Die Kursverluste an Börsen weltweit setzten sich am Freitag fort. Neben KI-Aktien wurden auch andere Werte deutlich abverkauft. Das sind die Gründe.

Heftige Kursverluste an Börsen weltweit: Insbesondere KI-Werte unter Druck. (Symbolbild) Quelle: dpa | Frank Rumpenhorst

US-Anleger haben am Freitag Technologieaktien in hohem Bogen aus den Depots geworfen. Ein Kursrutsch bei den Aktien des KI-Börsenneulings Anthropic und Sorgen über hohe Bewertungen drückten den Index der Technologiebörse Nasdaq bis zum Mittag um 3,8 Prozent auf 22.991 Punkte.

Der Dow-Jones-Index der Standardwerte notierte 0,8 Prozent tiefer bei 48.708 Punkten, der breiter gefasste S&P 500 verlor 2,3 Prozent auf 7.011 Zähler. Beide Indizes entfernten sich damit mehr als zehn Prozent von ihren Rekordständen und rutschten in den Korrekturmodus. Zudem droht den Börsen der stärkste Wochenverlust seit April 2025, als US-Präsident Donald Trump seine Zollagenda vorgestellt hatte.

Meilenstein für die KI-Industrie: Der Entwickler des KI-Modells „Claude“, Anthropic, hat beim größten Börsengang der Geschichte über 107 Milliarden US-Dollar eingesammelt. 19.11.2026 | 2:43 min

Anthropic nach Rekord-Börsengang deutlich niedriger gehandelt

Die Papiere von Anthropic fielen einen Tag nach ihrem spektakulären Nasdaq-Debüt um 14,5 Prozent und lagen nur noch rund zehn Cent über ihrem Ausgabepreis von 83 Dollar. Der Börsengang und die Quartalszahlen von Nvidia in dieser Woche galten als wichtiger Test, ob das angeschlagene Vertrauen der Investoren in den Sektor der Künstlichen Intelligenz zurückkehren würde.

Weder das eine noch das andere konnte jedoch die Begeisterung der Anleger neu entfachen.

Der Börsengang hat gezeigt, dass die Nachfrage nach KI-Werten weiterhin stark ist, aber das reichte nicht aus, um die Bedenken wegen überhöhter Bewertungen, der Rentabilität und der Nachhaltigkeit der Investitionsausgaben auszuräumen. „ Daniela Hathorn, Marktanalystin

Andere Chipwerte wie Advanced Micro Devices (AMD), Marvell und Micron sackten um bis zu 13 Prozent ab. Die Papiere der Cloud-Anbieter CoreWeave und Nebius verloren jeweils mehr als sieben Prozent. Betreiber von Rechenzentren wie IREN, Applied Digital und Core Scientific verbilligten sich zwischen zwölf und 16,9 Prozent.

Jensen Huang tritt nach 33 Jahren als Nvidia-Chef zurück, weil Affären – darunter mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und einer ihm unterstellten Mitarbeiterin – den Druck auf ihn erhöhten. 13.11.2026 | 2:15 min

Edelmetalle mit deutlichem Minus

Sorgen vor steigenden Leitzinsen setzten nicht nur Aktien unter Druck, auch Edelmetalle und Kryptowährungen sanken deutlich. Der Bitcoin rutschte zum ersten Mal seit Juli unter die Marke von 60.000 Dollar. Die Feinunze Gold gab um 2,5 Prozent auf 3.533 Dollar nach. Auf Wochensicht steuerte das Edelmetall auf einen Verlust von rund acht Prozent zu - den stärksten Rückgang seit Mitte März.

Nach Ansicht von US-Notenbankerin Lisa Cook reicht das aktuelle Zinsniveau nicht aus, um die Inflation zu bekämpfen. Sie betrachte die Preisentwicklung mit großer Sorge, erklärte Cook in einem Redemanuskript für eine Notenbankkonferenz in Chile.

Der anhaltende Kursverfall von KI-Aktien führt dazu, dass einige Goldpositionen zwangsweise liquidiert werden, um Verluste auszugleichen. „ David Meger, High Ridge Futures

Die KI-Firma Anthropic brauche dringend Geld und sei deswegen an die Börse gegangen, so ZDF-Korrespondent Armin Coerper. Bisher sei mit KI noch kein Geld erwirtschaftet worden. 19.11.2026 | 1:55 min

Dax sinkt auf unter 25.000 Punkte

Die anhaltende Verkaufswelle belastet auch die europäischen Börsen. Der Dax sank erstmals seit Anfang Oktober wieder unter die Marke von 25.000 Punkten. "Anleger reagieren zunehmend panisch", sagte Maximilian Wienke, Marktanalyst beim Broker etoro.

Der Dax fiel am Freitag um 2,6 Prozent auf 24.802 Punkte. Noch vor rund einer Woche hatte er bei 27.001,67 Zählern ein Rekordhoch markiert, seitdem hat der Leitindex rund acht Prozent nachgegeben. Der europäische Auswahlindex Stoxx600 verbuchte einen Wochenverlust von mehr als fünf Prozent - der stärkste Rückgang seit Anfang März.

"Die Marktteilnehmer machen derzeit wenig Federlesen und reduzieren ihre Aktienpositionen quer durch nahezu alle Branchen", sagte Chefanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets.

Wichtige Daten im Überblick : Wie geht's der US-Wirtschaft unter Donald Trump? Wachstum, Arbeitslosigkeit, Inflation, Aktien: Wie geht es der US-Wirtschaft nach mehr als einem Jahr unter Präsident Donald Trump? Ein Überblick in Grafiken. von Robert Meyer mit Video 9:59 Grafiken

Quelle: Reuters, dpa