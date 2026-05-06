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ZDF-Experte Kinhöfer: "Kein Gelb-Rot war eine Fehlentscheidung"

ZDF-Schiedsrichter-Experte:Kinhöfer: "Kein Gelb-Rot war eine klare Fehlentscheidung"

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Thorsten Kinhöfer am 06.05.26

Im Halbfinale zwischen Bayern und PSG hat es einige umstrittene Entscheidungen gegeben. Allen voran das mögliche Gelb-Rot für Paris. ZDF-Experte Thorsten Kinhöfer zu den Szenen.

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