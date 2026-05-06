ZDF-Schiedsrichter-Experte : Kinhöfer: "Kein Gelb-Rot war eine klare Fehlentscheidung"

06.05.2026 | 23:52 |

Im Halbfinale zwischen Bayern und PSG hat es einige umstrittene Entscheidungen gegeben. Allen voran das mögliche Gelb-Rot für Paris. ZDF-Experte Thorsten Kinhöfer zu den Szenen.