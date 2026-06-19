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ZDF-Mittagsmagazin

WM 2026: Schweres Foul überschattet Sieg der Kanadier über Katar

WM 2026:Schweres Foul überschattet Sieg der Kanadier über Katar

von Michael Kreutz

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Der kanadische Fußballer Ismael Kone liegt am Boden und reagiert auf eine Verletzung, die er sich am 18.06.2026, in Vancouver, British Columbia, während des Fußball-WM-Gruppenspiels der Gruppe B gegen Katar zugezogen hat.

Nach dem schweren Foul an Kanadas Ismaël Koné ist der 6:0-Sieg der "Maple Leafs" über Katar in den Hintergrund gerückt. Das linke Bein des Spielers ist gebrochen.

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