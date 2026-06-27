WM 2026: Kolumbien und Portugal kämpfen um den Gruppensieg

Im Finale um Gruppenplatz eins geht es für Kolumbien und Portugal darum, ihre großen WM-Ansprüche zu untermauern. Es ist auch ein Duell der gegensätzlichen Stars Díaz und Ronaldo.

Bei Portugal steht immer Cristiano Ronaldo im Fokus. Läuft Kolumbiens Luis Díaz dem Superstar den Rang ab? Quelle: AFP

Zwar lässt Shakira bisher offen, ob sie zwischen den beiden Atlanta-Konzerten ihrer Tour nach Miami fliegen wird, um die Nationalmannschaft ihres Heimatlandes Kolumbien im Stadion zu unterstützen. Doch selbst wenn die Sängerin nicht zum letzten Gruppenspiel gegen Portugal kommen sollte, wird es dort dank der Fußballer einen ziemlichen Starauflauf geben.

Das liegt schon an Portugals Cristiano Ronaldo, der trotz seiner 41 Jahre noch immer die meiste Aufmerksamkeit auf sich zieht. Aber auch viele andere Kickergrößen treffen in Miami Gardens aufeinander, wenn es im Finale um Gruppenplatz eins in der Staffel K für Kolumbien und Portugal darum geht, ihre großen WM-Ambitionen zu untermauern. Kolumbien reicht für den Gruppensieg ein Unentschieden, Portugal muss dafür gewinnen.

Nach dem Remis zum Auftakt gegen die DR Kongo stehen die Portugiesen in ihrem zweiten Spiel in Gruppe K unter Zugzwang. Auch Superstar Cristiano Ronaldo will es den Kritikern zeigen. 23.06.2026 | 7:26 min

Vitinha und Neves treffen auf Díaz und Rodríguez

Zu Ronaldos vielen hochkarätigen Kollegen zählen Vitinha und João Neves vom Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain. Bei Kolumbien richten sich die Blicke vor allem auf den aktuellen Bayern-Profi Luis Díaz und auf den ehemaligen Münchner James Rodríguez.

Besondere Spannung auf der individuellen Ebene verspricht dabei das Duell der höchst unterschiedlichen Charaktere und Spielertypen Díaz und Ronaldo. Der Portugiese inszeniert sich wie eh und je gerne als Superstar.

Ronaldo kostet seine Tore aus

Nach viel Kritik an ihm kostete Ronaldo seine zwei Tore beim 5:0 gegen Usbekistan triumphal aus. Díaz tritt viel zurückhaltender auf. Dabei prägt "Lucho", wie der 29-Jährige beim FC Bayern und im Nationalteam genannt wird, das Spiel seiner Mannschaft viel mehr, als es Ronaldo noch vermag.

Kolumbien und die Demokratische Republik Kongo liefern dem Publikum eine spektakuläre Partie. Kongo-Keeper Mpasi hält überragend. 24.06.2026 | 8:11 min

In seinen 180 Minuten bei dieser WM traf Portugals Kapitän zwar zweimal, womit er Eusébio mit nun zehn Treffern als WM-Rekordtorschütze seines Landes ablöste. Für Díaz stehen aus seinen bisher ebenfalls zwei Spielen über die volle Distanz "erst" ein Tor und eine Vorlage in der Bilanz.

Díaz: Ein Star, der fürs Team arbeitet

Doch der Wert des Linksaußen für sein kolumbianisches Team bemisst sich nicht vornehmlich an schnöden Scorerpunkten, sondern viel mehr an seiner extrem mannschaftsdienlichen Spielweise. Wie beim FC Bayern ist sich Díaz auch bei der WM für keinen Meter zu schade, fleißig arbeitet er stets fürs Team.

Bei Ronaldo verhält es sich umgekehrt. Er lässt die Kollegen für sich laufen, um am Ende bestenfalls ihre Vorlagen zu verwerten und so den Ruhm für sich zu beanspruchen, den sie ihm überhaupt erst ermöglichen. "I'm back", ließ er die Welt nach seinen jüngsten beiden Toren wissen, nachdem er im ersten Spiel gegen die DR Kongo (1:1) enttäuscht hatte.

Cristiano Ronaldo ist mit Portugal verhalten in seine sechste WM gestartet. Das als Mitfavorit gehandelte Team konnte gegen den Außenseiter Demokratische Republik Kongo nicht viel ausrichten. 17.06.2026 | 7:34 min

Valderrama zählt Díaz zu "weltbesten Fußballern"

Gegen diesen Gegner waren Díaz zwei weitere Treffer gelungen, die aber nicht zählten. Dennoch verdeutlichten sie seinen Einfluss auf das Spiel der Kolumbianer. Deren Legende Carlos Valderrama, heute 64 Jahre alt, zählt Díaz längst "zu den derzeit weltbesten Fußballern". Er könne jederzeit "ein Spiel entscheiden".

Zwei kolumbianische Fußball-Ikonen: Carlos Valderrama (li.) und Luís Diaz. Quelle: AP

Portugal wurde bei der WM 1966 Dritter, flog seither aber meist früh raus. 2022 reichte es immerhin fürs Viertelfinale. Dorthin kam auch Kolumbien 2014, sonst war stets früher Schluss. Nun wollen beide mehr. Experten zählen Portugal zum erweiterten Favoritenkreis.

Kolumbiens Muñoz sehr selbstbewusst

Bei Kolumbien sagte Rechtsverteidiger Daniel Muñoz nach seinem zweiten Turniertor zum 1:0-Sieg gegen die DR Kongo angesichts von maximal acht WM-Spielen sehr selbstbewusst:

Wir haben zwei von acht Etappen hinter uns. „ Kolumbiens Rechtsverteidiger Daniel Muñoz

Er findet zudem, dass das Finale um den Gruppensieg gegen Portugal auch weitaus später im Turnier hätte stattfinden können: "Dieses Spiel hat den Klang eines Viertelfinales, eines Halbfinales oder sogar eines Endspiels."

Wer Gruppenerster wird, dürfte zumindest den etwas leichteren Weg ins Achtelfinale haben. Shakira wird es verfolgen, ob aus Atlanta oder in Miami.

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