WHO erklärt Hantavirus-Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff für beendet

Kreuzfahrtschiff "MV Hondius":WHO erklärt Hantavirus-Ausbruch für beendet
Die Weltgesundheitsorganisation hat den tödlichen Hantavirus-Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" für beendet erklärt. Die letzte Kontaktperson hat die Quarantäne verlassen.
Der jüngste Hantavirus-Ausbruch ist aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) beendet. Seit dem 25. Mai seien keine neuen Fälle im Zusammenhang mit dem Kreuzfahrtschiff "Hondius" aufgetreten, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus in Genf.
X-Post von Ghebreyesus
Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Am Donnerstag sei die letzte Kontaktperson negativ auf das Virus getestet worden. Zuvor hatte bereits die US-Gesundheitsbehörde CDC ihre Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbruch eingestellt, nachdem alle potenziell betroffenen US-Bürger ihre 42-tägige Beobachtungsphase ohne eine gemeldete Infektion abgeschlossen hatten.
Hantavirus: Drei Todesfälle, darunter eine Deutsche
Insgesamt seien mehr als 650 Kontaktpersonen in rund 30 Ländern identifiziert und beobachtet worden. Die Gesamtzahl der Infektionen liegt nach Angaben der WHO bei 13, darunter drei Todesfälle. Eine der Toten war eine Frau aus Deutschland.
Auch nach dem Ende dieses Ausbruchs werde die WHO weiter in der Hantavirus-Forschung aktiv bleiben, sagte Tedros. Die Organisation koordiniert eine internationale Studie zu der Krankheit. Dies werde bei der Entwicklung von Diagnosemethoden, Medikamenten und Impfstoffen helfen, sagte er.
Ursprung des Hantavirus-Ausbruchs wird noch untersucht
Auf einer in Argentinien begonnenen Kreuzfahrt des Schiffes "Hondius" der niederländischen Reederei Oceanwide Expeditions hatten sich mehrere Menschen mit dem Hantavirus angesteckt. Es handelte sich um den südamerikanischen Andes-Typ. Der Ursprung des Ausbruchs wird noch untersucht.
Hantaviren werden hauptsächlich durch Nagetiere übertragen, etwa durch Kotpartikel in aufgewirbeltem Staub. Der sogenannte Andes-Typ des Virus ist jedoch die einzige bekannte Variante, die vereinzelt auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann.
Rund 150 Menschen aus 23 Ländern waren auf der "Hondius". Wegen des Ausbruchs legte das Schiff im Mai an der Insel Teneriffa an, von wo aus die Menschen an Bord unter speziellen Sicherheitsvorkehrungen in ihre Heimatländer kamen. Schon vor Wochen hatte die WHO das Risiko für die breite Bevölkerung als gering bewertet und bekräftigt, dass keine Gefahr einer großen Ansteckungswelle oder Pandemie bestehe.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Hantavirus
- Interview
Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff:RKI: "Keine Pandemiegefahr" durch Hantavirusmit Video3:23
- Faktencheck
"Corona 2.0" und "Plandemie":Diese Fake-News kursieren zum Hantavirusvon Jan Schneider und Oliver Kleinmit Video10:09
Infektion auf Kreuzfahrtschiff:Hantavirus-Ausbruch: WHO sieht Ende in Sichtmit Video0:33
- Interview
Tödlicher Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff:Infektiologe: Hantavirus-Variante keine Gefahr für Europamit Video27:32