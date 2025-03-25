Die FED - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die US-Notenbank Fed
|
Die Federal Reserve (Fed) ist die Notenbank der USA. Die mächtige Organisation kontrolliert einige der wirtschaftlichen Stellschrauben der Vereinigten Staaten. Ihre Entscheidungen haben oft unmittelbaren Einfluss auf die weltweite Geld- und Wirtschaftspolitik - und bewegen Finanzmärkte rund um den Globus. ZDFheute informiert über aktuelle News zur US-Notenbank FED.
Aktuelle Nachrichten zur US-Notenbank Fed
- Analyse
Rallye beendet:Nach Kursrutsch beim Gold: Lohnt jetzt der Kauf?von Christian Hauser und Henning Behrensmit Video0:30
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Schwacher US-Dollar, starker EuroVideo1:41
Vorschlag von US-Präsident Trump:Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werdenmit Video1:57
Nachfolger von Jerome Powell:Trump will neuen Fed-Chef nominierenmit Video0:54
Trump wollte Zinsschnitt:US-Notenbank Fed hält Leitzins stabilmit Video0:54
Nachrichten | heute journal update:Der Ausblick: Was am Mittwoch wichtig wirdVideo0:55
Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"An den Vorwürfen ist nichts dran"Video1:19
Nachrichten | heute:"Es gibt keinerlei Beweise für den Vorwurf"Video2:15
Drohende Anklage:Powell: Fed hat Vorladung vom US-Justizministerium erhaltenmit Video0:54
Leitzinssenkung der Fed:ZDF-Wirtschaftsexperte: "Der Druck ist groß"Video1:37
Dax zeitweise unter 23.000 Punkten:Nach Nvidia-"Strohfeuer": Börsen wieder unter Druck
Fed-Entscheidung:US-Notenbank senkt erneut Leitzinsvon Frank Bethmannmit Video1:37
KI-Euphorie:Dax erreicht Rekord: Aufwärtstrend an der Börsemit Video1:54
Supreme Court:Lisa Cook kann vorerst Fed-Vorständin bleiben
Machtkampf mit Trump:Fed-Vorständin Cook reicht Klage einmit Video1:01
US-Notenbank:Fed-Chef stellt Zinssenkung in Aussichtmit Video1:43
Ermittlungen gegen Fed-Chef Powell
- Analyse
Drohende Anklage gegen US-Notenbankchef:Fed unter Druck: Konflikt mit langer Traditionvon Frank Bethmannmit Video1:37
Vorschlag von US-Präsident Trump:Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werdenmit Video1:57
Drohende Anklage:Powell: Fed hat Vorladung vom US-Justizministerium erhaltenmit Video0:54
Trumps Angriff auf die Fed
Leitzins: Entscheidung der Fed
Trump wollte Zinsschnitt:US-Notenbank Fed hält Leitzins stabilmit Video0:54
US-Notenbank:Fed senkt Leitzins erneut - wie geht es unter Trump weiter?von Frank Bethmannmit Video1:37