Uber übernimmt Essenslieferant Delivery Hero

Der deutsche Essenslieferant Delivery Hero gehört bald zu Uber. Der US-Konzern legte den Aktionären ein milliardenschweres Angebot vor.

Der US-Konzern Uber übernimmt den deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero für knapp 13 Milliarden Euro. Das Berliner Unternehmen bestätigt den Zusammenschluss. 16.07.2026 | 0:30 min

Der US-Fahrdienstleister Uber übernimmt den deutschen Essenslieferdienst Delivery Hero für eine Milliardensumme. Das Berliner Unternehmen bestätigte, dass es sich mit dem US-Konzern zusammenschließt. Demnach bietet Uber je Delivery-Hero-Aktie 41,50 Euro und sichert sich damit 53 Prozent der Anteile. Damit wird das Unternehmen insgesamt mit knapp 13 Milliarden Euro bewertet.

Im Zuge der Vereinbarung will Uber den Sitz von Delivery Hero bis mindestens 2029 in Berlin belassen, die Belegschaft dort stabil halten und bis zu zwei Milliarden Euro in Deutschland investieren.

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Zuletzt lag Ubers Anteil bei knapp 25 Prozent, weitere knapp zwölf Prozent sicherte sich das Unternehmen über Finanzinstrumente - konkret Derivate. Nun ist auch Delivery-Hero-Großaktionär Prosus bereit, sein Anteilspaket von rund 17 Prozent an Uber zu verkaufen. Uber wird mit dem Deal zum größten Essenslieferdienst weltweit außerhalb von China.

Harter Wettbewerb in der Branche

Delivery Hero hatte am Dienstagabend bestätigt, dass man sich in fortgeschrittenen Gesprächen über eine Übernahme durch Uber befindet. Die Aktie des Berliner Lieferdienst-Konzerns legte daraufhin im vorbörslichen Handel zu. Das Papier hatte bereits seit Mitte April kräftig an Wert gewonnen, nachdem bekannt wurde, dass Uber seinen Anteil an Delivery Hero erhöht hatte.

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Delivery-Hero-Aufsichtsratschefin Kristin Skogen Lund verwies auf den intensiven Wettbewerb in der Branche: "Der Zusammenschluss mit einem starken Partner ist jetzt der richtige Schritt, um die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und Fähigkeit zur Wertschöpfung bestmöglich zu sichern." Als Faustregel gilt in der Branche, dass nur der Marktführer Geld verdienen kann.

Delivery Hero hatte deshalb schon 2018 sein Deutschland-Geschäft ("Lieferheld", "Foodora") an den Rivalen Just Eat ("Lieferando") verkauft und einen neuen Anlauf auf dem Heimatmarkt 2021 rasch abgebrochen. Das Unternehmen zählt allerdings wegen der starken Präsenz in Asien, Südeuropa, der arabischen Halbinsel und Afrika zu den weltweit größten Essenslieferdiensten. Uber betreibt mit Uber Eats selbst einen Essenslieferdienst - unter anderem auch in vielen Städten Deutschlands.

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Börsianer noch zurückhaltend

Die Delivery-Hero-Aktie hatte in den vergangenen Monaten bereits ein Comeback erlebt: Mitte März lag sie noch bei 14,80 Euro, Ende Mai war Uber mit einem ersten Angebot über 33 Euro je Aktie vorgeprescht, bei mehr als 40 Euro hatte sie zuletzt im Oktober 2024 gelegen. Börsianer glauben offenbar noch nicht, dass die Transaktion reibungslos durchgeht - Delivery-Hero-Papiere lagen am Donnerstag im frühen Handel nur bei 38 Euro.

"Der Zusammenschluss soll Innovationen weiter beschleunigen und spürbare Vorteile für Verbraucher, Händler, Kuriere und Fahrer bringen", versprach Uber. Das US-Unternehmen kann damit künftig in 99 Ländern Essen an die Haustür liefern. In 58 Ländern bietet Uber künftig Taxi- und Lieferdienste zugleich an, bisher sind es 34. Delivery Hero ist bisher in 64 Märkten aktiv, 50 davon gehen an Uber.

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Quelle: Reuters, dpa, AFP