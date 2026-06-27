Fußball-WM: Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Ein Inselstaat sorgt für Ekstase, ein Ex-Weltmeister sagt "Adios" und ein Top-Favorit zaubert. Spannung verspricht heute die Gruppe J, wo Österreich ums Weiterkommen kämpft.

Das ist in der Nacht passiert und das steht heute an

Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM immer nach Abpfiff im ZDF streamen. Quelle: ZDF/motor

Guten Morgen liebe Fußball-Fans,

die Kapverdischen Inseln kommen aus dem Feiern nicht heraus, ihre Fußballer haben den Einzug ins Sechzehntelfinale geschafft. Möglich wurde der Coup mit dem 0:0 im letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien und dem gleichzeitigen Sieg Spaniens über Uruguay.

Keinesfalls ein Wunder dagegen, dass Frankreich die nächste Show abgezogen hat. Beim 4:1 gegen Norwegen trifft Ousmane Dembélé drei Mal.

Der deutschen Mannschaft könnte also im Achtelfinale einiges blühen, denn Les Bleus wären dort Gegner. Die ZDF-Experten Christoph Kramer, Per Mertesacker und Fritzy Kromp haben sich über diese Konstellation schon heftig den Kopf zerbrochen:

Zuvor steht aber das Sechzehntelfinale an - und hier steht seit Samstagmorgen fest, dass es die DFB-Elf mit Paraguay zu tun bekommt.

Und heute? Der Blick auf die Gruppe J lohnt, denn hier kämpfen Algerien und Österreich ums Weiterkommen.

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Das ist in der Nacht passiert

Auf der Couch weiter, auf dem Platz gepatzt: Ägypten hat im von Spannungen begleiteten "Pride Match" den Gruppensieg bei der Fußball-WM verpasst. Dass die "Pharaonen" erstmals die Gruppenphase überstehen würden, war schon vor dem Anpfiff sicher gewesen. Die Iraner müssen als Tabellendritter bangen. Bitter: Ein iranischer Treffer in der Nachspielzeit wurde wegen einer knappen Abseitsposition aberkannt.

Sowohl Ägypten als auch Iran haben vor dem Spiel die Chance auf den Gruppensieg. Schon früh im Spiel reiht sich ein Highlight an das nächste. 27.06.2026 | 7:25 min

Belgiens Altstars haben auch dank Anführer Kevin De Bruyne ein erneutes WM-Debakel abgewendet und beim Turnier in Nordamerika die K.o.-Phase erreicht. Nach zwei enttäuschenden Auftritten zum Auftakt holte der WM-Dritte von 2018 beim verdienten 5:1 (1:0) am letzten Gruppenspieltag gegen Außenseiter Neuseeland seinen ersten Sieg und sicherte sich als Erster der Gruppe G das Ticket für das Sechzehntelfinale.

Belgien hat bei diesem WM-Turnier noch nicht überzeugen können. Gegen Neuseeland kämpfen die roten Teufel bereits gegen das WM-Aus. 27.06.2026 | 10:13 min

Nichts für Fußballästheten, dafür aber etwas für Fans, die ein Herz für Außenseiter haben - und natürlich für die Anhänger der Kap Verden selbst. Denn ihre Kicker stehen mit dem Unentschieden - dem dritten bei dieser WM - im Sechzehntelfinale.

Im Duell der Außenseiter in Gruppe H traf Kap Verde auf Saudi-Arabien. Für beide war der Sprung in die K.o.-Runde noch drin. 27.06.2026 | 5:55 min

Uruguays Coach Marcelo Bielsa greift durch, wechselt den Torwart zur Halbzeit aus und später auch den Kapitän. Hilft alles nichts. Die Niederlage bedeutet das WM-Aus. Agustín Canobbio macht aus dem Abschied einen unschönen, als er nach seiner Roten Karten in der Nachspielzeit komplett ausrastet.

