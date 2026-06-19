WM 2026:Schweres Foul überschattet Sieg der Kanadier über Katar
von Michael Kreutz
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Nach dem schweren Foul an Kanadas Ismaël Koné ist der 6:0-Sieg der "Maple Leafs" über Katar in den Hintergrund gerückt. Das linke Bein des Spielers ist gebrochen.
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