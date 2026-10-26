KI-Entwickler Anthropic stellt Antrag für Börsengang

Anthropic will an die Börse: Das macht der KI-Riese mit einem Antrag bei der US-Börsenaufsicht offiziell. Schnelles Wachstum soll Anleger locken. Doch Sorgen trüben die Euphorie.

Der KI-Konzern Anthropic hat seinen mit Spannung erwarteten Börsenprospekt veröffentlicht. (Symbolbild) Quelle: Imago / NurPhoto

Das US-Startup Anthropic wagt als erster Entwickler hoch entwickelter Spitzenmodelle Künstlicher Intelligenz den Schritt auf das Börsenparkett. Das Unternehmen reichte einen entsprechenden Antrag bei der US-Börsenaufsicht SEC ein.

Anthropic wirbt mit hohen Wachstumsraten um die Gunst potenzieller Investoren. Gleichzeitig warnte das US-Startup in seinem am Montag offiziell veröffentlichten Emissionsprospekt vor den Gefahren von KI. Ein Datum für das Debüt an der US-Technologiebörse Nasdaq oder finanzielle Details wie die Zahl der ausgegebenen Aktien nannte Anthropic in dem Dokument nicht.

Eine Künstliche Intelligenz, die sich selbst verbessert, bis wir sie nicht mehr kontrollieren können. Einige derjenigen, die diese Technik selbst entwickeln, halten das für realistisch. 01.10.2026 | 51:23 min

KI-Rivale OpenAI hatte Gang an die Börse verschoben

Anthropic zählt zu den führenden KI-Anbietern in den USA und konkurriert mit seinem KI-Assistenten Claude direkt mit dem ChatGPT-Entwickler OpenAI sowie Branchenschwergewichten wie Google und Microsoft.

Das Unternehmen hält an seinen Börsenplänen fest, obwohl der Erzrivale OpenAI nach Berichten um außer Kontrolle geratene KI-Modelle sein Debüt verschiebt. Auch andere Kandidaten warten lieber ab. Sie befürchten, wegen der jüngsten Kursturbulenzen an den Finanzmärkten Abstriche beim Emissionspreis machen zu müssen.

Digitalexperte Sascha Lobo widerspricht bei "Markus Lanz" düsteren Warnungen vor künstlicher Intelligenz. Er sieht dahinter auch wirtschaftliche Interessen. 21.10.2026 | 1:25 min

Anthropic steigert Umsatz zuletzt um fast 1.400 Prozent

Anthropic dürfte Schätzungen zufolge auf eine Marktkapitalisierung von 1,5 Billionen Dollar kommen. Das ist zwar etwa eineinhalbmal so viel wie bei der jüngsten Finanzierungsrunde im vergangenen Mai. Anthropic hatte jedoch ursprünglich eine Bewertung von etwa zwei Billionen Dollar angepeilt.

Im zweiten Quartal steigerte das Startup seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast 1.400 Prozent. In der ersten Jahreshälfte 2026 erwirtschaftete Anthropic einen Erlös von insgesamt 16,3 Milliarden Dollar, hieß es im Börsenprospekt weiter. Gleichzeitig vervielfachte sich der Verlust auf 80,7 Milliarden Dollar.

Mit dem US-Chipkonzern Nvidia will die Bundesregierung KI für die Produktion fördern. 20.10.2026 | 0:24 min

Anthropic warnt im Börsenprospekt darüber hinaus eindringlich vor den Gefahren einer sich weiter beschleunigenden KI-Entwicklung. Menschliche Entwickler drohten die Kontrolle zu verlieren, weil sie nicht schnell genug angemessene Vorsichtsmaßnahmen umsetzen könnten. So könnten die KI-Modelle versuchen, sich ihrer Abschaltung zu entziehen oder erpresserisches Verhalten an den Tag legen.

Existenzielle Bedrohung? : Lobo über KI-Sorgen: "Schiere Panikmache" Wie sicher ist Künstliche Intelligenz? Bei "Markus Lanz" widerspricht Sascha Lobo düsteren KI-Szenarien entschieden. Warnungen vor einer Bedrohung der Menschheit lehnt er ab. von Bernd Bachran mit Video 76:05

Quelle: Reuters