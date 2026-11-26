WISO - Wirtschaft erklärt:Nvidia und Co.: Fünf Risiken für Anleger im KI-Boom
von Mischa Erhardt und Florian Neuhann
Jensen Huang ist zurück an der Spitze von Nvidia, und die Börsen schießen wieder nach oben. Warum Anleger trotzdem vorsichtig - und zugleich gelassen bleiben sollten.
Die vergangenen Tage waren turbulent: Erst ein Absturz der Tech-Aktien, angeführt vom Chipkonzern Nvidia. Dann ein plötzlicher Wiederaufstieg, nachdem die Nachricht von der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia bekannt wurde.
Geht der Tech-Boom jetzt also weiter wie vorher? So leicht wird es nicht, warnt Joachim Schallmayer von der DekaBank gegenüber ZDFheute:
In der Tat gibt es fünf Gründe, warum Anleger skeptisch bleiben sollten.
1. Das Schlüsselpersonen-Risiko bei Tech-Konzernen
Das Drama um Jensen Huang zeigt: Hängen Konzerne zu stark an einer Person, werden sie verwundbar. Fällt die Schlüsselperson aus, etwa durch Verfehlungen oder Krankheit, können die Bewertungen abstürzen. Dieses "Key Person Risk" betrifft fast alle Tech-Riesen - von OpenAI (Sam Altman) bis Meta (Mark Zuckerberg). Anthropic nannte die Abhängigkeit von den Geschwistern Dario und Daniela Amodei zuletzt sogar explizit im Börsenprospekt.
2. Die Kreislauffinanzierung in der KI-Branche
Unter Huang wurde Nvidia zur inoffiziellen "Zentralbank" der KI-Branche. Der Konzern investierte Milliarden in KI-Labore wie Anthropic und OpenAI - zuletzt wies Nvidia Beteiligungen von über 65 Milliarden US-Dollar aus. Damit wiederum finanzieren die Labore Rechenleistung bei Betreibern, die Nvidia-Chips nutzen. Geht Nvidia das Geld aus, stockt dieses Kreislaufsystem - und die Party wäre womöglich vorbei.
3. China-Risiko durch Exportregeln und Konkurrenz
Neue US-Exportregeln könnten das Geschäft belasten: Wer leistungsfähige KI-Chips nach Malaysia, Singapur, Thailand, Indonesien oder Brasilien liefern will, braucht seit dem 19. November 2026 grundsätzlich eine Genehmigung. Für Empfänger mit US-Hauptsitz oder US-Mutterkonzern bestehen Ausnahmen unter Meldeauflagen. So will Washington verhindern, dass die Technik über Drittstaaten nach China gelangt.
Zusätzlich warnt DekaBank-Analyst Joachim Schallmayer vor einem weiteren Risiko: "Das Angebot von Chips könnte sich durch Konkurrenten in Asien ausweiten." Setzen Firmen auf günstigere Modelle aus China, gerät das Wachstum der US-Tech-Riesen in Gefahr.
4. Rechenzentren als Wachstumsgrenze
Auch der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sorgt für Unruhe: Es könnten auf Ebene der Bundesstaaten strengere Regeln für KI und neue Rechenzentren drohen. Diese stoßen in den USA wegen des hohen Wasser- und Energieverbrauchs auf großen Widerstand von Anwohnern. Ohne immer neue Rechenzentren stößt der KI-Boom an physische Grenzen.
5. Risiko hoher Bewertungen
Ein Konzern ohne einen Cent Gewinn wird in Rekordzeit zu einer der wertvollsten Firmen der Welt: Das Beispiel Anthropic wirft die Frage auf, ob der Markt maßlos übertreibt. Zwar verzeichnete das KI-Labor in den ersten neun Monaten 2026 erstmals einen positiven operativen Cashflow, nimmt im Tagesgeschäft also mehr ein, als es ausgibt.
Doch Anthropic hat sich verpflichtet, in den nächsten Jahrzehnten Rechenleistung für Hunderte Milliarden Dollar abzunehmen. Geht die Wette nicht auf, drohen hohe Verluste.
Was Anleger beachten sollten
Privatanleger, die nun ihre Ersparnisse in Gefahr sehen, sollten trotz allem ruhig bleiben. Breit gestreute ETFs gehörten in der Vergangenheit regelmäßig zu den Börsengewinnern.
Wer in der Vergangenheit etwa in einen der beliebten ETFs investiert hat, die den globalen Aktienindex MSCI World abbilden und mindestens 15 Jahre durchgehalten hat, hat nach Berechnung von "Finanztip" stets ein Plus gemacht: Im Schnitt lag die Rendite über solche 15-Jahres-Zeiträume zwischen 1975 und 2024 bei 8,3 Prozent pro Jahr vor Steuern.
Allerdings lohnt sich ein kritischer Blick: Denn US-amerikanische Technologiefirmen bilden mittlerweile ein großes Klumpenrisiko in diesen Welt-ETFs. Experten raten daher, US-Tech-Werte durch andere Fonds oder ETFs aus Europa oder Schwellenländern auszugleichen.
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