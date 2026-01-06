Stromausfall: Berlin erstattet Hotelkosten für Betroffene

Nun also doch: Kai Wegner kündigt an, dass Betroffene des Stromausfalls in Berlin ihre Hotelkosten erstattet bekommen. Doch die Kritik an seinem Krisenmanagement ebbt nicht ab.

Im Südwesten von Berlin haben viele Haushalte seit Samstag keinen Strom. Die Menschen unterstützen sich in dieser Situation gegenseitig. 05.01.2026 | 1:38 min

Nach dem anhaltenden Stromausfall im Südwesten der Stadt werden für betroffene Berliner die Kosten erstattet, wenn sie ein Hotelzimmer buchen. Das teilte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) auf der Plattform X mit.

X-Post von Kai Wegner Ein Klick für den Datenschutz Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. X-Inhalte anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Der Senatsverwaltung für Wirtschaft zufolge gilt das für entsprechende Partnerhotels der Berliner Tourismusagentur Visit Berlin. Bisher konnten solche Zimmer in Hotels, Hostels und Pensionen bereits zu Sonderkonditionen gebucht werden, mussten aber selbst bezahlt werden. Nun kann die Hotelrechnung beim Sozialamt des Bezirks Steglitz-Zehlendorf eingereicht werden.

"Das ist kein Spaß, hier spielt man bewusst mit dem Leben von Menschen", so Kai Wegner (CDU), Bürgermeister von Berlin, zum Stromausfall. "Wir werden den Druck auf diese linke Szene deutlich erhöhen". 05.01.2026 | 5:43 min

Hotel-Verband in Berlin: Kapazitäten sind vorhanden

Nach Einschätzung des Hotel- und Gastronomieverbands (Dehoga) Berlin sind in den Hotels derzeit Kapazitäten vorhanden. Üblicherweise liege die Auslastung der Berliner Hotels in der ersten Januarhälfte bei 50 bis 65 Prozent, sagte Hauptgeschäftsführer Gerrit Buchhorn der Deutschen Presse-Agentur. "Im Januar ist es üblicherweise ruhig."

In den vergangenen Tagen hatten nach Dehoga-Angabe mehr als 150 Hotels bereits Zimmer zu Sonderkonditionen angeboten. Zahlen dazu, wie viele Berliner von dem bisherigen Angebot schon Gebrauch gemacht haben, liegen Buchhorn zufolge nicht vor.

Berliner Grüne werfen Wegner schlechtes Krisenmanagement vor

Der Grünen-Fraktionsvorsitzende Werner Graf kritisierte, dass die Entscheidung für eine Kostenübernahme nicht schneller gefallen ist: "Kai Wegner muss erklären, warum er vier Tage braucht, um den Menschen bei Bedarf eine Hotelunterbringung zu ermöglichen", sagte er der Deutschen Presse-Agentur.

Die schwächsten Menschen in unserer Gesellschaft sind dadurch mal wieder die Dummen, weil sie sich nicht gleich ein Zimmer buchen konnten, das sie nun abrechnen können. „ Werner Graf, Grünen-Fraktionsvorsitzender in Berlin

Auch Kitas, Schulen und Teile des Nahverkehrs sind von dem Stromausfall in Berlin betroffen. 05.01.2026 | 2:44 min

"Ich erwarte von Kai Wegner, dass er als oberster Krisenmanager unserer Stadt endlich vor die Lage kommt und klar kommuniziert. Es ist ein schlechtes Management, dass Kai Wegner nach den Stromausfällen der Vergangenheit seit Tagen seine Rolle sucht, während andere anpacken", erklärte der Grünen-Politiker.

Berlins Innensenatorin warnt vor Falschinformationen zu Stromausfall

Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) warnte derweil vor falschen Spekulationen zum anhaltenden Stromausfall. "Es kursieren falsche Informationen", sagte sie. "Hier wird bewusst in Kauf genommen, dass Verunsicherung entsteht." Konkrete Beispiele nannte sie nicht.

Quelle: dpa