stärke im Eins-gegen-Eins ist brutal." Bei diesem Turnier setzte der Coach den hochbegabten Teenager bisher indes nur wenig ein. Fis soll vor allem lernen.