Alexander Zverev hat beim Masters in Miami das Halbfinale erreicht und das nächste Duell mit Jannik Sinner aus Italien perfekt gemacht. Bei Hartplatzturnier gewann Deutschlands bester Tennis-Profi sein Viertelfinale gegen Francisco Cerundolo aus Argentinien souverän 6:1, 6:2 und trifft nun im Halbfinale auf die Nummer zwei der Weltrangliste.

Starker Auftritt gegen Cerundolo

Gegen Cerundolo dominierte Zverev den ersten Satz und nahm seinem Gegner bis zum 5:0 alle Aufschlagspiele ab. Schon nach 30 Minuten ging der Durchgang an den Olympiasieger aus Hamburg, der sich so gut wie keinen Fehler erlaubte. Auch im zweiten Durchgang blieb Zverev aggressiv, holte sich schnell zwei Breaks und ging mit 4:1 in Führung.