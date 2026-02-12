  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Ariane-6-Rakete fliegt erstmals mit voller Leistung ins All

Europäische Trägerrakete:Ariane 6 fliegt erstmals mit voller Leistung ins All

|

Erstmals ist die europäische Trägerrakete Ariane 6 mit vier Boostern in den Weltraum gestartet. Mit an Bord: 32 Satelliten - und die Hoffnung auf eine neue Rolle Europas im All.

Die Rakete hebt ab

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals in ihrer stärksten Version mit vier Boostern ins All geflogen. Sie startete vom Weltraumbahnhof Kourou. Mit an Bord: 32 Amazon-Satelliten.

12.02.2026 | 0:37 min

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist erstmals in ihrer stärksten Version mit vier Feststoff-Boostern ins Weltall geflogen. Die Rakete startete am europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guayana mit 32 Satelliten für den Internetriesen Amazon an Bord. Diese soll die Rakete in etwa 465 Kilometern Höhe ausliefern.

Die Rakete ist entscheidend für Europas Unabhängigkeit im All, denn mit ihr kann Europa eigenständig größere Satelliten in den Weltraum bringen.

X-Post der europäischen Raumfahrtagentur Esa

Ein Klick für den Datenschutz

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von X nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von X übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von X informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Datenschutzeinstellungen anpassen

Ariane 6: Vier Booster für doppelte Traglast

Die Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die von 1996 bis 2023 im Einsatz war. Sie hob erstmals im Sommer 2024 ab. Sie soll Satelliten für kommerzielle und öffentliche Auftraggeber ins All befördern und ist laut der europäischen Raumfahrtagentur Esa deutlich günstiger als ihre Vorgängerin.

Je nach Mission kann die flexible Rakete mit zwei oder mit vier Boostern ausgestattet werden. Bisher flog sie immer mit zwei Boostern, nun geht es für sie zum ersten Mal mit voller Stärke in den Weltraum. Mit den vier Boostern kann die Ariane 6 rund doppelt so viel Last ins All bringen.

18.11.2025, Bremen: Mitarbeiter arbeiten an einer Intertankstruktur der Oberstufe einer Trägerrakete vom Typ Ariane 6 im Werk der ArianeGroup.

Die Ariane Group zeigt ihre neue Raketenstufe, mit der Raumfahrt auch militärisch genutzt werden kann.

11.01.2026 | 2:00 min

Ariane 6 bringt über 20 Tonnen ins Weltall

Die Rakete kann bis zu 11,5 Tonnen Nutzlast in höhere und bis zu 21,6 Tonnen in niedrigere Umlaufbahnen transportieren. Durch die Möglichkeit, die Oberstufe wiederholt zu zünden, kann die Ariane 6 Satelliten in verschiedene Positionen und Umlaufbahnen platzieren.

Die Ariane-6-Rakete startet und fliegt bald ab.

Im Dezember brachte Ariane 6 vom Weltraumbahnhof Kourou zwei Galileo-Navigationssatelliten ins All. Damals noch mit zwei Boostern.

17.12.2025 | 0:23 min

Raketentechnik "Made in Germany"

Am Bau der Ariane 6 waren gut ein Dutzend Länder beteiligt. Die Oberstufe wurde in Bremen montiert, die Tanks der Oberstufe und Teile des Triebwerks kommen aus Augsburg beziehungsweise Ottobrunn. Im baden-württembergischen Lampoldshausen wurde das Vinci-Triebwerk getestet.

Nach Frankreich ist Deutschland unter den Esa-Ländern der wichtigste Geldgeber und hat etwa 20 Prozent der Kosten von rund vier Milliarden Euro geschultert.

Raumfahrt
:Europas Zeitenwende im All?

Europa will in der Raumfahrt autonomer werden. Ein Schritt auf diesem Weg ist der erste kommerzielle Flug der Ariane-6-Rakete. Auch eine mobile Startplattform soll dazu beitragen.
von Alexander Poel
mit Video2:02
Trägerrakete Ariane 6, aufgenommen am 9.07.2024
Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtet ZDFheute Xpress am 12.02.2026 um 21:35 Uhr in dem Beitrag "Ariane-6-Rakete ins All gestartet".
Thema
Weltall

Mehr zu Raumfahrt und Weltall

  1. 18.11.2025, Bremen: Mitarbeiter arbeiten an einer Intertankstruktur der Oberstufe einer Trägerrakete vom Typ Ariane 6 im Werk der ArianeGroup.

    Blick in ASTRIS-Projekt der ArianeGroup:Warum eine Raumfahrt-Firma nun auf Militäraufträge setzt

    von Alexander Poel und David Römhild
    mit Video0:23
  2. satellit sentinel

    ESA schickt neuen Satelliten:Sentinel 1-D: Katastrophenschutz aus dem All

    von Peter Theisen
    mit Video1:33
  3. NORWAY-GERMANY-EUROPE-SPACE

    Start-up Isar Aerospace:"Spectrum"-Rakete gestartet - und abgestürzt

    mit Video2:28
  4. Ein Satellit kreist im Weltall um die Erde.

    Neue Wege in der Raumfahrt:Europa vs. Musk – Aufholjagd im All

    Video20:06