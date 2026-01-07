Experte zu Grönland: Trump "nutzt unsere Medienmaschinerie" aus

Die USA drängen lautstark auf ihren angeblichen Anspruch auf Grönland. Experten erklären, wie Trump unsere Aufregung nutzt - und warum Rohstoffe weniger wichtig sind, als erwartet.

Ist eine amerikanische Invasion Grönlands denkbar? "Ja", sagt Sicherheitsexperte Christian Mölling. 07.01.2026 | 5:41 min

Die USA unter Präsident Donald Trump drängen immer lauter auf ihren angeblichen Besitzanspruch auf Grönland. Am Dienstag erklärte das Weiße Haus, man prüfe derzeit sogar die Option eines Militäreinsatzes. Droht nun ein Angriff auf die Arktisinsel? "Ja, es ist denkbar", erklärt Militärexperte Christian Mölling im ZDF-Morgenmagazin. Er glaube jedoch, dass Donald Trump mit aktuellen Äußerungen vor allem "in seiner typischen Manier Druck aufbaut", um Europa "ein bisschen in Aufregung" zu versetzen.

Zu Moderator Philip Wortmann sagt der Sicherheitsexperte:

Er [Trump] nutzt letztendlich unsere Medienmaschinerie. Er nutzt quasi auch das Morgenmagazin und uns beide, dass wir darüber reden. „ Christian Mölling, Militärexperte

In "professionellen Teilen" der US-Regierung prüfe man unterdessen, "ein Angebot zu machen, dass Grönland und die Dänen tatsächlich zur Zustimmung bewegt", so Mölling.

In der Diskussion um Trumps Pläne, Grönland einzunehmen, hat die dänische Ministerpräsidentin die USA vor einem Angriff gewarnt. Dieser käme einem Ende der Nato gleich, so Frederiksen. 06.01.2026 | 0:25 min

Experte: US-Angriff würde Nato-Prinzip umkehren

Die dänische Ministerpräsidentin hatte die Möglichkeit eines US-Angriffs zur Annexion Grönlands als mögliches Ende der Nato bezeichnet. "Damit hätte sie recht", so Mölling weiter. "Denn das würde all das, was die Nato ist - also im Grunde genommen der Schutz vor einem Gegner von außen durch die Solidarität von innen - genau umkehren."

Wir hätten quasi das Ende der Solidarität von innen. „ Christian Mölling, Militärexperte

Es gehe nun um die Solidarität Europas mit Dänemark, zu dem Grönland offiziell gehört: "Ich glaube die Frage ist: Sind die Europäer bereit, Dänemark beizuspringen, wenn die Amerikaner nicht nur den Druck auf Grönland und auf Dänemark, sondern auf alle Europäer erhöhen."

Man könne befürchten, dass es Trump bei Grönland nicht nur um Rohstoffe gehe, sondern um den "wahnwitzigen Gedanken", das US-Territorium zu vergrößern, sagt Grönland-Experte Volquardsen. 06.01.2026 | 21:22 min

Grönland-Experte: Trump spaltet Gesellschaft

Donald Trumps Strategie in Grönland sei es, die Gesellschaft dort zu spalten, analysiert Grönland-Experte Ebbe Volquardsen im Interview mit ZDFheute live: "Das ist ihm ganz gut gelungen."

Die Mehrheit ist sicherlich beunruhigt und auch verängstigt. „ Ebbe Volquardsen, Grönland-Experte

In den letzten Tagen hat diese Unruhe sicherlich nochmal stark zugenommen, besonders nach dem Post auf X mit der Karte Grönlands in den amerikanischen Farben. Sowas werde tatsächlich als große Provokation wahrgenommen. Am Samstag hatte die Ehefrau des einflussreichen Trump-Beraters Stephen Miller mit einem Bild Grönlands in den Farben der US-Flagge Empörung ausgelöst.

Es gebe jedoch auch eine Gegenbewegung: Insbesondere Gruppen und Gesellschaftsteile, die "ganz besonders schnell eine Unabhängigkeit Grönlands wünschen" seien optimistisch, dass nun der Zeitpunkt für die Abspaltung von Dänemark gekommen sei - "etwa in einer freien Assoziierung mit den Vereinigten Staaten," so Volquardsen. Fest stehe: "Ganz einig ist man sich in der grönländischen Bevölkerung nicht."

"Grönland ist ein Stresstest für die Nato", sagt ZDF-Korrespondent Ulf Röller bei ZDFheute live. 06.01.2026 | 7:22 min

"Wahnwitziger Gedanke" US-Territorium zu vergrößern

Grönland ist reich an Rohstoffen und Seltenen Erden - dies spiele eine "sicherlich ganz erhebliche" Rolle für die USA, so Volquardsen. Die Nachfrage danach steige weltweit. In der Vergangenheit habe Grönland den USA bereits Kooperationen und Investitionen in die extrem aufwändige Förderung angeboten.

Dass die USA bei diesen Angeboten zuletzt jedoch zurückhaltend gewesen seien, sieht Volquardsen als Indiz dafür, dass die Rohstoffe dennoch nur eine untergeordnete Rolle spielten:

Deswegen kann man befürchten, dass es auch nicht so sehr um die Rohstoffe geht - sondern um den wahnwitzigen Gedanken, das US-Territorium vergrößern zu wollen. „ Ebbe Volquardsen, Grönland-Experte

Die Interviews führten ZDF-Morgenmagazin-Moderator Philip Wortmann und ZDFheute live-Moderatorin Jessica Zahedi. Autor der Zusammenfassung ist ZDFheute-Redakteur Silas Thelen.

Quelle: ZDF, sit