Die FED - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Die US-Notenbank Fed

Die Federal Reserve (Fed) ist die Notenbank der USA. Die mächtige Organisation kontrolliert einige der wirtschaftlichen Stellschrauben der Vereinigten Staaten. Ihre Entscheidungen haben oft unmittelbaren Einfluss auf die weltweite Geld- und Wirtschaftspolitik - und bewegen Finanzmärkte rund um den Globus. ZDFheute informiert über aktuelle News zur US-Notenbank FED.

Aktuelle Nachrichten zur US-Notenbank Fed

  1. Der Preis für Silber und Gold steigt
    Analyse

    Rallye beendet:Nach Kursrutsch beim Gold: Lohnt jetzt der Kauf?

    von Christian Hauser und Henning Behrens
    mit Video0:30
  2. Zu sehen ist

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:Schwacher US-Dollar, starker Euro

    Video1:41
  3. Kevin Warsh spricht in London zu den Journalisten über seinen Bericht zur Transparenz bei der Bank of England am 11.12.2014.

    Vorschlag von US-Präsident Trump:Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden

    mit Video1:57
  4. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, spricht während einer Pressekonferenz.

    Nachfolger von Jerome Powell:Trump will neuen Fed-Chef nominieren

    mit Video0:54
  5. Archiv: Die US-Notenbank am 31.07.2019 in Washington

    Trump wollte Zinsschnitt:US-Notenbank Fed hält Leitzins stabil

    mit Video0:54
  6. Ausblick

    Nachrichten | heute journal update:Der Ausblick: Was am Mittwoch wichtig wird

    Video0:55
  7. Schaltgespräch Neuhann

    Nachrichten | heute 19:00 Uhr:"An den Vorwürfen ist nichts dran"

    Video1:19
  8. Florian Neuhann im Schaltgespräch mit der heute

    Nachrichten | heute:"Es gibt keinerlei Beweise für den Vorwurf"

    Video2:15
  9. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, spricht am Mittwoch, 10. Dezember 2025, in Washington

    Drohende Anklage:Powell: Fed hat Vorladung vom US-Justizministerium erhalten

    mit Video0:54
  10. Frank Bethmann

    Leitzinssenkung der Fed:ZDF-Wirtschaftsexperte: "Der Druck ist groß"

    Video1:37
  11. Eine Anzeigetafel zeigt den Kurs des deutschen Aktienindex DAX an der Börse in Frankfurt am Main, Westdeutschland, am 1. August 2025.

    Dax zeitweise unter 23.000 Punkten:Nach Nvidia-"Strohfeuer": Börsen wieder unter Druck

  12. Das Gebäude der Federal Reserve in Washington D.C. an einem sonnigen Tag am 17.04.2023.

    Fed-Entscheidung:US-Notenbank senkt erneut Leitzins

    von Frank Bethmann
    mit Video1:37
  13. (Archiv) Börsenjournalist steht bei der Aufzeichnung eines Interviews auf dem Parkett der Frankfurter Wertpapierbörse vor der Anzeigetafel mit der Dax-Kurve.

    KI-Euphorie:Dax erreicht Rekord: Aufwärtstrend an der Börse

    mit Video1:54
  14. Lisa Cook

    Supreme Court:Lisa Cook kann vorerst Fed-Vorständin bleiben

  15. Lisa Cook, Mitglied der US-Notenbank, während einer Sitzung.

    Machtkampf mit Trump:Fed-Vorständin Cook reicht Klage ein

    mit Video1:01
  16. USA, Washington: Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, spricht während einer Pressekonferenz

    US-Notenbank:Fed-Chef stellt Zinssenkung in Aussicht

    mit Video1:43

Ermittlungen gegen Fed-Chef Powell

  1. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, hält am 10.12.2025 nach einer zweitägigen geldpolitischen Sitzung eine Pressekonferenz in Washington ab.
    Analyse

    Drohende Anklage gegen US-Notenbankchef:Fed unter Druck: Konflikt mit langer Tradition

    von Frank Bethmann
    mit Video1:37
  2. Kevin Warsh spricht in London zu den Journalisten über seinen Bericht zur Transparenz bei der Bank of England am 11.12.2014.

    Vorschlag von US-Präsident Trump:Ex-Notenbankdirektor Warsh soll Fed-Chef werden

    mit Video1:57
  3. Der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, spricht am Mittwoch, 10. Dezember 2025, in Washington

    Drohende Anklage:Powell: Fed hat Vorladung vom US-Justizministerium erhalten

    mit Video0:54

Trumps Angriff auf die Fed

Das Gebäude der Federal Reserve in Washington D.C. an einem sonnigen Tag am 17.04.2023.

Streit um die Unabhängigkeit der Fed - mit schweren Folgen?

Leitzins: Entscheidung der Fed

  1. Archiv: Die US-Notenbank am 31.07.2019 in Washington

    Trump wollte Zinsschnitt:US-Notenbank Fed hält Leitzins stabil

    mit Video0:54
  2. Ein Aktienhändler arbeitet am 1. Dezember 2025 auf dem Parkett der New Yorker Börse (NYSE).

    US-Notenbank:Fed senkt Leitzins erneut - wie geht es unter Trump weiter?

    von Frank Bethmann
    mit Video1:37

Wirtschaftslage unter Trump

Donald Trump vor einer Grafik zum prognostizierten BIP, dahinter die US-Flagge
Grafiken

Wie geht's der US-Wirtschaft nach einem Jahr Donald Trump?

