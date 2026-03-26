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Sport

IOC macht Geschlechtertests von Sportlerinnen verpflichtend

Nach Diskussionen beim Boxen 2024:IOC macht Geschlechtertests für Sportlerinnen verpflichtend

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Das IOC verlangt künftig von allen Sportlerinnen einen Geschlechtertest. Transfrauen soll ein Start in der Frauenkategorie untersagt sein.

Olympische Flagge.

In Zukunft ist der Geschlechtertest für Frauen bei internationalen Frauen-Wettbewerben wohl verpflichtend.

Alle Sportlerinnen sollen sich nach dem Willen des Internationalen Olympischen Komitees künftig Geschlechtertests unterziehen, um an internationalen Frauen-Wettbewerben teilnehmen zu dürfen.

Transfrauen soll ein Start in der Frauenkategorie künftig untersagt sein, wie das IOC mitteilte. Die neue Richtlinie ist das Ergebnis einer von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry eingesetzten Arbeitsgruppe zum "Schutz der Frauen-Kategorie".

Auslöser: Diskussionen bei Sommerspielen 2024

Auslöser für die verschärfte Politik der olympischen Dachorganisation war der Wirbel um Wettbewerbe im Frauen-Boxen bei den Sommerspielen in Paris 2024. Im Zentrum der Geschlechterdebatte standen die Olympiasiegerinnen Imane Khelif und Lin Yu-ting.

GeschlechtertestsGeschlechtertests

Um bei der Leichtathletik-WM in Tokio starten zu dürfen, müssen Athletinnen im Vorfeld einen Geschlechtertest absolvieren, beweisen, dass sie "weiblich" sind. Die Tests sind umstritten.

16.09.2025 | 1:58 min

Beide waren zuvor vom Weltverband IBA von der WM ausgeschlossen worden, da sie auf der Basis eines nicht näher erklärten Geschlechtertests angeblich die Teilnahme-Kriterien nicht erfüllt hatten.

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Quelle: Reuters

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Quelle: dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtet das ZDF am 26.03.2026 in der "heute"-Sendung um 19 Uhr.
Themen
SportIOCInternationales Olympisches Komitee

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