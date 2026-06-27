ZDF-Experten zum 1:2 gegen Ecuador:Kramer: "Wir brauchen den Ball am Fuß"

Im ZDF-WM-Studio hinterfragt die Experten-Runde das Experiment der DFB-Elf, die gegen Ecuador mit dem "tiefen Block" spielte. Vor allem Christoph Kramer wählt deutliche Worte.

Per Mertesacker, Christoph Kramer und Fritzy Kromp (von links) über die deutsche Defensive gegen Ecuador. Für einen tiefen Block wie von Nagelsmann getestet habe das DFB-Team nicht die Spieler, so Kramer. 26.06.2026 | 5:48 min

Am Freitagabend redete sich Christoph Kramer kurzzeitig in Rage. "Es ist teilweise wahnwitzig, was wir in Deutschland veranstalten. Wir zerstören Leroy Sané zwei Wochen lang und jetzt soll er der einzige Gewinner sein vom gestrigen Spiel."

Der Weltmeister von 2014 schüttelte den Kopf. Er habe das Gefühl, die Nation warte nur darauf, dass jemand wie Manuel Neuer patze, damit man diskutieren könne.

Ich finde es nicht gut, wie kritisch wir diese Mannschaft sehen. Es wäre deutlich gesünder, wenn wir realistischer an die Sache herangehen. Wir haben etwas Missgünstiges - und das nervt mich sehr. „ Christoph Kramer, ZDF-Experte

Die Worte des Experten nach dem Abendspiel von Frankreich gegen Senegal waren drastisch und hallten nach. "Wir tun so, als sei das eine Kindermannschaft. Das sind Weltklassespieler, die bei absoluten Topvereinen spielen. Die werden nicht aus der Bahn geworfen, weil sie jetzt mal ein Spiel verloren haben", sagte Kramer noch - und wollte damit offenbar das Narrativ wieder zum Positiven drehen.

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Denn zuvor hatte die Experten-Runde über ein deutlich missglücktes Experiment bei der 1:2-Niederlage gegen Ecuador diskutiert: Das temporäre Verteidigen im tiefen Block.

Mertesacker: "Können im tiefen Block nicht erfolgreich sein"

Es gebe schließlich Dinge, die müssten klar angesprochen werden, so Kramer. "Die Sache mit dem tiefen Block, wie man ein Spiel angeht. Ich hoffe, da hat man Erkenntnisse gewonnen."

Weltmeister-Kollege Per Mertesacker sagte mit Blick auf das Ecuador-Spiel: "Wir hatten in der ersten Halbzeit schon super viele Ballverluste zentral durch die Mitte. Das Team war richtig zögerlich. Das Aufbauspiel mit der Dreier-Kette hinten, da ging viel durch die Mitte und das hat uns sehr weh getan."

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Mertesacker resümierte: "Wie wir uns nach der 1:0-Führung eher hinten reingestellt haben, war für mich fragwürdig. Ich glaube nicht, dass wir mit diesem tiefen Block erfolgreich sein können."

Kramer: Tiefer Block war Vorgabe

Kramer ging in seiner Analyse noch einen Schritt weiter: "Wir haben ohne Not unter Wettkampfbedingungen probiert, diesen tiefen Block zu testen." Es sei ganz klar Vorgabe des Trainerteams gewesen zu testen, wie die Start-Elf im tiefen Block agiert. "Ich glaube, dass das ganz klar eine Vorgabe war, um zu testen, weil die WM gezeigt hat, dass sich die Topteams wie Frankreich, Spanien und England gegen einen tiefen Block schwertun. Da wette ich alles darauf, dass das eine Vorgabe war."

Fakt sei für den ehemaligen Mittelfeldspieler. "Wir haben nicht die Spieler für einen tiefen Block. Das ist eine wichtige Erkenntnis für den weiteren Turnierverlauf", so Kramer.

Kramer: Niederlage bedeutet nichts

Es gehe nicht einfach darum, sich hinten reinzustellen, findet Kramer: "Da gehört viel, viel Abstimmung dazu." Das könne das DFB-Team nicht. "Wir brauchen den Ball am Fuß." Der missglückte Test könne hilfreich sein für Erkenntnisse.

"Wir haben ab der 60. Minute ein Team gesehen, das so nicht mehr zusammenspielen wird. Für Montag heißt dieses Match erstmal nichts. Aber es muss jeder wissen. Wir müssen komplett am Limit sein, um erfolgreich zu sein", erklärte Mertesacker.

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"Fritzy" Kromp: Paraguay würde uns in die Karte spielen

Friederike "Fritzy" Kromp blickte derweil auf den mutmaßlichen Gegner in der ersten K.o.-Runde am Montag (22.30 Uhr / ZDF), Paraguay. "Die sind schlagbar für uns. Der Gegner wird uns ein bisschen in die Karten spielen. Dass wir uns nicht so sehr mit dem tiefen Block befassen müssen. Das war nämlich gestern kein gutes Thema."

Doch die Trainerin der Frauen-Mannschaft von Werder Bremen warnte auch vor ähnlichen Attributen wie gegen Ecuador: "Härte, und Nationalstolz. Für die ist es ein Finale. Sie haben nichts zu verlieren."

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