Update am Abend:Brandenburg, Grönland, Winter: Das war der Tag

von Kevin Schubert

Guten Abend,

was ist das schon wieder für ein Jahr? Keine Woche alt, überschlagen sich die Ereignisse weiter. Heute im Fokus:

  • Eine Landesregierung, die zerbricht,
  • ein Kontinent, der sich zur Wehr setzt - und
  • Wetterwarnungen, die sich in den kommenden Tagen noch zuspitzen könnten.

Aber der Reihe nach.

In Brandenburg kündigt die SPD die Koalition mit dem BSW

Die bundesweit einzige Koalition aus SPD und BSW ist seit heute Geschichte. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke verkündete auf einer gemeinsamen Pressekonferenz:

Für die SPD ist die Zusammenarbeit beendet.

Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsident

Als Grund nennt Woidke das Verhalten des BSW in Brandenburg. Nach dem Partei- und Fraktionsaustritt mehrerer BSW-Landtagsabgeordneter und einem internen Streit sei die Basis für eine Zusammenarbeit in der Koalition "nicht mehr gegeben".

Koalitions-Aus in Brandenburg: Woidke und Crumbach äußern sich

06.01.2026 | 28:58 min

Neuwahlen in Brandenburg - wie bereits von AfD-Chefin Alice Weidel gefordert - sind aber keine geplant. Die Regierungsfähigkeit sieht Woidke "uneingeschränkt gegeben". Es werde vorerst eine Minderheitsregierung geben, auch die Minister sollen im Amt bleiben.

Haben wir wirklich die Zeit, drei, vier, fünf Monate jetzt damit zu verplempern, dass wir Plakate aufhängen?

Dietmar Woidke, Brandenburgs Ministerpräsident

Um Brandenburg stabil führen zu können, will Woidke nun eine demokratische Mehrheit suchen - und dafür auch Gespräche mit der CDU führen.

Europäische Länder stellen sich demonstrativ hinter Grönland

Nachdem US-Präsident Donald Trump den Streit um Grönland erneut befeuert hat (Zitat: "Wir brauchen Grönland mit Blick auf die nationale Sicherheit"), haben sieben europäische Länder heute in einer gemeinsamen Stellungnahme geantwortet. Die Botschaft, die auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) unterzeichnet hat:

Grönland gehört seinem Volk.

Stellungnahme europäischer Staaten

Die Unterzeichner - neben Deutschland auch Frankreich, Italien, Polen, Spanien, Großbritannien und Dänemark - betonten in ihrer Stellungnahme, das Königreich Dänemark, einschließlich Grönlands, sei "Teil der Nato". Die Sicherheit in der Arktis müsse daher gemeinsam erreicht werden. Die USA seien dabei "ein wesentlicher Partner".

Dänemarks Regierungschefin Frederiksen hatte bereits zuvor gemahnt: "Wenn die USA ein anderes Nato-Land angreifen, dann hört alles auf."

Grafische Karte Grönland

Grönlands Ministerpräsident Jens Frederik Nielsen rief seine Landsleute dazu auf, Ruhe zu bewahren. Er verstehe, dass manche Grönländer mit Blick auf die Situation in Venezuela beunruhigt über Trumps jüngste Aussagen seien. "Aber Venezuela und Grönland sind nicht vergleichbar", sagte Nielsen laut dänischem Rundfunk.

Im Livestream: Um 19:30 Uhr blickt auch ZDFheute live auf Europas Schulterschluss gegen Trumps Grönland-Pläne. Mit dabei sind Ulf Röller, Leiter des ZDF-Studios in Brüssel, und Grönland-Experte Ebbe Volquardsen.

War das erst der Auftakt zu einer knackigen Winterwoche?

Eisige Temperaturen, glatte Straßen und jede Menge Schnee: Der Winter hat Deutschland und weite Teile Europas weiter fest im Griff.

Ein Mann befreit den Gehweg vor seinem Haus von Schnee.

06.01.2026 | 0:29 min

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) war das aber noch nicht alles: Auch am Mittwoch kann es demnach im Westen und Nordwesten schneien. Der Schneefall soll sich in der Nacht zum Donnerstag in abgeschwächter Form auf weite Teile des Landes ausbreiten.

"Richtig spannend wird es aber ab Donnerstag", sagt DWD-Meteorologe Tobias Reinartz. Denn: Über dem Atlantik formiert sich aktuell ein Tief, das sich zu einem Sturmtief verstärkt. Nach aktuellem Stand zieht es am Freitag über die nördliche Mitte Deutschlands ostwärts hinweg. "Damit verbunden ist ab der Nacht zum Freitag ein in Böen stürmischer Wind", sagt Reinartz.

