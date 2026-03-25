Alexander Zverev steht im Viertelfinale des Tennis-Masters in Miami. Gegen den Franzosen Quentin Halys hatte der Deutsche viel Mühe.

Deutschlands Tennis-Star Alexander Zverev hat beim ATP-Masters in Miami das Viertelfinale erreicht. Der dreimalige Major-Finalist bezwang den Franzosen Quentin Halys in seinem Achtelfinal-Match in der Nacht zum Mittwoch mit 7:6 (7:4), 7:6 (7:1). In der Runde der letzten acht bekommt es der an Nummer drei gesetzte Zverev nun mit dem Argentinier Francisco Cerúndolo (Nr. 18) zu tun.

Gegen Halys konnte sich Zverev auf seinen Aufschlag verlassen, der 28-Jährige schlug 16 Asse. "Das ist ein Schlag, der gut funktioniert, und ich hoffe, dass er auch weiterhin gut funktioniert. Heute haben wir beide enorm stark aufgeschlagen. Ich hatte nicht viele Breakchancen", sagte Zverev.

Nun wartet Michelsen

Während er keinen einzigen Breakball hatte abwehren müssen, vergab Zverev selbst seine sechs Chancen auf ein Break. Derweil zog Jannik Sinner durch ein 7:5, 7:6 (7:4) gegen den US-Amerikaner Alex Michelsen ebenfalls ins Viertelfinale ein.