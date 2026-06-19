Vor Spiel gegen Elfenbeinküste:Neuer: Voller Fokus auf "letztes Turnier"
von Johanna Rüdiger
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Das DFB-Team trifft im zweite WM-Gruppenspielauf die Elfenbeinküste. Torhüter Manuel Neuer geht mit Zuversicht in den Härtetest gegen die Arfikaner.
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