Die Infografik erklärt die zwölf verschiedenen Windstärken. Windstärke 3 ist beispielsweise eine schwache Brise. Hier weht der Wind 12 bis 19 Kilometer pro Stunde. Dünne Zweige bewegen sich. Windstärke 6 ist starker Wind. Bei 36 bis 49 Kilometer pro Stunde sind Regenschirme nur schwer zu halten. Windstärke 9 ist Sturm. Äste brechen von Bäumen, Ziegel fliegen weg bei Windgeschwindigkeiten zwischen 75 und 88 Kilometern pro Stuinde. Windstärke 12 ist ein Orkan. Bei Windgeschwindigkeiten ab 118 Kilometern pro Stunde gibt es schwere Verwüstungen.

"Außerdem greifen bereits im Laufe des Donnerstags teils kräftige Niederschläge auf den Südwesten und Westen über", sagt der Meteorologe. "Während im Norden nach aktuellem Stand dabei durchweg Schnee fällt, geht ansonsten der anfängliche Schneefall zunehmend in zum Teil gefrierenden Regen mit Glatteisbildung über."

Eine Person schaut auf die Informationstafel am ansonsten fast menschenleeren Hauptbahnhof Utrecht.

06.01.2026 | 1:34 min

Was darüber hinaus wichtig ist

Dringlichkeitssitzung ohne Ergebnis: Nach dem US-Angriff auf Venezuela hat der UN-Sicherheitsrat beraten. Doch wie so häufig erwies sich das oberste Organ der Vereinten Nationen als handlungsunfähig, schreiben meine Kolleg*innen Daniel Heymann und Charlotte Greipl.

Der Sitzungssaal des UN-Sicherheitsrats in New York

06.01.2026 | 0:30 min

Berlin erstattet nun doch Hotelkosten für Stromausfall-Betroffene - das kündigt der Regierende Bürgermeister Kai Wegner heute an. Doch die Kritik an seinem Krisenmanagement ebbt nicht ab.

Zahl des Tages

Vor 100 Jahren fusionieren Junkers Luftverkehr und Deutscher Aero Lloyd - und gründen am 6. Januar 1926 die Deutsche Luft Hansa. Vom Luftfahrt-Pionier wird sie rasch zu einem Aushängeschild der Republik und prägt Generationen. Doch die Konkurrenz am Himmel wird härter - und damitwachsen die Herausforderungen. Meine Kollegin Susanne Biedenkopf blickt zum runden Geburtstag auf eine deutsche Jahrhundertgeschichte.

Lufthansa in der Luft

06.01.2026 | 5:28 min

Ein Lichtblick

Die Leber freut sich, der Blutdruck sinkt, auch der Schlaf verbessert sich: All das sind positive Effekte eines mehrwöchigen Alkohol-Verzichts. Welche Vorteile der Dry January - also ein alkoholfreier Monat zum Jahresstart - noch hat, erfahren Sie unter dem Link oder hier im Video:

Zwei Cocktailgläser auf dem Tisch: In ein Glas wird noch ein Cocktail gefüllt

05.01.2026 | 4:09 min

Streaming-Tipps für den Feierabend

Funktioniert Zaubern als Therapie? Das Magier-Duo Ehrlich Brothers hat Kindern mit halbseitiger Lähmung Zaubertricks beigebracht und ihre Motorik trainiert. Die Idee des Therapiekonzepts, das vom LMU Klinikum München entwickelt wurde: Gesunde Teile des Gehirns sollen die Aufgaben des geschädigten Teils teilweise übernehmen. Die Reportage-Reihe "37°" hat vier der Kinder ein Jahr nach dem Zauber-Camp begleitet und zeigt, wie selbständig und mutig sie inzwischen ihren Alltag meistern (28 Minuten):

Montage: Jule und Anna, beide in Pulli und Jeans, umarmen sich und lachen. Im blau eingefärbten Hintergrund stehen Chris und Andreas Ehrlich in ihren Lederjacken, die ebenfalls nach vorne schauen. Sie wirken größer als die Mädchen im Vordergrund.

06.01.2026 | 28:20 min

Genießen Sie Ihren Abend!

Kevin Schubert und das gesamte ZDFheute-Team

Kevin Schubert und das gesamte ZDFheute-Team

