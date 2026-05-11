Update am Abend: Bundestrainer, Krankschreibung und AfD in Erfurt

Guten Abend,

mit Julian geht es nicht weiter, Jürgen soll es richten: Der DFB hat sich von Bundestrainer Julian Nagelsmann getrennt und zugleich seine Fühler in Richtung Jürgen Klopp ausgestreckt. Die politische Reformdebatte spitzt sich derweil auf den Streit um die geplanten strengeren Regeln für die Krankschreibung zu. Und: In Erfurt laufen die Vorbereitungen für den AfD-Parteitag.

DFB trennt sich von Nagelsmann

Das ist passiert: Julian Nagelsmann ist nicht mehr deutscher Bundestrainer. Nach dem frühen WM-Aus habe er "in einem vertraulichen Gespräch mit der Verbandsspitze darum gebeten, ihn nach dem enttäuschenden Verlauf der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko von seinen Aufgaben zu entbinden", heißt es vom DFB. Nagelsmann selbst richtete eine emotionale Entschuldigung an die Fans.

Julian Nagelsmann ist nicht mehr deutscher Bundestrainer. Nach dem frühen WM-Aus habe er "in einem vertraulichen Gespräch mit der Verbandsspitze darum gebeten, ihn nach dem enttäuschenden Verlauf der Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko von seinen Aufgaben zu entbinden", heißt es vom DFB. Nagelsmann selbst richtete eine emotionale Entschuldigung an die Fans. Das ist der Hintergrund: Das überraschende Ausscheiden gegen Paraguay hatte sofort für massive Kritik an Nagelsmann gesorgt - unter Fußballfans ebenso wie offenbar in den Gremien des Deutschen Fussball-Bundes. Nun rückt Jürgen Klopp als möglicher Nachfolger in den Fokus. Der DFB wolle das Gespräch mit dem Ex-Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool suchen, heißt es offiziell.

Das überraschende Ausscheiden gegen Paraguay hatte sofort für massive Kritik an Nagelsmann gesorgt - unter Fußballfans ebenso wie offenbar in den Gremien des Deutschen Fussball-Bundes. Nun rückt Jürgen Klopp als möglicher Nachfolger in den Fokus. Der DFB wolle das Gespräch mit dem Ex-Trainer von Borussia Dortmund und dem FC Liverpool suchen, heißt es offiziell. Das sagt ZDF-Reporter Markus Wolsiffer: Die Trennung habe sich abgezeichnet. "Anfangs gab sich Nagelsmann noch kämpferisch, aber im Laufe der Zeit - das räumt er selbst ein - hat er viele Gespräche geführt mit seinem privaten Umfeld, aber sicherlich auch mit den Offiziellen des DFB." Bemerkenswert sei, dass der DFB nun die Kontaktaufnahme mit Jürgen Klopp offen kommuniziert: "Das war ja über Jahre hinweg ein Gerücht, nun ist es offiziell: Er kann - nach Willen des DFB zumindest - der Bundestrainer werden." Ob das gelingt, dahinter stünden allerdings "noch einige Fragzeichen".

heute in Deutschland, 03.07.2026, ab 14:00 Uhr 03.07.2026 | 3:37 min

Streit um geplante Regeln für Krankschreibung

Das ist passiert: Die von der Koalition geplanten Änderungen bei den Regeln für Krankschreibungen sorgen für heftige Diskussionen. Unionsfraktionschef Jens Spahn verteidigt die geplanten Verschärfungen, etwa die Attestpflicht ab Tag eins. Hausärzte widersprechen: Praxen könnten durch die Regelungen überlastet werden, sagte der Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Markus Blumenthal-Beier im ZDF. Er befürchtet "unnötige Bürokratie" durch die Pläne der Koalition. Die telefonische Krankschreibung, die es künftig nicht mehr geben soll, habe zudem nichts mit der dauerhaft hohen Anzahl an Krankmeldungen in Deutschland zu tun.

