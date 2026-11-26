Jensen Huang ist zurück an der Spitze von Nvidia, und die Börsen schießen wieder nach oben. Warum Anleger trotzdem vorsichtig - und zugleich gelassen bleiben sollten.

Kurseinbruch bei Anthropic, Spionageverdacht bei Nvidia, Börsen-Beben in der KI-Branche. Welche Risikofaktoren für Anleger im KI-Boom relevant sind: WISO - Wirtschaft erklärt mit Florian Neuhann. 26.11.2026 | 9:21 min

Die vergangenen Tage waren turbulent: Erst ein Absturz der Tech-Aktien, angeführt vom Chipkonzern Nvidia. Dann ein plötzlicher Wiederaufstieg, nachdem die Nachricht von der Rückkehr von Jensen Huang an die Spitze von Nvidia bekannt wurde.

Geht der Tech-Boom jetzt also weiter wie vorher? So leicht wird es nicht, warnt Joachim Schallmayer von der DekaBank gegenüber ZDFheute:

Der Markt hegt schon seit längerer Zeit Zweifel daran, ob sich die immensen Investitionen der Hyperscaler (große Tech-Konzerne wie Amazon oder Microsoft, Anm.d. Red.) in Rechenzentren überhaupt auszahlen werden. „ Joachim Schallmayer, Kapitalmarktstratege DekaBank

Der US-Konzern Nvidia holt seinen Mitbegründer Jensen Huang als Firmenchef zurück. Dieser war aufgrund einer Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Agentin zurückgetreten. 23.11.2026 | 2:55 min

In der Tat gibt es fünf Gründe, warum Anleger skeptisch bleiben sollten.

1. Das Schlüsselpersonen-Risiko bei Tech-Konzernen

Das Drama um Jensen Huang zeigt: Hängen Konzerne zu stark an einer Person, werden sie verwundbar. Fällt die Schlüsselperson aus, etwa durch Verfehlungen oder Krankheit, können die Bewertungen abstürzen. Dieses "Key Person Risk" betrifft fast alle Tech-Riesen - von OpenAI (Sam Altman) bis Meta (Mark Zuckerberg). Anthropic nannte die Abhängigkeit von den Geschwistern Dario und Daniela Amodei zuletzt sogar explizit im Börsenprospekt.

Meilenstein für die KI-Industrie: Der Entwickler des KI-Modells "Claude", Anthropic, hat beim größten Börsengang der Geschichte über 107 Milliarden US-Dollar eingesammelt. 19.11.2026 | 2:43 min

2. Die Kreislauffinanzierung in der KI-Branche

Unter Huang wurde Nvidia zur inoffiziellen "Zentralbank" der KI-Branche. Der Konzern investierte Milliarden in KI-Labore wie Anthropic und OpenAI - zuletzt wies Nvidia Beteiligungen von über 65 Milliarden US-Dollar aus. Damit wiederum finanzieren die Labore Rechenleistung bei Betreibern, die Nvidia-Chips nutzen. Geht Nvidia das Geld aus, stockt dieses Kreislaufsystem - und die Party wäre womöglich vorbei.

Quelle: Bewegte Zeiten

3. China-Risiko durch Exportregeln und Konkurrenz

Neue US-Exportregeln könnten das Geschäft belasten: Wer leistungsfähige KI-Chips nach Malaysia, Singapur, Thailand, Indonesien oder Brasilien liefern will, braucht seit dem 19. November 2026 grundsätzlich eine Genehmigung. Für Empfänger mit US-Hauptsitz oder US-Mutterkonzern bestehen Ausnahmen unter Meldeauflagen. So will Washington verhindern, dass die Technik über Drittstaaten nach China gelangt.

Zusätzlich warnt DekaBank-Analyst Joachim Schallmayer vor einem weiteren Risiko: "Das Angebot von Chips könnte sich durch Konkurrenten in Asien ausweiten." Setzen Firmen auf günstigere Modelle aus China, gerät das Wachstum der US-Tech-Riesen in Gefahr.

Jensen Huang ist zurück als Nvidia-Chef, auch wegen der Einflussnahme durch US-Präsident Trump. Welche Auswirkungen hat der Fall auf Nvidia und die KI-Branche? ZDFheute live ordnet ein. 25.11.2026 | 12:25 min

4. Rechenzentren als Wachstumsgrenze

Auch der Wahlsieg der Demokraten bei den US-Zwischenwahlen sorgt für Unruhe: Es könnten auf Ebene der Bundesstaaten strengere Regeln für KI und neue Rechenzentren drohen. Diese stoßen in den USA wegen des hohen Wasser- und Energieverbrauchs auf großen Widerstand von Anwohnern. Ohne immer neue Rechenzentren stößt der KI-Boom an physische Grenzen.

Rechenzentren verbrauchen enorme Mengen an Strom und Wasser. Betreiber sind verpflichtet, ihren Verbrauch zu veröffentlichen. Doch nur wenige kommen dieser Pflicht nach. 06.11.2026 | 2:34 min

5. Risiko hoher Bewertungen

Ein Konzern ohne einen Cent Gewinn wird in Rekordzeit zu einer der wertvollsten Firmen der Welt: Das Beispiel Anthropic wirft die Frage auf, ob der Markt maßlos übertreibt. Zwar verzeichnete das KI-Labor in den ersten neun Monaten 2026 erstmals einen positiven operativen Cashflow, nimmt im Tagesgeschäft also mehr ein, als es ausgibt.

Doch Anthropic hat sich verpflichtet, in den nächsten Jahrzehnten Rechenleistung für Hunderte Milliarden Dollar abzunehmen. Geht die Wette nicht auf, drohen hohe Verluste.

Anthropics Börsengang sorgt für Aufmerksamkeit, Experten warnen vor Risiken. ZDF-Wirtschaftsexperte Florian Neuhann ordnet ein, wie riskant die Bewertung des KI-Konzerns ist. 19.11.2026 | 1:09 min

Was Anleger beachten sollten

Privatanleger, die nun ihre Ersparnisse in Gefahr sehen, sollten trotz allem ruhig bleiben. Breit gestreute ETFs gehörten in der Vergangenheit regelmäßig zu den Börsengewinnern.

Wer in der Vergangenheit etwa in einen der beliebten ETFs investiert hat, die den globalen Aktienindex MSCI World abbilden und mindestens 15 Jahre durchgehalten hat, hat nach Berechnung von "Finanztip" stets ein Plus gemacht: Im Schnitt lag die Rendite über solche 15-Jahres-Zeiträume zwischen 1975 und 2024 bei 8,3 Prozent pro Jahr vor Steuern.

Viele möchten ihr Geld nicht in Waffen oder Unternehmen mit fragwürdigen Arbeitsbedingungen stecken. Nachhaltige ETFs sollen genau das verhindern – woran erkennt man wirklich „grüne“ Produkte? 23.04.2026 | 1:44 min

Allerdings lohnt sich ein kritischer Blick: Denn US-amerikanische Technologiefirmen bilden mittlerweile ein großes Klumpenrisiko in diesen Welt-ETFs. Experten raten daher, US-Tech-Werte durch andere Fonds oder ETFs aus Europa oder Schwellenländern auszugleichen.