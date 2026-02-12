USA: Donald Trump kippt wichtige Vorgabe für den Klimaschutz

Kehrtwende bei Treibhausgasen:Trump kippt Vorgabe für den Klimaschutz in den USA
Trump sägt in den USA an einer der wichtigsten Grundlagen für den Klimaschutz: Treibhausgase sollen künftig nicht mehr als gesundheitsschädlich gelten. Nun wackeln viele Maßnahmen.
Die US-Umweltbehörde unter der Regierung von Präsident Donald Trump nimmt ihre wissenschaftliche Einschätzung zu den Gefahren von Treibhausgasen zurück. "Wir heben offiziell das sogenannte Endangerment Finding auf", sagte Trump im Weißen Haus.
Beim "Endangerment Finding" handelt es sich um eine wissenschaftliche Feststellung der Umweltbehörde aus der Amtszeit von Trumps demokratischem Vorgänger Barack Obama, wonach Treibhausgase eine Gefahr für die öffentliche Gesundheit und das Wohlergehen darstellen.
Der Chef der Umweltbehörde EPA, Lee Zeldin, hatte bereits im Sommer vergangenen Jahres angekündigt, dass die Gefährdungsfeststellung zurückgenommen werden soll.
USA: Gesundheit als Grundlage für Klimaschutz
Ursprünglich hatte die EPA 2009 sechs Treibhausgase auf Basis zahlreicher wissenschaftlicher Studien als Luftverschmutzung und Gefährdung der Gesundheit von Menschen eingestuft. Dies war die Grundlage dafür, dass die Umweltbehörde die Gase laut einem zentralen Luftreinhaltegesetz überhaupt regulieren darf.
Der "Clean Air Act" gibt der EPA die Befugnis, Schadstoffe in der Luft zu regulieren und Qualitätsstandards festzulegen. Das "Endangerment Finding" war damit zentral für viele Maßnahmen zum Klimaschutz in den USA.
Forscher: Treibhausgase Hauptursache für Klimawandel
Treibhausgase gelten laut Forschung als Haupttreiber des menschengemachten Klimawandels. Seit dem späten 19. Jahrhundert haben die schädlichen Emissionen zu einem deutlichen Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur geführt. Dieser wirkt sich dem Weltklimarat IPCC zufolge in allen Weltregionen aus - etwa durch häufigere und heftigere Extremwetterereignisse wie Überschwemmungen, Hitzewellen oder Dürren.
Um dem entgegenzuwirken, müsste der Ausstoß klimaschädlicher Treibhausgase schnell und deutlich sinken. Außerdem müssten große Mengen bereits ausgestoßener Gase wieder aus der Atmosphäre entfernt werden. Die Regierung der USA kürzt seit Trumps Amtsantritt allerdings rigoros Mittel für Klimaschutz und Forschung - etwa zum Thema globale Erwärmung.
Mehr zu Trump und den USA
US-Repräsentantenhaus:Auch sechs Republikaner stimmen gegen Trumps Kanada-Zöllemit Video0:22
Abgeordnete befragen US-Justizministerin:Fünf Stunden Epstein-Kreuzverhör: Wie es für Pam Bondi liefBeatrice Steineke, Washington, D.C.
- Faktencheck
Zahlen von Obama und Trump im Vergleich:Welcher US-Präsident hatte die härtere Abschiebepolitik?mit Video1:57
- Analyse
Trumps Republikaner im US-Kongress:"SAVE America Act": Neuer Angriff auf das US-Wahlsystem?Katharina Schuster, Washington D.C.mit Video2:15
Aktuelle Nachrichten zum Klimawandel
Kehrtwende bei Treibhausgasen:Trump kippt Vorgabe für den Klimaschutz in den USAmit Video1:36
Kipppunkte gefährlich nah:Klima-Alarm: Forscher warnen vor unumkehrbarer "Heißzeit"mit Video0:29
Forscher warnen:Erde steuert auf kritischen Zustand hinVideo0:29
3sat | NANO:Klima gefährlich nah am KipppunktVideo4:14
Welttag der Hülsenfrüchte:Was Kichererbsen, Linsen und Co. Positives bewirkenvon Miriam Hantzschemit Video0:44
Trotz Kältewelle in Europa und den USA:Copernicus: Weltweit fünftwärmster Januar der Geschichtemit Video0:36
Trotz Kältewelle in Europa:Fünftwärmster Januar weltweitVideo0:36
Emissionen sinken zu langsam:Deutschland droht Klimaziel 2030 zu verfehlenVideo0:37