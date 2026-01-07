Update am Abend: Tanker, Strom und deutsche Truppen

Guten Abend,

nach einer mehr als zweiwöchigen Verfolgungsjagd hat das US-Militär den russischen Öltanker "Bella 1" im Nordatlantik geentert. Der Grund: ein angeblicher Verstoß gegen US-Sanktionen. Das Schiff soll zuvor eine US-Seeblockade durchbrochen haben. Mehr hier:

Berliner wieder elektrisiert

Gute Nachrichten: Alle vom Stromausfall im Südwesten Berlins betroffenen Haushalte haben wieder Energie. Nach dem mutmaßlich linksextremistischen Brandanschlag waren seit Samstag anfangs 45.000 Haushalte und etliche Betriebe ohne Strom. Es war der längste Ausfall in der Nachkriegsgeschichte Berlins. Am frühen Nachmittag konnte die Stadt dann verkünden: "Alle Haushalte sind wieder angeschlossen."

Für die Betroffenen in Berlin heißt es also: aufatmen. Und für alle anderen? Das, was man sonst als selbstverständlich betrachtet - nämlich Licht und Wärme - mehr als zuvor wertschätzen, gerade bei den aktuellen Minus-Temperaturen.

Ukraine-Krieg: Die mögliche Rolle deutscher Soldaten

Auch der Ukraine-Krieg beschäftigt weiter - mit Analysen zum Ukraine-Krieg, zu Sicherheitsgarantien und dem Anteil Deutschlands an einer möglichen künftigen Friedenssicherung. Die sogenannte Koalition der Willigen hat in Paris getagt und einen Plan vorgelegt - einen Plan für den Fall, auf den so viele hoffen: einen Waffenstillstand im zehrenden Ukraine-Krieg.

Merz hat gestern deutlich gemacht: Deutschland schließt "nichts" aus bei der Frage, ob auch deutsche Soldaten in der Ukraine stationiert werden könnten. Klar, am Ende läge die Entscheidung beim Bundestag, so Merz. Doch die Rhetorik des Kanzlers habe sich verändert, beobachtet ZDF-Hauptstadtkorrespondent Daniel Pontzen: "Dass sich Merz nun erstmals in dieser Deutlichkeit zu einem deutschen Beitrag bekannt hat, ist nicht Ergebnis eines Sinneswandels, sondern der nächste Trippelschritt auf dem Weg, die deutsche Öffentlichkeit in das aus seiner Sicht Unvermeidbare einzuweihen."

Wie könnte es in der Ukraine in diesem Jahr weitergehen? Regelmäßig analysieren Christian Mölling und András Rácz für ZDFheute das Kriegsgeschehen in ihrer Militäranalyse. Sie wagen einen Blick auf 2026 und prognostizieren unter anderem, dass die Frontlinie im Großen und Ganzen statisch bleiben dürfte. Und obwohl die Finanzierung der ukrainischen Verteidigung durch die EU weitgehend gesichert sein dürfte, habe die Ukraine ernste Probleme: Allen voran der Mangel an Soldaten. Ihr Fazit für das noch junge Jahr:

Insgesamt ist die wahrscheinlichste Prognose für das kommende Jahr, dass der Krieg mit der derzeitigen Intensität und seinem derzeitigen Zermürbungscharakter höchstwahrscheinlich weitergehen wird. „ Christian Mölling und András Rácz

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Goldmünzen im Wert von mehr als 20.000 Euro - die hat ein Mann in Rüsselsheim auf einem Parkplatz gefunden. Und: Er brachte sie sofort zur Polizei. Die Beamten lobten das "vorbildliche Verhalten des ehrlichen Finders".

Der erste Mega-Transfer im Fußball ist gelaufen: Antoine Semenyo wechselt vom AFC Bournemouth zu Manchester City und Mainz 05 hat zwei neue Stürmer - die wichtigsten Transfer-News im Überblick:

Die Bilanz der 74. Vierschanzentournee ist für die deutschen Skispringer insgesamt enttäuschend. Ein Not-Plan muss her. Was nun Richtung Skiflug-Heim-WM und Olympia passieren soll, haben wir für Sie zusammengefasst:

Statt auf die Weide sind gestern rund 50 Schafe in der unterfränkischen Gemeinde Burgsinn in einen Discounter gestürmt. Dort sorgten sie für ordentlich Chaos:

Bei Markus Lanz hat sich SPD-Fraktionschef Matthias Miersch deutlich zum US-Vorgehen in Venezuela geäußert:

Das, was die Vereinigten Staaten von Amerika, was Donald Trump dort gemacht hat, ist aus meiner Sicht klar völkerrechtswidrig, nicht gedeckt. Und damit ist es ein alarmierendes Signal, weil es auch die Blaupause ist für die Despoten dieser Welt, Ähnliches zu machen. „ Matthias Miersch, SPD-Fraktionschef

Schneeleoparden toben durch den Schnee, Schraubenziegen kämpfen in schwindelerregenden Höhen und Elefanten erklimmen tropische Gipfel - die Berge Asiens bieten vielen Wildtieren eine Heimat. ("Asien - Wilde Berge" von ZDF "Terra X" und der BBC, 44 Minuten)

