El Niño: Experten warnen vor Hitzewellen und Starkregen

Hitzewellen und Starkregen erwartet:Experten warnen vor El Niño mit "starker Intensität"
UN-Experten warnen vor El Niño: In diesem Jahr erreiche das Wetterphänomen eine "starke Intensität". Die Weltorganisation für Meteorologie rechnet mit Hitzewellen und Starkregen.
Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) hat vor massiven Auswirkungen des Wetterphänomens El Niño gewarnt und die betroffenen Länder aufgefordert, sich darauf vorzubereiten.
Zwischen Juli und September werde das Phänomen eine "starke Intensität" erreichen, teilte die UN-Behörde am Freitag in ihrem monatlichen Klima-Bericht mit. El Niño habe bereits eingesetzt und die Wahrscheinlichkeit von Extremwetter-Ereignissen sei in vielen Regionen der Welt gestiegen.
El-Niño-Faktoren nehmen zu
El Niño ist ein natürlich auftretendes Phänomen, bei dem sich die Wasseroberfläche im Pazifik erwärmt, was zu weltweiten Veränderungen der Winde, des Luftdrucks und der Niederschläge führt. Seine Stärke wird in schwach, moderat, stark oder sehr stark eingestuft. Die WMO-Prognose sieht den diesjährigen El Niño also bislang auf der zweithöchsten Stufe.
"Die Bedingungen für El Niño haben sich im tropischen Pazifik entwickelt und werden den Vorhersagen zufolge in den kommenden Monaten schnell an Stärke gewinnen", teilte die UN-Behörde mit.
El Niño: Meteorologen warnen vor Extremwetter
WMO-Generalsekretärin Celeste Saulo warnte vor Trockenheit und vor starken Regenfällen sowie vor Hitzewellen an Land und im Meer in vielen Regionen. Sie kündigte an, dass die WMO ihr Frühwarnsystem ausbauen werde.
El Niño ist zu Beginn nur ein warmer Meeresstrom, der die Wassertemperatur vor der Pazifikküste Lateinamerikas um einige Grad erhöht. Normalerweise sorgen Passatwinde dafür, dass das warme Wasser entlang des Äquators über den Pazifik nach Westen getrieben wird und kalte Wasserschichten voller Nährstoffe an der Küste aufsteigen können.
Wenn der Luftdruck sich allerdings ändert, nimmt der Wind ab oder kann sogar in Richtung Land blasen. Die Warmwasserschichten im Westen des Pazifiks treiben zur Küste zurück, der Austausch des kalten und warmen Wassers in Küstennähe findet nicht mehr statt. Das ist der Beginn einer verhängnisvollen Kettenreaktion, die nicht mehr zu stoppen ist.
Klimawandel kann Auswirkungen von El Niño verstärken
2024 wurde durch El Niño zum heißesten jemals gemessenen Jahr. Das Phänomen tritt alle zwei bis sieben Jahre auf und dauert normalerweise zwischen neun und zwölf Monaten.
Laut der WMO führt der menschengemachte Klimawandel nicht zu einem häufigeren oder stärkeren Auftreten von El Niño, er könne aber die Auswirkungen verstärken. Dies sei etwa in den Jahren 2023 und 2024 der Fall gewesen.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zum Klimawandel und El Niño
Copernicus meldet Temperaturrekord:Meere waren im Juni so warm wie noch niemit Video0:21
- Interview
Wegen Klimawandel und El Niño:"2026 wird zu den wärmsten Jahren überhaupt zählen"mit Video1:16
- FAQ
Temperaturrekorde möglich:UN-Klimaexperten rechnen 2026 mit Rückkehr von El NiñoVideo0:35
Klimawandel-Warnsignal:Ozeane speichern immer mehr Wärme - neue Rekordwertemit Video0:22