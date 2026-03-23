Deniz Undav reist in Topform zum DFB-Team

DFB-Team : Undav stark, Nagelsmann nominiert VfB-Duo

von Boris Büchler 23.03.2026 | 13:19 |

Deniz Undav war mit einer Vorlage und zwei Treffern Mann des Abends gegen Augsburg. In der Nationale-Elf will der aktuell treffsicherste deutsche Stürmer nun seinen Lauf fortsetzen. Bundestrainer Nagelsmann nominierte außerdem zwei seiner Vereinskollegen nach.