Die FED - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die Federal Reserve (Fed) ist die Notenbank der USA. Die mächtige Organisation kontrolliert einige der wirtschaftlichen Stellschrauben der Vereinigten Staaten. Ihre Entscheidungen haben oft unmittelbaren Einfluss auf die weltweite Geld- und Wirtschaftspolitik - und bewegen Finanzmärkte rund um den Globus. ZDFheute informiert über aktuelle News zur US-Notenbank FED.