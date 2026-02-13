Update am Morgen: Mehr Personal im Zug - statt Engelke-Werbung?

Mehr Personal im Zug - statt Engelke-Werbung?

Zugbegleiter Serkan C. wurde 36 Jahre alt. Der Familienvater aus Ludwigshafen kam Anfang Februar bei einer Ticketkontrolle ums Leben. Getötet von einem Fahrgast ohne Fahrschein in einem Regionalexpress von Kaiserslautern nach Saarbrücken.

Das Entsetzen war groß. Verkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zeigte sich schockiert, Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) postete eine schwarze Zitatgrafik bei Instagram: "Ich bin bestürzt, erschüttert und tief betroffen vom Tod des Zugbegleiters Serkan C.", schrieb er.

Aber bleibt es beim Entsetzen? Oder hat die Tat Konsequenzen? Das zumindest fordert die Eisenbahngewerkschaft EVG. Heute lädt Bahnchefin Evelyn Palla zum Sicherheitsgipfel in Berlin. EVG-Chef Martin Burkert sagt dazu:

Wir erwarten Handlungen, keine Kommissionen mehr. „ EVG-Chef Martin Burkert zum Bahn-Gipfel

Eine Forderung: Zugbegleiter sollen Tickets künftig zu zweit kontrollieren. Nie allein. Linken-Fraktionsvize Luigi Pantisano sagt ZDFheute: "Mehr Geld für den Regionalverkehr, dass niemand allein auf dem Zug arbeitet und dass Alarmknöpfe an der Kleidung der Beschäftigten installiert werden."

Experten schätzen, dass das wahrscheinlich 800 Millionen bis eine Milliarde Euro kosten würde. Doppelte Besetzungen im Nahverkehr, in S-Bahnen und Regionalzügen sind teuer.

Die Bahn war nach dem Tod von Serkan C. in die Kritik geraten, wegen hoher Kosten für Werbespots mit Schauspielerin und Komikerin Anke Engelke. In der Mini-Serie "Boah, Bahn!" spielt Engelke eine Zugchefin, die mit Problemen wie Verspätungen oder defekten Kaffeemaschinen im Bordbistro kämpft. War das noch zeitgemäß?

Die Kampagne wird laut Bahn jedenfalls nicht fortgesetzt. EVG-Chef Burkert fordert nun, das eingesparte Geld in die Sicherheit der Zugbegleiter zu investieren.

3.000

So viele körperliche Übergriffe gab es nach Angaben der Deutschen Bahn im vergangenen Jahr auf Beschäftigte des eigenen Konzerns. Zwar ein leichter Rückgang im Vergleich zu 2024 - doch das Sicherheitsgefühl innerhalb der Belegschaft habe sich deutlich verschlechtert, so die EVG.

Münchner Sicherheitskonferenz startet: Kanzler Friedrich Merz (CDU) wird das dreitägige Treffen im Hotel Bayerischer Hof eröffnen, zu dem unter anderem der französische Präsident Emmanuel Macron, der britische Premierminister Keir Starmer und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj anreisen. Die US-Delegation wird von Außenminister Marco Rubio angeführt.

Entscheidung im Länder-Tarifstreit naht: Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder gehen in die Schlussphase. Heute könnte sich entscheiden, ob ein Durchbruch gelingt. Die Gewerkschaften Verdi und Beamtenbund dbb ringen seit Mittwoch in Potsdam mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) in ihrer dritten Verhandlungsrunde um ein Ergebnis.

Karneval in Brasilien: Der weltberühmte Karneval in Brasiliens Millionenmetropole Rio de Janeiro wird eröffnet. Bürgermeister Eduardo Paes übergibt dafür den Stadtschlüssel an "König Momo", die Symbolfigur des Karnevals.

Fehlende US-Unterstützung schwächt Ukraine: Weniger Geld, weniger Waffen - wie die Ukraine den Kriegswinter erlebt. Die Analyse bei ZDFheute live mit Militärexperte Gustav Gressel und ZDF-Reporter Henner Hebestreit.

Was im Ukraine-Krieg passiert ist

Neue Welle russischer Drohnenangriffe auf Odessa: Die zweite Drohnenwelle innerhalb von 24 Stunden habe weitere Häuser, Industrieanlagen und die Energieinfrastruktur der Stadt beschädigt, teilte der Gouverneur der Region, Oleh Kiper, mit.

Verteidigungsminister Lettlands sieht keinen baldigen Frieden: Andris Spruds hält einen Frieden in der Ukraine bis Juni, wie von US-Präsident Donald Trump geplant, für unrealistisch: "Putins imperiale Ambitionen sind ungebrochen. Der Drang in Moskau, fremde Länder anzugreifen und zu besetzen, besteht unvermindert fort", sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland".

Weitere News-Updates zur Lage und zu Reaktionen erhalten Sie jederzeit auch in unserem Liveblog zu Russlands Angriff auf die Ukraine.

Am siebten Olympia-Tag hoffen die deutschen Biathleten um 14 Uhr im Sprint von Antholz auf eine Überraschung, ehe um 19 Uhr Eiskunstlauf-Superstar Ilia Malinin in der Kür um sein zweites Gold und womöglich einen Weltrekord läuft.

Olympische Spiele : Eiskunstlauf: Kür Männer, Entscheidung Mit der Kür fällt die Entscheidung über Gold, Silber und Bronze. Im Eiskunstlauf-Wettbewerb der Männer gilt der US-Amerikaner Ilia Malinin als Favorit. Deutsche Teilnehmer sind nicht am Start. Livestream

Ab 21:05 Uhr liegen im Skeleton von Cortina die deutschen Axel Jungk und Christopher Grotheer auf Medaillenkurs, in Führung liegt der Brite Matt Weston.

Olympia 2026: Zeitplan und Medaillenentscheidungen

Die Livestreams zu den Wettkämpfen finden Sie hier.

Ergebnisse, Ankündigungen, Reaktionen und weitere News-Updates finden Sie jederzeit auch in unserem Olympia-Ticker.

Zwei Zwillingspärchen scheinen einfach nicht genug: Jasmin und Andreas erwarten bereits zum dritten Mal Zwillinge.

Das Prinzip der Münchner Sicherheitskonferenz ist, dass wir auch mit den Bösen reden. „ Wolfgang Ischinger, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz

Was ist von der Münchner Sicherheitskonferenz zu erwarten, wann ist sie ein Erfolg und mit wem wird geredet? Im Interview spricht Wolfgang Ischinger über die Herausforderungen.

Am Freitag zeigt sich im Süden zeitweise die Sonne, am längsten an den Alpen. Sonst ist der Himmel bedeckt und es gibt vor allem vormittags Regenschauer. Im Norden schneit es gebietsweise. Hier liegen die Höchsttemperaturen zwischen 0 und 6 Grad. In der Mitte und im Süden werden 6 bis 13 Grad erreicht.

Den aktuellen Wetterbericht der ZDF-Meteorologen finden Sie hier im Video.