Für Uruguay und Spanien war vor dem direkten Duell noch alles möglich in Gruppe H. Entsprechend engagiert gingen beide Seiten zu Werke. 27.06.2026 | 7:30 min

Das Endspiel der zuvor punktlosen Konkurrenten wird zu einer klaren Angelegenheit. Auch, weil der Irak schon ab der 13. Minute wegen Rot für eine Notbremse in Unterzahl spielt.

Wildes Endspiel um Platz 3 in der Gruppe I zwischen Senegal und Irak: Fünf Tore, zwei davon durch den eingewechselten Pape Gueye - und ein Platzverweis. 26.06.2026 | 6:06 min

Klare Verhältnisse auch im Endspiel um den Gruppensieg. Die Norweger schicken eine B-Elf aufs Feld. Frankreich kann stellenweise nach Lust und Laune auftrumpfen. Ousmane Dembélé ragt mit einem Dreierpack heraus.

Im Duell um den Sieg in Gruppe I pariert Frankreichs Keeper Maignan den Foulelfmeter des Norwegers Strand Larsen. Tore fallen aber trotzdem. 26.06.2026 | 9:35 min

Schlagzeilen

Diese Spiele stehen an

Nach dem schwachen Auftritt beim 0:0 gegen Ghana wird von den Engländern eine Reaktion erwartet. Mit einem Erfolg wären sie als Gruppensieger weiter, damit würde das Team am 1. Juli gegen einen der besten Gruppendritten spielen. Gut möglich, dass Thomas Tuchel gegen den nominell schwächsten Gegner der Gruppe etwas rotiert.

Ghana kann wieder auf den wegen des Verdachts der Vergewaltigung angeklagten Thomas Partey zurückgreifen. Der Schlüsselspieler durfte wegen des laufenden Verfahrens beim ersten Gruppenspiel in Toronto nicht mitwirken, weil Kanada die Einreise verweigerte. Sportlich steht eine Menge auf dem Spiel: Kroatien könnte noch Gruppensieger werden oder aber vorzeitig ausscheiden.

Und wieder dreht sich alles um Cristiano Ronaldo. Nachdem er sich mit seinem Doppelpack gegen Usbekistan zurückgemeldet hatte, will er nun auch gegen Kolumbien den Unterschied machen. "Ich glaube fest an das, was ich tue, und daran, dass Gott dem hilft, der hart arbeitet", sagte er.

Die DR Kongo träumt vom Einzug in die K.o.-Runde - und braucht dafür einen Sieg. Mit dann vier Punkten wäre das Weiterkommen möglich. Und das wäre historisch! Pfeifen wird die Partie der deutsche Schiedsrichter Felix Zwayer. Es ist sein zweites Spiel bei dieser WM.

Folgt die nächste Gala von Lionel Messi oder bekommt der Superstar nach seinem 39. Geburtstag eine kleine Pause? Der Kapitän hat bislang alle fünf Tore der Argentinier geschossen. In der Vorbereitung aufs Gruppenfinale gegen den bereits ausgeschiedenen Außenseiter Jordanien gönnten sich die Weltmeister sogar einen Kuchen zu Messis Ehren.

Stand jetzt brauchen die Österreicher mindestens einen Punkt, um das Minimalziel abzusichern und in die K.o.-Runde einzuziehen. Der Gruppensieg ist nicht mehr möglich.

Hintergründe

Platz eins in der Gruppe, doch nach dem Ecuador-Spiel steht ein großes Aber. Wie ist die Vorrunde der Nationalmannschaft zu bewerten? Und was lässt sich ableiten für die heiße Turnierphase? 26.06.2026 | 14:08 min

Zitat des Tages

Ich finde es nicht gut, wie kritisch wir diese Mannschaft sehen. Es wäre deutlich gesünder, wenn wir realistischer an die Sache herangehen. Wir haben etwas Missgünstiges - und das nervt mich sehr. „ ZDF-Experte Christoph Kramer über die DFB-Elf

Sportliche Grüße von der

ZDFsportstudio-Redaktion