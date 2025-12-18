Champions League Frauen: Münchnerinnen stehen im Viertelfinale

Der FC Bayern steht im Viertelfinale der Champions League. Mit einem überzeugenden Sieg gegen Valerenga IF schaffen die Münchnerinnen noch den Sprung unter die besten Vier.

Hausaufgaben problemlos erledigt, Schützenhilfe dankend angenommen: Die Fußballerinnen von Bayern München haben sich kurz vor Weihnachten das schönste Geschenk gemacht und sind direkt ins Viertelfinale der Champions League eingezogen.

Das locker-leichte 3:0 (2:0) gegen den norwegischen Pokalsieger Valerenga Oslo reichte für Platz vier. Damit vermeiden die Double-Gewinnerinnen den unliebsamen Umweg über die Play-offs. Die Runde der letzten Acht wird Ende März/Anfang April ausgetragen.

50. Treffer von Pernille Harder

Momoko Tanikawa (2.), Stine Ballisager (11.) und Pernille Harder (58.) mit ihrem 50. Treffer im rot-weißen Trikot schossen im sechsten Vorrundenspiel den vierten Dreier heraus.

Weil auch die Konkurrenz im Sinne der Münchnerinnen spielte, reichte das für einen Platz unter den besten Vier. Diese müssen anders als die Teams auf den Rängen fünf bis zwölf nicht in die Play-offs.

