Ein Mitarbeiter von Anthropic vertut sich offenbar im Empfängerkreis. Was das Dokument über die Pläne zum Börsengang der KI-Firma verrät.

Die KI-Firma Anthropic plant ihr großes Debüt an der Börse. Quelle: AFP | Sebastien Bozon

Die KI-Firma Anthropic plant ihren Mega-Börsengang in den USA - doch ausgerechnet kurz davor passiert dem Unternehmen offenbar eine peinliche Panne.

Wie die Nachrichtenagentur Reuters meldet, hat ein Mitarbeiter des US-Unternehmens am Montagabend (Ortszeit) ein sensibles Dokument an einen größeren Empfängerkreis verschickt. Das Papier war gedacht für die US-Wertpapieraufsicht SEC. Darin stehen demnach alle Daten für den Börsengang, auch IPO genannt. Die Nachricht ging aber offenbar versehentlich an Banken.

Gegen den KI-Konzern Nvidia haben "wütende Aktionäre eine Sammelklage eingereicht", berichtet ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen. Auch das FBI hat nun Ermittlungen gestartet. 10.11.2026 | 5:24 min

Bewertung: Anthropic peilt bei Börsengang 70 Milliarden Dollar an

Aus dem Dokument geht hervor, dass Anthropic mit dem Börsengang bis zu 69,3 Milliarden Dollar erlösen will. 867 Millionen Aktien stehen demnach zum Verkauf. Der Preis für eine Aktie soll sich in der Spanne zwischen 70 und 80 Dollar bewegen. 26 Milliarden Dollar wollten Tech-Konzerne wie Alphabet, Nvidia, Advanced Micro Devices, Broadcom, Micron, Microsoft und TSMC in eine Sonderkategorie von Anthropic-Aktien zum Ausgabepreis investieren.

Kurz nachdem das Dokument verschickt worden war, erklärte das Unternehmen in einer weiteren E-Mail, Einzelheiten zur Preisfestsetzung seien falsch; neue Informationen würden später verschickt. Was genau falsch war, wollte Anthropic auf Nachfrage aber nicht sagen.

Tech-Konzerne stecken Milliarden in Künstliche Intelligenz. Doch ob sich die Investitionen auszahlen, ist ungewiss. Ist die KI-Branche bereits too big to fail? ZDFheute live analysiert. 27.10.2026 | 14:08 min

Details zu Aktien

Reuters konnte die zurückgezogene E-Mail einsehen. Darin hieß es, Anthropic selbst wolle 843,3 Millionen Aktien an der Börse verkaufen, bestehende Aktionäre steuerten weitere 23,3 Millionen bei.

Rund um den anstehenden Börsengang von Anthropic mehren sich die Zweifel am wirtschaftlichen Erfolg der Investitionen in Künstliche Intelligenz. Zahlreiche Unternehmen aus der Branche haben ihre Börsengänge verschoben oder abgesagt. Auch Anthropic schätzt nun offenbar etwas konservativer: Anfangs hatten Investoren eine Bewertung von zwei Billionen Dollar diskutiert. Inzwischen gelten nach Reuters-Informationen 1,5 Billionen als das obere Ende der Fahnenstange.

Nach dem Sieg der Demokraten bei den Midterms fallen die Börsenkurse großer Tech-Firmen stark. Wird KI jetzt stärker reguliert und was würde das für die Tech-Bosse bedeuten? ZDFheute live. 06.11.2026 | 25:53 min

Datum für Anthropic-IPO noch offen

Das Management von Anthropic will von Dienstag an auf Werbetour für den Börsengang bei Investoren gehen. Der Ausgabepreis soll erst in der nächsten Woche festgesetzt werden. Der genaue Tag für den Börsengang war bis zuletzt offen. Analysten gingen zunächst von kommender Woche ab dem 16. November aus. Allerdings lief es für KI-Aktien nach den US-Midterms schlecht, sodass der Start auch noch einmal verschoben werden könnte.

Das 2021 gegründete Unternehmen ist vor allem für sein KI-Modell "Claude" bekannt. Mit Anthropic hatten sich ehemalige Mitarbeiter von OpenAI selbstständig gemacht, darunter der heutige Vorstandschef Dario Amodei und seine Schwester Daniela, die als President fungiert.

Quelle: Reuters, ZDF