Titelverteidiger Eisbären Berlin hat zum Auftakt der Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga eine empfindliche Niederlage kassiert. Die Eisbären verloren das erste Viertelfinale bei den Straubing Tigers 1:5 (0:3, 0:1, 1:1).

Vor 5.635 Zuschauern erlebten die Hauptstädter in Straubing einen Katastrophenstart. Nach nur 44 Sekunden brachte Tim Fleischer den Klub aus Bayern in Führung. In der zweiten Minute stellten Tyler Madden und Tim Brunnhuber auf 3:0. Danjo Leonhardt (23.) und Nicholas Halloran (42.) machten das Berliner Debakel perfekt. Liam Kirk erzielte immerhin noch den Ehrentreffer für die Eisbären (55.).