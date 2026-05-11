Hantavirus birgt laut RKI keine Pandemiegefahr

Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff:RKI: "Keine Pandemiegefahr" durch Hantavirus
Nach dem Hantavirus-Ausbruch verlassen Passagiere die "Hondius". RKI-Chef Schaade gibt Entwarnung und sieht keine Pandemiegefahr, betont aber die Bedeutung der Quarantäne.
Trotz des Hantavirus-Ausbruchs auf einem Kreuzfahrtschiff sieht der Chef des Robert-Koch-Instituts keine Gefahr für die Bevölkerung. Das Virus könne Menschen sehr krank machen, sagte Lars Schaade im ZDF heute journal. Zugleich betonte er:
Experte: Lage unter Kontrolle
Schaade sieht keine Gefährdung für die Bevölkerung in Deutschland und keine Pandemiegefahr. Auch die Rückführung der Kreuzfahrtschiff-Passagiere in ihre Heimatländer beunruhigt ihn nicht, da alle Risikokontakte zurückverfolgt werden könnten. "Bislang ist es auch gelungen, alle Personen, die vorher das Schiff verlassen hatten, ausfindig zu machen", sagte der Experte.
Auch deren Kontakte außerhalb des Schiffes seien identifiziert worden. Nach seiner Darstellung wüssten die Behörden derzeit, "wo die sind". Die Lage sei daher unter Kontrolle, auch wenn die globale Verteilung zunächst Anlass zur Sorge gegeben habe.
RKI: Hantaviren seit Jahrzehnten bekannt
Mit Blick auf den Vergleich mit dem Coronavirus sagte Schaade: "Das ist ein ganz anderes Virus, und die Gefahr ist überhaupt nicht vergleichbar." Man kenne das Virus schon sehr lange und könne es deshalb sehr gut einschätzen. Das Coronavirus sei damals ein neues Virus mit spezifischen Eigenschaften gewesen.
Seit Jahrzehnten gebe es Hantavirus-Fälle, vor allem in Südamerika, und auch frühere Ausbrüche seien stets kontrolliert worden. Dem RKI-Präsidenten zufolge sei es immer gelungen, Infektionsketten einzudämmen, selbst wenn infizierte Reisende in andere Regionen gelangten.
RKI-Chef: Sechs Wochen Quarantäne bei Hantavirus
Unsicherheit bleibe dennoch durch die lange Inkubationszeit. Schaade zufolge sind Quarantäne-Maßnahmen über einen längeren Zeitraum notwendig - im Interview sprach er von sechs Wochen. Erst danach lasse sich abschließend beurteilen, ob es weitere Krankheitsfälle gegeben hat.
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Hantavirus
- FAQ
Nach Todesfällen auf Kreuzfahrtschiff:Was sind Hantaviren und wie gefährlich sind sie?mit Video2:41
Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Hantavirus-Ausbruch ist "lokales Geschehen"Video4:09
Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff:Hantavirus: Weltgesundheitsorganisation bestätigt sechs Fällemit Video1:36
Erkrankte bei Kreuzfahrt im Atlantik:WHO: Hantavirus wohl von Mensch zu Mensch übertragenmit Video0:24