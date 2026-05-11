Update am Abend: Steuerreform, Sabotageverdacht und Sanktionen

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heute spielte ein Teil der Musik im politischen Berlin - denn dort machte das Kabinett den Weg für die Einkommensteuer-Reform frei. Für Unsicherheit in der Bevölkerung sorgen indes der Anschlag auf die Stromversorgung in der Nähe des Kraftwerks Jänschwalde in Brandenburg und ein Kurzschluss im Umspannwerk in Bergheim bei Köln. Die Taten werfen die Frage auf: Wie verletzlich ist die Stromversorgung?

Kabinett beschließt Einkommensteuer-Reform

Das ist passiert: Die Bundesregierung hat eine Reform der Einkommensteuer beschlossen. Ab 2027 sollen vor allem kleine und mittlere Einkommen sowie Familien entlastet werden. Das Entlastungsvolumen beträgt zehn Milliarden Euro.

Die Bundesregierung hat eine Reform der Einkommensteuer beschlossen. Ab 2027 sollen vor allem kleine und mittlere Einkommen sowie Familien entlastet werden. Das Entlastungsvolumen beträgt zehn Milliarden Euro. Das ist der Hintergrund: Grundfreibetrag, Kindergeld, Kinderfreibeträge und Arbeitnehmer-Pauschbetrag steigen. Sehr hohe Einkommen werden stärker besteuert, Handwerkerleistungen lassen sich künftig weniger stark absetzen.

Grundfreibetrag, Kindergeld, Kinderfreibeträge und Arbeitnehmer-Pauschbetrag steigen. Sehr hohe Einkommen werden stärker besteuert, Handwerkerleistungen lassen sich künftig weniger stark absetzen. Darum ist das wichtig: Die Reform soll viele Haushalte finanziell entlasten. Fachleute und Opposition kritisieren jedoch, dass steigende Sozialabgaben und die kalte Progression (mehr Gehalt, aber durch Inflation und höheren Steuersatz kaum mehr Kaufkraft) die Wirkung schmälern könnten.

heute in Deutschland vom 02.09.2026 um 14:34 Uhr. 02.09.2026 | 1:47 min

Zivile Infrastruktur: Anschlag und Kurzschluss verunsichern

Das ist passiert: Unbekannte haben an einem Umspannwerk in Bergheim wahrscheinlich Kabel über eine Oberleitung gebracht und dadurch einen Kurzschluss verursacht. Die Behörden ermitteln wegen verfassungsfeindlicher Sabotage und prüfen sowohl einen fremdstaatlichen Hintergrund als auch Verbindungen zum Linksextremismus.

Unbekannte haben an einem Umspannwerk in Bergheim wahrscheinlich Kabel über eine Oberleitung gebracht und dadurch einen Kurzschluss verursacht. Die Behörden ermitteln wegen verfassungsfeindlicher Sabotage und prüfen sowohl einen fremdstaatlichen Hintergrund als auch Verbindungen zum Linksextremismus. Das ist der Hintergrund: Durch den Vorfall fielen fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke von RWE mit einer Kapazität von insgesamt rund 4.200 Megawatt aus. Auch ein möglicher Zusammenhang mit dem Angriff auf ein Umspannwerk in Brandenburg wird untersucht.

Durch den Vorfall fielen fünf Braunkohle-Kraftwerksblöcke von RWE mit einer Kapazität von insgesamt rund 4.200 Megawatt aus. Auch ein möglicher Zusammenhang mit dem Angriff auf ein Umspannwerk in Brandenburg wird untersucht. Darum ist das wichtig: Die Vorfälle in Brandenburg und NRW zeigen, wie verwundbar die Energieinfrastruktur gegenüber gezielten Angriffen ist - zudem verunsichern sie die Bevölkerung. Auch wenn die Stromversorgung stabil blieb, wächst der Druck auf Politik, Behörden und Betreiber, kritische Anlagen besser vor Sabotage und möglichen hybriden Bedrohungen zu schützen.

heute in Deutschland vom 02.09.2026 um 14:34 Uhr. 02.09.2026 | 1:43 min

EU will Sanktionen gegen Russland deutlich verschärfen

Das ist passiert: Nach dem versuchten Drohnenanschlag auf den Flughafen Leipzig/Halle hat die Europäische Union den russischen Gesandten einbestellt. Deutschland und weitere Mitgliedstaaten bereiten zudem neue Sanktionen gegen Russland vor.

Das ist der Hintergrund: Am Flughafen war eine mit Sprengstoff beladene Drohne nahe ukrainischen Frachtflugzeugen entdeckt worden. Die Bundesregierung macht Russland verantwortlich und verweist auf Tatmittel, die aus anderen hybriden Operationen bekannt seien. Russland bestreitet eine Beteiligung.

Das sagen unsere Korrespondenten: Deutschland habe beim Treffen der EU-Verteidigungsminister in Irland "massive Solidaritätsbekundungen" für die Sanktionsankündigung erfahren, berichtet ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers. "Dabei wurde aber auch klar, dass Leipzig gar nicht so sehr als Einzelfall betrachtet wird, sondern eigentlich vielmehr als Weckruf für die Erkenntnis, dass wirklich ganz Europa mittlerweile betroffen ist von diesen hybriden Angriffen."

Morgenmagazin vom 02.09.2026 um 09:46 Uhr. 02.09.2026 | 2:43 min

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Zverev siegt nach Krimi gegen Sonego.

Alexander Zverev hat bei den US Open nach fast fünf Stunden einen Fünfsatz-Krimi gegen Lorenzo Sonego gewonnen und damit ein frühes Aus verhindert. Wie der Hamburger einen 1:2-Satzrückstand drehte und wer nun auf ihn wartet, haben wir für Sie zusammengefasst.

Schlagzeilen

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