Die von der Koalition geplanten Änderungen bei den Regeln für Krankschreibungen sorgen für heftige Diskussionen. Unionsfraktionschef Jens Spahn verteidigt die geplanten Verschärfungen, etwa die Attestpflicht ab Tag eins. Hausärzte widersprechen: Praxen könnten durch die Regelungen überlastet werden, sagte der Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbands, Markus Blumenthal-Beier im ZDF. Er befürchtet "unnötige Bürokratie" durch die Pläne der Koalition. Die telefonische Krankschreibung, die es künftig nicht mehr geben soll, habe zudem nichts mit der dauerhaft hohen Anzahl an Krankmeldungen in Deutschland zu tun. Das ist der Hintergrund: Die telefonische Krankschreibung soll dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses zufolge abgeschafft werden. Zudem soll die "unrichtige Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" (AU) stärker bestraft werden. Eine Vorlage einer AU "ab dem ersten Tag der Erkrankung" soll verpflichtend werden. Einen Überblick über die Pläne und den Stand der Reformen finden Sie hier.

Die telefonische Krankschreibung soll dem Beschlusspapier des Koalitionsausschusses zufolge abgeschafft werden. Zudem soll die "unrichtige Ausstellung einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung" (AU) stärker bestraft werden. Eine Vorlage einer AU "ab dem ersten Tag der Erkrankung" soll verpflichtend werden. Einen Überblick über die Pläne und den Stand der Reformen finden Sie hier. Das sagt ZDF-Korrespondentin Charlotte Greipl: In vielen Arbeits- und Tarifverträgen könnten auch weiterhin andere Regeln zur Krankschreibung getroffen werden als gesetzlich festgeschrieben. "Das heißt, gerade in Betrieben, die starke Gewerkschaften haben [...], können die Regeln weiterhin gelten." Insofern könne es gut sein, "dass sich für viele Arbeitnehmer in Deutschland gar nichts ändern wird". Wichtig zu beachten sei aber: Es handelt sich bisher nur um Beschlüsse des Koalitionsausschusses und noch nicht um einen Gesetzentwurf. Viele Fragen zur Umsetzung seien daher noch offen und Änderungen möglich.

Darüber, was sich bei der Krankschreibung wirklich ändern soll, berichtete ZDFheute live:

ZDFheute live, 03.07.2026, ab 11:35 Uhr 03.07.2026 | 25:38 min

Anspannung vor AfD-Parteitag

Das ist passiert: Am Wochenende trifft sich die AfD in Erfurt zum Bundesparteitag. Tino Chrupalla und Alice Weidel sollen als Vorsitzenden-Duo bestätigt werden. Schon vor Beginn ist die Lage angespannt: Begleitet wird der Parteitag von massiver Polizeipräsenz. Zahlreiche Organisationen haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen, Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet.

Am Wochenende trifft sich die AfD in Erfurt zum Bundesparteitag. Tino Chrupalla und Alice Weidel sollen als Vorsitzenden-Duo bestätigt werden. Schon vor Beginn ist die Lage angespannt: Begleitet wird der Parteitag von massiver Polizeipräsenz. Zahlreiche Organisationen haben zu Gegendemonstrationen aufgerufen, Zehntausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet. Darum geht es beim Parteitag: Weidel und Chrupalla müssen sich zwar nicht gegen Mitbewerber um den Parteivorsitz durchsetzen. Dennoch wird mit Spannung erwartet, wie selbstbewusst das Rechtsaußen-Lager um den thüringischen AfD-Landeschef Björn Höcke auftritt.

Weidel und Chrupalla müssen sich zwar nicht gegen Mitbewerber um den Parteivorsitz durchsetzen. Dennoch wird mit Spannung erwartet, wie selbstbewusst das Rechtsaußen-Lager um den thüringischen AfD-Landeschef Björn Höcke auftritt. Das sagt ZDF-Reporterin Daniela Sonntag: Höcke werde auf dem Parteitag versuchen, "die Partei stärker in seinem Sinne zu prägen". So kandidiere zum einen sein Co-Chef und enger Vertrauter Stefan Möller für den Bundesvorstand. Zum anderen setze sich Höcke für eine Aufweichung der Unvereinbarkeitskriterien für neue Parteimitglieder ein, um etwa auch Mitgliedern der neu-rechten "Identitären Bewegung" den Weg in die Partei zu ermöglichen.

