Norovirus: Über 100 Menschen auf Kreuzfahrtschiff infiziert

Magen-Darm-Erkrankung:Norovirus: 125 Menschen auf Kreuzfahrtschiff infiziert
Auf einem Kreuzfahrtschiff auf dem Weg von San Francisco nach Alaska und Kanada ist das Norovirus ausgebrochen. Mehr als 100 Passagiere und Crewmitglieder haben sich angesteckt.
Insgesamt 125 Passagiere und Crewmitglieder eines Schiffes der Reederei Princess Cruises haben sich während der Reise mit einem Magenvirus infiziert. Das Schiff legte am Donnerstag (Ortszeit) in San Francisco, USA, an.
Die Ruby Princess war auf einer 20-tägigen Rundreise von San Francisco nach Kanada und Alaska unterwegs, als 102 Passagiere und 23 Crewmitglieder am Norovirus erkrankten, wie die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mitteilte.
Verstärkte Hygienemaßnahmen an Bord
Der Ausbruch auf der Ruby Princess, die am 12. Juni in See gestochen war, wurde am Wochenende vom 27. und 28. Juni gemeldet. Nicht alle Infizierten seien gleichzeitig erkrankt gewesen oder hätten zum Zeitpunkt des Ein- oder Auslaufens Symptome gezeigt, hieß es weiter.
An Bord der Reise befanden sich 3.032 Passagiere und 1.144 Crewmitglieder. Princess Cruises teilte mit, die Besatzung habe schnell reagiert und "verstärkte Hygienemaßnahmen an Bord" umgesetzt. Das Schiff soll vor der nächsten Reise, die am Donnerstag beginnt, gründlich gereinigt und desinfiziert werden.
Hochansteckender Magenvirus
Das Norovirus ist hochansteckend und wird häufig über Lebensmittel oder kontaminierte Oberflächen übertragen, insbesondere in engen und überfüllten Umgebungen. Die Erkrankung verläuft bei vielen Menschen kurz, kann aber für Menschen mit Vorerkrankungen, Kleinkindern und älteren Menschen ab 65 Jahren gefährlich sein. Zu den Symptomen gehören plötzliches Erbrechen, Durchfall und Magenschmerzen, die bis zu drei Tage anhalten können, so die CDC.
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