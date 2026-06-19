Vor Spiel gegen Elfenbeinküste : Neuer: Voller Fokus auf "letztes Turnier"

von Johanna Rüdiger 19.06.2026 | 13:25 |

Das DFB-Team trifft im zweite WM-Gruppenspielauf die Elfenbeinküste. Torhüter Manuel Neuer geht mit Zuversicht in den Härtetest gegen die Arfikaner.