heute in Deutschland, 03.07.2026, ab 14:00 Uhr 03.07.2026 | 3:00 min

Ratgeber: Lebensmittelvergiftung vermeiden

Bei hohen Temperaturen verderben Lebensmittel rasch: Welche Speisen besonders empfindlich sind, was bei der Aufbewahrung wichtig ist und wann Keime zum Gesundheitsrisiko werden, erfahren Sie hier.

volle kanne vom 03.07.2026 03.07.2026 | 4:56 min

Fußball-WM 2026

Am Abend und in der Nacht stehen die nächsten Partien im WM-Sechzehntelfinale an: Um 20 Uhr spielt Australien gegen Ägypten (live im ZDF), erwartet wird eine ausgeglichene Partie. Zur Geisterstunde trifft der amtierende Weltmeister Argentinien auf das Überraschungsteam von Kap Verde (Magenta TV). Und um 3.30 Uhr treffen Kolumbien und Ghana aufeinander (live im ZDF).

Weitere News zur Fußball-Weltmeisterschaft erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Fußball-WM. Alle Berichte finden Sie außerdem auf unserer Themenseite. Hier gibt es außerdem Spielplan, Ergebnisse und Tabellen.

ZDFsportstudio Update : Dein Newsletter zur Fußball-WM 2026 Alle Highlights der WM-Spiele aus der Nacht, Updates zum DFB-Team und die wichtigsten Nachrichten zur Fußball-WM 2026 – kompakt und aktuell. Jetzt abonnieren! Newsletter abonnieren Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Mehr Sport

Am Wochenende startet die 113. Ausgabe der Tour de France in Barcelona. Die größten deutschen Hoffnungen ruhen auf Florian Lipowitz. Und wie sind die Aussichten der anderen deutschen Starter?

Schlagzeilen

Das sollten Sie sich mal anschauen

In Niedersachsen haben Einbrecher einen Radlader genutzt, um in ein Juweliergeschäft einzubrechen. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro. Die Täter werden noch gesucht.

hallo Deutschland, 03.07.2026, 14:11 Uhr 03.07.2026 | 1:44 min

Ein Lichtblick

Organisationen weltweit rufen an diesem Freitag dazu auf, bewusst auf Plastiktüten zu verzichten. Der Tag soll auf die Umweltbelastung durch Plastik aufmerksam machen.

ZDFheute Xpress, 03.07.2026, 09:16 Uhr 03.07.2026 | 0:18 min

Auf die Ohren

"Militär und Macht": Russland überzieht die Ukraine mit einer massiven Angriffswelle. Die wehrt sich mit Angriffen auf die russische Infrastruktur - mit Erfolg, wie Militärökonom Marcus Keupp erklärt. Das und mehr in der neuen Folge von "Militär & Macht - die Analyse".

Streaming-Tipps für den Abend

"Marcant - Content gegen Rechts": Marcant stellt Fragen, wo andere wegsehen. Zwischen Hass, Drohungen und Reichweite zeigt 37° Leben, wie sein Engagement gegen Rechts wirkt - und was es ihn kostet. (27 Min.)

05.07.2026 | 27:05 min

"Tod auf dem Gipfel": Der Schweizer Ermittler Andréas Meyer und seine französische Kollegin Constance Vivier jagen eine in den Alpen abgetauchte Bande von Juwelendieben. Statt Diamanten folgt ein Leichenfund. (1 Std. 26 Min.)

21.06.2026 | 86:23 min

Rezept des Tages: Apulischer Kartoffelsalat mit Kapern

"Cialda Barese" nennen die Italiener diesen Kartoffelsalat mit Kapern. Mit ihnen verleiht Stefania Lettini ihrem Salat eine besondere Note. Je kleiner die Kapern, desto aromatischer sind sie. Für das Rezept finden Sie hier den Download.

Volle Kanne, 03.07.2026, ab 09:05 Uhr 03.07.2026 | 7:15 min

Wenn Sie unser ZDFheute Update abonnieren möchten, können Sie das hier tun oder in Ihrer ZDFheute-App unter Meine News / Einstellungen / ZDFheute-Update-Abo.

Genießen Sie Ihren Abend und das Wochenende!

Torben Heine und das gesamte ZDFheute-Team