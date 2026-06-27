Kap Verdes Märchen geht weiter: In der K.o.-Runde der WM 2026

Kap Verde landet einen der größten Coups in der WM-Geschichte, wird in Gruppe H Zweiter nach Spanien und steht in der K.o.-Runde. Uruguay dagegen ist raus, ebenso Saudi-Arabien.

Im Duell der Außenseiter in Gruppe H traf Kap Verde auf Saudi-Arabien. Für beide war der Sprung in die K.o.-Runde noch drin. 27.06.2026 | 5:55 min

Was die Allerwenigsten erwartet hatten, ist eingetroffen: Kap Verde hat bei der Fußball-WM 2026 den Einzug in die K.o.-Runde geschafft und trifft dort auf Argentinien. Dem krassen Außenseiter, der sich zum ersten Mal für eine WM qualifiziert hatte, reichte in der Gruppe H ein 0:0 gegen Saudi-Arabien zu Platz 2, da Spanien im Parallelspiel Uruguay 1:0 besiegte.

Uruguay schafft es mit zwei Punkten nicht in den Reigen der besten acht Gruppendritten und muss nach Hause, ebenso wie Saudi-Arabien.

Lauer Beginn bei Kap Verde - Saudi Arabien

Im Spiel Kap Verde - Saudi Arabien stand für beide Teams das Weiterkommen auf dem Spiel - in der Anfangsphase passierte aber erst einmal nichts. Die Kapverden kamen zumindest dem gegnerischen Strafraum immer mal wieder nahe.

Als die spanische Führung im Parallelspiel auf der Videowand bekanntgegeben wurde, ging ein Raunen durch das Stadion - Kap Verde war zu diesem Zeitpunkt als Gruppenzweiter weiter.

Kap Verde verpasst am Ende den Sieg

Kurz nach dem Wiederanpfiff hätte Jamiro Monteiro für noch mehr Sicherheit sorgen können. Sein Abschluss im Strafraum geriet aber zu schwach und in die Arme von Torwart Mohammed Al-Owais (48.)

Der eingewechselte Laros Duarte vergab nach einem Konter eine noch viel bessere Gelegenheit (74.). Auch Wagner Pina (86.) und Nuno da Costa (90.+6) verpassten ein längst verdientes 1:0 (86.).

Dabei war es eigentlich Saudi-Arabien, denen die Zeit davon lief. Ein Tor fehlte zu diesem Zeitpunkt, um auf Platz zwei zu springen. Doch dafür tat das Team bis auf eine Gelegenheit in der Nachspielzeit (90.+2) viel zu wenig.

Kap Verde als Fan-Liebling

Das kapverdische Team hat jetzt schon historische Tage hinter sich. Der WM-Debütant hatte sowohl Mitfavorit Spanien (0:0) als auch Uruguay (2:2) jeweils ein Unentschieden abgetrotzt - und praktisch nebenbei Tausende Fanherzen erobert.

Kap Verdes vor dem Turnier in der größeren Fußballwelt unbekanntem, 40 Jahre altem Torwart Vozinha folgen in den sozialen Medien mittlerweile Millionen Menschen. Auf der Tribüne fieberte seine Mutter mit.

Uruguays Keeper patzt

Uruguay dagegen hat sich nach einem weiteren würdelosen Auftritt von dieser WM verabschiedet. Nach zwei Unentschieden verloren die Südamerikaner das letzte Gruppenspiel verdient mit 0:1 (0:1) gegen Spanien. Der Europameister sicherte sich mit sieben Punkten den ersten Tabellenplatz.

Für Uruguay und Spanien war vor dem direkten Duell noch alles möglich in Gruppe H. Entsprechend engagiert gingen beide Seiten zu Werke. 27.06.2026 | 7:30 min

Beim Treffer von Álex Banea in der 42. Minute leistete sich Uruguays routinierter Torwart Fernando Muslera einen schweren Fehler. Er war auch in den Partien zuvor an den Gegentoren mitbeteiligt gewesen. In der Halbzeitpause wechselte ihn Trainer Marcelo Bielsa.

Uruguay-Coach Bielsa vor dem Aus

Dieser steht vor dem Aus. Berichten aus Uruguay zufolge war die aufgeladene Stimmung zwischen Teilen der Mannschaft und dem 70-Jährigen schon vor dem Anpfiff eskaliert. Als er dann später während der Partie ausgerechnet Kapitän Fede Valverde auswechselte, gönnten sich beide keines Blickes. Valverde zog sich das Trikot vor den Mund, als er mit anderen auf der Ersatzbank sprach.

Taktisch spielte Uruguay gut, körperlich gingen die Südamerikaner wie immer nicht zimperlich zur Sache. In der Nachspielzeit übertrieb es Agustin Canobbio allerdings maßlos und sah die Rote Karte (90.+4).

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Quelle: ZDF / dpa