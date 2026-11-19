Der Umsatz wächst rasant, doch der Entwickler des KI-Modells Claude schreibt tiefrote Zahlen. Was für die hohe Bewertung von Anthropic spricht und wo die Risiken der Aktie liegen.

Tech-Konzerne stecken Milliarden in Künstliche Intelligenz. Doch ob sich die Investitionen auszahlen, ist ungewiss. Ist die KI-Branche bereits too big to fail? ZDFheute live analysiert. 27.10.2026 | 14:08 min

Unter einem Familienunternehmen stellen sich viele die örtliche Metzgerei oder einen kleinen Mittelständler vor. Doch auch Anthropic gehört gewissermaßen dazu, wird es doch von einem Geschwisterpaar geführt und geprägt: CEO Dario Amodei und Präsidentin Daniela Amodei.

Jetzt will der Entwickler des KI-Sprachmodells Claude an die Börse und strebt eine Unternehmensbewertung von etwa 1,5 Billionen US-Dollar an.

Der Börsengang, auf Englisch Initial Public Offering (IPO) genannt, gilt als Stimmungstest für die gesamte KI-Branche, die neue Aktie bietet Anlegerinnen und Anlegern Chancen, aber auch erhebliche Risiken.

Nach Anthropic will nun auch der US-Konzern OpenAI an die Börse. Wird der Einstieg am Aktienmarkt zum Wettlauf um die Vorherrschaft der KI-Unternehmen? ZDFheute live analysiert. 09.06.2026 | 27:26 min

Was Anthropic vorhat

Als eines der ersten großen KI-Unternehmen wagt Anthropic den Gang an die Börse. Es könnte damit nach SpaceX im Juni dieses Jahres der zweitgrößte IPO jemals werden.

Anthropic mit gewaltigen Umsatzsteigerungen ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Das Tech-Unternehmen kann auf gewaltige Umsatzsteigerungen in den vergangenen Jahren verweisen. Auch wenn sich das Wachstum zuletzt verlangsamt hat, konnte Anthropic auch im dritten Quartal dieses Jahres mit etwa 17 Milliarden US-Dollar einen neuen Umsatzrekord verbuchen.

Doch Umsatz bedeutet nicht automatisch Gewinn. In den ersten neun Monaten dieses Jahres verbuchte Anthropic einen Nettoverlust von etwa 104 Milliarden US-Dollar. Der Großteil davon ist allerdings auf buchhalterische Effekte zurückzuführen. Das operative Geschäft lag im selben Zeitraum nur rund 1,26 Milliarden US-Dollar im Minus.

Der Börsengang von Anthropic Das US-amerikanische Tech-Unternehmen Anthropic wurde 2021 von ehemaligen Mitarbeitern des heutigen Konkurrenten OpenAI (ChatGPT) gegründet und ist vor allem für sein KI-Sprachmodell Claude bekannt. Es wird von CEO Dario Amodei geleitet, dessen Schwester Daniela Amodei Präsidentin des Unternehmens ist.



Am Donnerstag wird das Unternehmen an die US-Technologiebörse Nasdaq gehen. Anthropic strebt dabei eine Unternehmensbewertung in Höhe von etwa 1,5 Billionen US-Dollar an, bei einem Ausgabepreis von 83 US-Dollar pro Aktie.



Finanzieren will der Tech-Riese so vor allem gewaltige Investitionen in seine KI-Infrastruktur und die Weiterentwicklung seiner Modelle.

Für Kapitalmarktexperte Timo Emden, Chefanalyst bei Captrader, ist deshalb eine der zentralen Fragen, "wie und wann sich das Wachstum nachhaltig in schwarze Zahlen übersetzen lässt".

Hinzu kommen hohe Verbindlichkeiten für Anthropic aufgrund der kostenintensiven Investitionen. Laut Börsenprospekt hat sich der Konzern zu Ausgaben von 901 Milliarden Dollar verpflichtet, vor allem für Rechenleistung und Infrastruktur. "Wenn Milliardenumsätze auf hohe Verluste und gewaltige Infrastrukturverpflichtungen treffen, kommen berechtigte Fragen zur langfristigen Profitabilität auf", analysiert Emden.

Das KI-Unternehmen Anthropic hat nach eigenen Angaben Versuche von Forschern blockiert, die Software Claude für mögliche Biowaffen-Forschung zu nutzen. Die Anfragen kamen aus gesperrten Regionen. 11.09.2026 | 0:23 min

Ist Anthropics Bewertung gerechtfertigt?

In den Börsengang von Anthropic setzen auch Privatanleger Hoffnungen. Broker, aber auch klassische Banken werben mit der Möglichkeit, die Aktien des KI-Unternehmens zu zeichnen.

KI-Ökonomin Alicia von Schenk, die sich mit den wirtschaftlichen Auswirkungen von KI beschäftigt, warnt indessen vor überzogenen Erwartungen: "Aus verhaltensökonomischer Sicht besteht die Gefahr, dass wir eine überzeugende Zukunftsgeschichte zu schnell als wahrscheinliche Entwicklung behandeln."

Die Angst, die nächste große Erfolgsgeschichte zu verpassen, kann dazu führen, dass Risiken weniger Gewicht bekommen. „ Alicia von Schenk, Inhaberin des Lehrstuhls für Economics of AI and Human Behavior der Universität Würzburg

Anthropic reduziert Kunden-Abhängigkeit ZDFheute Infografik Ein Klick für den Datenschutz Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen. Infografiken anzeigen Datenschutzeinstellungen anpassen

Der IPO-Prospekt von Anthropic zeigt auch, wie sich der Kundenstamm verbreitert hat. Hatte das Unternehmen 2023 nur 20 Kunden mit einem Jahresumsatz von mehr als 100.000 US-Dollar, so sind es nun knapp 12.000.

Doch noch immer bleibt Anthropic in nicht unerheblichem Maße von einigen wenigen Kunden abhängig. Im dritten Quartal des Jahres stammten 21 Prozent des Unternehmensumsatzes von lediglich fünf Unternehmen. Im ersten Quartal des Jahres war der Anteil mit 36 Prozent noch deutlich höher.

Anthropic entwickelt mit "Claude Mythos" eine KI, die unbekannte Softwarelücken aufdeckt. Doch genau diese Lücken könnte sie auch ausnutzen. Zu gefährlich für die Öffentlichkeit? 17.05.2026 | 3:13 min

Was der Börsengang für die KI-Branche bedeutet

Im Hinblick auf den Börsengang von Anthropic sieht Emden "den Risikoappetit der Anleger vor einer Feuerprobe". Der Schritt an die Börse gilt als wichtiger Stimmungstest für die gesamte KI-Branche. Enttäuscht Anthropic, könnte das den gesamten Sektor schwächen. Ökonomin von Schenk mahnt jedoch auch bei einem positiven Start zur Vorsicht:

Psychologisch besteht die Gefahr, einen erfolgreichen Börsengang als Beweis für die Rentabilität der gesamten Branche zu interpretieren. „ Alicia von Schenk, Inhaberin des Lehrstuhls für Economics of AI and Human Behavior der Universität Würzburg

In den kommenden Jahren zeigt sich, ob die enorme Bewertung trägt und ob die gewaltigen Investitionen auch in nachhaltige Gewinne umgewandelt werden können.

Christian Hauser ist Redakteur im ZDF-Team Wirtschaft und Finanzen.