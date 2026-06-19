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ZDF-Mittagsmagazin

Vor Spiel gegen Elfenbeinküste: Neuer: Voller Fokus auf "letztes Turnier"

Vor Spiel gegen Elfenbeinküste:Neuer: Voller Fokus auf "letztes Turnier"

von Johanna Rüdiger

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Torhüter Manuel Neuer mit Fußballmitspielern beim Training vor dem ersten WM-Spiel gegen Curaçao am 10.06.2026 in Winston-Salem, USA.

Das DFB-Team trifft im zweite WM-Gruppenspielauf die Elfenbeinküste. Torhüter Manuel Neuer geht mit Zuversicht in den Härtetest gegen die Arfikaner.

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