Uber erhitzt die Gemüter: Nutzer schätzen die günstigen Preise, Taxifahrer klagen über unfairen Wettbewerb. Erste Städte reagieren. Doch lässt sich der Siegeszug von Uber stoppen?

Günstig und bequem fahren - Uber macht's möglich. Doch wer zahlt den Preis dafür? Deals zeigt, wie Uber verdient, wie wenig oft bei den Fahrern ankommt und was Gesetzesverstöße damit zu tun haben. 27.04.2026 | 17:08 min

Per App ein Uber bestellen, einsteigen, losfahren - bequemer und günstiger geht Mobilität kaum. Mit seinem Geschäftsmodell setzt der US-Konzern, der nach eigenen Angaben bundesweit an 650 Orten aktiv ist, das Taxigewerbe in Deutschland massiv unter Druck. Als mit Abstand größter Ride-Hailing-Anbieter ist Uber ein digitaler Vermittler von Fahrten, besitzt also keine eigenen Mietwagen und beschäftigt selbst keine Fahrerinnen und Fahrer.

Wie das Geschäftsmodell von Uber funktioniert

Uber ist eine Vermittlungsplattform. Über die Uber-App werden Nutzerinnen und Nutzer mit einem freien Fahrer oder einer freien Fahrerin verbunden. Für die Abwicklung arbeitet Uber in Deutschland mit einem Generalunternehmer zusammen. SafeDriver ennoo führt die Uber-Fahrten mit seiner eigenen Mietwagen-Flotte und in Zusammenarbeit mit vielen kleineren Subunternehmern als Partner durch.

Hamburg möchte seinen ÖPNV neu aufstellen und ausbauen - mit Bürgerbeteiligung und innovativen Konzepten. Eines davon: ein autonom fahrendes Taxi, das Fahrgäste zuhause abholt und zum nächsten Verkehrsknoten bringt. 17.06.2025 | 1:38 min

Warum Uber günstiger ist als Taxis

Klassische Taxis haben einen Grundpreis und auf diesen kommt ein Preis für die gefahrenen Kilometer drauf. Im Gegensatz dazu kann Uber seine Fahrpreise an die aktuelle Nachfrage anpassen. Ist gerade nicht viel los, sind Uber-Fahrten teilweise deutlich günstiger als Fahrten mit dem Taxi. Und: Nutzer wissen vor Fahrtantritt genau, wie teuer ihre Fahrt sein wird. Beides macht Uber vor allem bei jungen Menschen sehr beliebt.

Bei Taxifahrerinnen und -fahrern sorgt diese dynamische Preissetzung allerdings für Unmut. Sie beklagen ungleiche Wettbewerbsbedingungen, da Uber so die Preise von Taxis systematisch unterbieten könne. Die Folge: Immer mehr Taxiunternehmen müssten ihr Geschäft aufgeben und die Marktanteile verschöben sich zugunsten der Mietwagenbranche, moniert der Bundesverband Taxi und Mietwagen e. V..

Der US-Dienstleiter Uber öffnet seine App jetzt auch für Taxi-Unternehmen. Sie können sich dort anmelden und genau wie bisher Mietwagen-Unternehmen Aufträge annehmen. 18.09.2024 | 1:57 min

Weniger Konzessionen: Taxibranche fordert Eingreifen der Politik

In Berlin zum Beispiel sank die Zahl der Taxikonzessionen zwischen 2019 und 2023 massiv: von etwa 8.200 auf 5.400. Im gleichen Zeitraum hat sich die Zahl der Mietwagenkonzessionen von 2.400 auf 4.300 fast verdoppelt.

Experten schätzen, dass die Umsätze der Taxibranche in den kommenden Jahren weiter sinken und die der Mietwagen-Anbieter weiter steigen werden. Es sei denn, die Politik schaltet sich ein. Das zumindest ist der Wunsch der Taxibranche. Sie fordert eine stärkere Regulierung von Mietwagenunternehmen, etwa durch die Einführung eines Mindestpreises. In Essen und Heidelberg gibt es entsprechende Regelungen bereits, in Köln wird aktuell darüber diskutiert.

Mindestpreise für Mietwagen-Fahrten Die Stadt Essen hat im Januar 2026 eine Mindestpreis-Regelung für Mietwagen beschlossen. Mietwagen-Fahrten dürfen demnach nicht mehr als sieben Prozent günstiger sein als Fahrten mit dem Taxi. Allerdings wurde die Regelung im April dieses Jahres kurzfristig ausgesetzt, weil sie in ihrer bisherigen Form nicht eindeutig genug formuliert sei, urteilte das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen.

Uber: Mindestpreis-Regelung verteuert Fahrten

Uber kritisiert die Einführung eines Mindestpreises scharf. Dadurch müssten Fahrgäste deutlich mehr für eine Fahrt zahlen. In Köln etwa würden die vermittelten Fahrten dann im Schnitt um 50 Prozent teurer werden.

Die neuen Preise würden es für die Bürgerinnen und Bürger noch teurer machen, zum Arzt zu fahren oder von der Nachtschicht nach Hause zu kommen. „ Christoph Weigler, General Manager für Deutschland, Österreich und Schweiz bei Uber

Die höheren Preise würden zudem Fahrer empfindlich treffen, da dadurch die Nachfrage nach Mietwagenfahrten signifikant sinke und somit auch die Umsätze der lokalen Mietwagenunternehmen, sagt Weigler.

Viele aufdringliche Fahrer ohne Lizenz warten nur darauf, ahnungslose Touristen in die Stadt zu fahren. Mit versteckter Kamera beobachten wir diese Machenschaften am Berliner Flughafen. 14.10.2025 | 4:03 min

Mindestpreise: Keine bundesweite Regelung in Sicht

Diskussionen über Mindestpreise finden bisher nur in einzelnen Städten statt. Dass eine bundesweite Mindestpreis-Regelung auf den Weg gebracht wird, ist wohl eher unwahrscheinlich. "Eine solche [Mindestpreis-Regelung] wäre aufgrund deutschlandweit unterschiedlicher verkehrlicher und wirtschaftlicher Verhältnisse nicht sachgerecht", teilt das Bundesverkehrsministerium auf Anfrage mit.

Es sei Aufgabe der Bundesländer, das Personenbeförderungsrecht umzusetzen, so das Ministerium. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Markt entwickeln und ob dem Taxigewerbe doch noch die Wende gelingen wird.

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