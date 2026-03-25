Für die Frauen des FC Bayern geht es gegen Manchester United darum, endlich mal wieder das Halbfinale der Champions League zu erreichen. Georgia Stanway spricht sogar vom Titel.

Auch wegen des Ausfalls von Alexandra Popp ist der VfL Wolfsburg im Viertelfinale der Champions League gegen Lyon Außenseiter. Auch die Bayern müssen eine harte Nuss knacken. 23.03.2026 | 1:01 min

Es ist ein Vergleich mit großem Klang an historischer Stätte. Manchester United empfängt im legendären Stadion Old Trafford die Frauen des FC Bayern zum Viertelfinal-Hinspiel der Champions League (Mittwoch, 21 Uhr). Die zweite und entscheidende Verabredung findet am 1. April in der Münchner Arena statt.

Schon jetzt denkt Georgia Stanway viel weiter. "Ich möchte mit Bayern die Champions League gewinnen. Ich scheue mich nicht, das zu sagen", ließ die englische Mittelfeldspielerin im "kicker" vor ihrer Rückkehr nach Manchester wissen. Dort hatte sie vor ihrem Wechsel 2022 zum FC Bayern sieben Jahre lang für Uniteds Stadtrivalen City gespielt. Am Ende dieser Saison wird sie sich aus München verabschieden.

Anpacken wollen die Bayern Frauen, wie hier beim 3:2-Sieg gegen Arsenal: Giulia Gwinn, Momoko Tanikawa, Georgia Stanway, Glodis Perla Viggosdottir (von links). Quelle: Imago / Sven Simon

Sportpark Unterhaching Bayerns künftige Frauen-Zentrale

Obwohl Stanway unumwunden vom Titel spricht, ist dieser für den FC Bayern eher das mittelfristige Ziel. Um näher an die kontinentalen Topteams heranzurücken, wurde zuletzt in die Infrastruktur investiert und der Sportpark Unterhaching als künftiges Zentrum der Frauenabteilung erworben, weil sich der Campus als zunehmend zu klein erwiesen hat.

Zudem wurde zu Saisonbeginn der 44 Jahre alte Galicier José Barcala als Trainer verpflichtet. Für den Nachfolger des Norwegers Alexander Straus geht es in dieser Saison vor allem darum, das Fundament zu legen, um sich in Europa als Topteam etablieren zu können.

Manchester United - Frauen Gründung

2018



Champions League



2023/24: Aus in 2. Qualifikationsrunde gegen Paris Saint-Germain

2024/25: Nicht teilgenommen

Nationale Erfolge



Vizemeister 2023

Pokalsieger 2024

Pokalfinalist 2023, 2025

FC Bayern: National übermächtig, international ausbaufähig

In der Vergangenheit lag man dort ja ein gutes Stück hinter der Spitze zurück. Dreimal war in den jüngsten vier Spielzeiten das Viertelfinale, die erste K.o.-Runde, die Endstation. Vor zwei Jahren setzte es das Aus schon in der Gruppenphase. Und zu Beginn dieser Saison verlor der FC Bayern in der Champions League gegen den FC Barcelona 1:7.

Machtdemonstration im Topspiel: Gegen den bereits abgeschlagenen Verfolger VfL Wolfsburg macht der FC Bayern aus einem 0:1-Rückstand einen deutlichen 4:1-Erfolg. 22.02.2026 | 8:34 min

Den Enttäuschungen in Europa steht die nationale Übermacht gegenüber. In der vergangenen Saison gewannen die Münchnerinnen erstmals das Double aus Meisterschaft und DFB-Pokal.

Bayerns Aussicht aufs zweite Double

Das aktuelle Tabellenbild der Bundesliga zeigt, dass sie die langjährigen Konkurrentinnen aus Wolfsburg zunehmend abhängen. Nach 19 Siegen und einem Remis aus 20 Spielen steht der nächste Meistertitel für den FC Bayern nicht mehr in Frage. Elf Punkte beträgt der Vorsprung auf den VfL. Im Pokal-Halbfinale empfangen die Münchnerinnen am 4. April die SGS Essen.

Theoretisch in Aussicht steht also sogar das Triple. Doch in Europa befinden sich die Münchnerinnen erst an der Schwelle zur Spitze. Das 1:7 gegen den alljährlichen Titelfavoriten Barcelona ist abgehakt, auch dank Achtungserfolgen wie dem 3:2 gegen den Titelverteidiger Arsenal.

Klara Bühl fehlt verletzt

Nun soll der nächste Schritt folgen: Der erste Einzug ins Halbfinale seit 2021 und der dritte insgesamt. Unter die besten Vier zu kommen, hatte Klara Bühl als "unser großes Ziel" bezeichnet.

Die fürs Offensivspiel wichtige Linksaußen wird wegen einer Wadenblessur nun allerdings ebenso fehlen wie die Langzeitverletzten Lena Oberdorf und Sarah Zadrazil - beide wegen Kreuzbandriss - und Katharina Naschenweng wegen einer Kapselverletzung.

Wiedersehen mit Lea Schüller

Dennoch stehen die Chancen nicht schlecht, sich gegen Manchester durchzusetzen. United mit den früheren Münchnerinnen Lea Schüller, Julia Zigiotti Olme und Fridolina Rolfö hat erstmals das Viertelfinale erreicht. Auch deshalb gilt der FC Bayern als leicht favorisiert.

Sollte der Sprung ins Halbfinale gelingen, käme es dort zum nächsten klangvollen Vergleich mit Real Madrid oder dem FC Barcelona. Vor allem Barça wäre eine hohe Hürde auf dem weiten Weg ins Finale in Oslo. Am Endspiel der Champions League teilzunehmen, wäre für die Frauen des FC Bayern übrigens ein Novum.