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Fußball-WM

WM 2026: Kap Verde erkämpft Remis gegen Uruguay

WM-Debütant noch unbesiegt:Kap Verde begeistert weiter: Remis auch gegen Uruguay

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Kap Verde begeistert bei der WM weiterhin. Auch gegen den zweifachen Weltmeister Uruguay erkämpfte sich der Inselstaat ein Remis.

Die Spieler von Kap Verde bejubeln ein Tor

Jubel bei den Kap Verden: Auch im zweiten Spiel gelang dem WM-Debütanten ein Remis.

Quelle: dpa | Rebecca Blackwell

Das WM-Märchen der Kap Verden geht weiter. Sechs Tage nach dem sensationellen 0:0 gegen Titelfavorit Spanien erkämpfte sich der Inselstaat ein 2:2 (1:2) gegen den zweimaligen Weltmeister Uruguay. Gegen den Gruppenletzten Saudi-Arabien hat der Außenseiter nun am kommenden Samstag die Chance, sich gleich bei seiner ersten WM-Teilnahme für die K.-o.-Runde zu qualifizieren.

Kevin Pina erzielt historischen WM-Treffer

Vor 64.003 Zuschauern in Miami brachte Kevin Pina Kap Verde mit dem ersten Tor in der WM-Geschichte des Landes in Führung. Der Defensivspieler aus der russischen Liga versenkte einen 25-Meter-Freistoß in der 21. Minute direkt.

Spanien - Kap Verde:

Schon im ersten Spiel wusste Kap Verde zu begeistern: Gegen Spanien holte der WM-Debütant ein Remis.

15.06.2026 | 7:27 min

Kurz vor der Pause kassierte das neue Lieblingsteam vieler Fußball-Fans zwar zwei Gegentore in nur sieben Minuten: Maxi Araujo (44.) und Agustin Canobbio (45.+6) trafen für die ansonsten sehr einfallslosen und erneut enttäuschenden Südamerikaner.

Doch Kap Verdes Team zeigte erneut ein großes Herz: Der drei Minuten vorher eingewechselte Helio Varela nutzte in der 61. Minute eine dramatische Fehlerkette Uruguays. Zunächst spielte Verteidiger Mathias Olivera vom SSC Neapel dem Torschützen den Ball völlig unbedrängt in den Fuß. Dann hatte auch Keeper Fernando Muslera völlig unnötigerweise sein Tor verlassen.

Favorit tut sich schwer

Uruguay zeigte sich regelrecht geschockt durch den 0:1-Rückstand und blieb vorn bis zu dem Doppelschlag komplett harmlos. Nach dem Wechsel machte der Favorit dann den Fehler, die 2:1-Führung nur noch verwalten zu wollen. Das hielt Kap Verde im Spiel und wurde durch den slapstickartigen Ausgleich bestraft.

Wo die Teams bei der Fußball-WM spielen (Fokus Eröffnung und Finale)

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Uruguay drängte in einer wilden Schlussphase wieder auf ein drittes Tor und vergab noch mehrere gute Chancen. Doch ein Schuss von Brian Rodriguez wurde geblockt (86.), ein Freistoß von Fede Valverde flog knapp über das Tor (90.) und auch Canobbio schoss bei einem schnellen Konter daneben (90.+3).

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Vozinha war nur vorher noch einmal im Blickpunkt gestanden: Nach einem Eckball lenkte der Torwart den Ball an den Pfosten, Maxi Araujo staubte aus kurzer Distanz ins Tor ab - doch der Schiedsrichter und danach auch der VAR entschieden auf Abseits (70.). Vozinhas Mutter tänzelte und zitterte dazu auf der Tribüne mit.

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Quelle: SID, dpa
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