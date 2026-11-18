Nvidia legt zum Quartalsabschluss Rekordzahlen vor. Trotz des Skandals um Ex-Chef Jensen Huang verdoppeln sich Umsatz und Gewinn, der Ausblick übertrifft Erwartungen.

Nvidia Chef Jensen Huang und Handelsminister Lutnick sollen vor einem Senatsausschuss zu Chiplieferungen nach China aussagen. Anlass sind Sorgen um die nationale Sicherheit und Spionagevorwürfe. 13.11.2026 | 0:35 min

Trotz des Skandals um Firmengründer Jensen Huang hat Nvidia überraschend starke Quartalszahlen vorgelegt und damit die Sorgen vieler Anleger über eine mögliche Abschwächung des KI-Booms zerstreut. Umsatz und Gewinn des weltweit führenden Chip-Herstellers haben sich im dritten Geschäftsquartal mehr als verdoppelt. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal fiel deutlich besser aus als von Analysten erwartet.

Umsatz und Gewinn steigen erneut rasant

Der Umsatz legte im Jahresvergleich deutlich stärker als erwartet um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden Dollar zu. Unterm Strich sprang der Gewinn auf 65,3 Milliarden Dollar. Für das laufende Quartal stellte Nvidia einen Umsatz von 130 Milliarden Dollar in Aussicht. In diesem Ausblick seien keinerlei Einnahmen aus dem Verkauf von Serverchips nach China enthalten, betonte das Unternehmen.

Jensen Huang tritt nach 33 Jahren als Nvidia-Chef zurück, weil Affären – darunter mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin und einer ihm unterstellten Mitarbeiterin – den Druck auf ihn erhöhten. 13.11.2026 | 2:15 min

Anleger reagierten erleichtert: Die Aktie gewann im nachbörslichen Handel zeitweise rund zwei Prozent. "Unsere Wachstumsdynamik ist real", betonte die amtierende Vorstandsvorsitzende Colette Kress. Die neue Chipgeneration "Vera Rubin" habe einen fulminanten Verkaufsstart hingelegt. "Wir liegen voll im Plan." Auch der Auftragsbestand der Cloudbranche sei gestiegen.

Nvidia profitiert seit Jahren von der starken Nachfrage nach Hochleistungschips für Künstliche Intelligenz. Unternehmen wie OpenAI, Google und Meta setzen die Technologie des Konzerns in großem Umfang für Training und Betrieb ihrer KI-Systeme ein.

Durch die Krise bei Nvidia sieht ZDF-Wirtschaftsexpertin Sina Mainitz Gefahren für die KI-Branche insgesamt, die zudem auch zum Dämpfer werden könne für den Ausbau in Deutschland. 12.11.2026 | 1:44 min

Huang wirbt für sein eigenes Comeback, Verwaltungsrat schließt das aus

Wenige Stunden vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen hatte sich Jensen Huang erstmals seit seinem Rücktritt öffentlich geäußert. Es wäre ihm "eine Ehre", erneut als Vorstandsvorsitzender zu dienen, falls der Verwaltungsrat dies im Interesse von Aktionären und Mitarbeitern für sinnvoll halte. Eine Online-Petition für sein Comeback hat bereits mehrere hunderttausend Unterstützer. Zu den prominenten Befürwortern zählen laut Reuters auch US-Präsident Donald Trump und Tech-Unternehmer Elon Musk.

Nvidia-Chef Huang könnte bald vor den Kongress geladen werden, so USA-Korrespondent David Sauer. Trump selbst sei mehrmals von den Verbindungen von Huang nach China unterrichtet worden. 09.11.2026 | 11:00 min

Der Verwaltungsrat schloss eine Rückkehr jedoch erneut aus. Verwaltungsratschef Harvey Jones betonte, Nvidia habe keine Pläne, Huang zurück an die Firmenspitze zu holen. Der Konzern wird derzeit kommissarisch von Finanzchefin Colette Kress geführt, während die Suche nach einer dauerhaften Nachfolge läuft.

Spionageaffäre und China-Geschäft belasten Nvidia

Huang war vergangene Woche zurückgetreten, nachdem Berichte über zwei außereheliche Beziehungen öffentlich geworden waren. Eine der Frauen soll nach Medienberichten Verbindungen zum chinesischen Geheimdienst gehabt haben. Zudem stehen mutmaßlich unerlaubte Lieferungen von KI-Chips nach China im Fokus.

Die Aktie des US-Chipherstellers ist nach dem Rücktritt von Nvidia-Chef Huang eingebrochen. ZDF-Korrespondent Elmar Theveßen berichtet. 12.11.2026 | 1:13 min

Nach einem Zeitungsbericht untersucht inzwischen auch die US-Börsenaufsicht SEC, ob Nvidia im Zusammenhang mit den Vorgängen mögliche Informationspflichten verletzt hat. Trotz der anhaltenden Affäre bleibt das operative Geschäft des Konzerns bislang jedoch weitgehend unberührt. Die jüngsten Zahlen zeigen vielmehr, dass Nvidia weiterhin zu den größten Profiteuren des weltweiten KI-Booms zählt.

Quelle: Reuters, dpa, AFP