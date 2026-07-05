Tennis: Struff sensationell im Wimbledon-Viertelfinale

Jan-Lennard Struff steht erstmals im Viertelfinale von Wimbledon. Der 36-Jährige holte gegen Hubert Hurkacz zwei Sätze auf, im fünften führte er. Dann musste der Gegner aufgeben.

Jan-Lennard Struff jubelt nach seinem Sieg. Quelle: AFP

Mit einem dramatischen Sieg hat Tennisprofi Jan-Lennard Struff den Viertelfinal-Einzug in Wimbledon und den bisher größten Erfolg seiner Tennis-Karriere geschafft. Der 36-Jährige profitierte in seinem Achtelfinale im fünften Satz von der Aufgabe seines angeschlagenen Gegners Hubert Hurkacz aus Polen. Nach einem 0:2-Satzrückstand aus Sicht von Struff stand es zu dem Zeitpunkt 3:6, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2), 7:5, 4:2.

Struffs Gegner Hubert Hurkacz (r.) musste im fünften Satz aufgeben. Quelle: dpa

Am Ende des vierten Satzes nahm das Duell eine unerwartete Wende. Bei 5:5 und Aufschlag von Struff verließ der frühere Wimbledon-Halbfinalist Hurkacz mitten im Spiel für eine Behandlung den Platz. Der frühere Top-Ten-Spieler aus Polen schien Schmerzen zu haben, er hatte sich schon nach dem dritten Satz am Rücken behandeln lassen.

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Struff: "Verrückte" Wimbledon-Reise

Nachdem Struff im fünften Satz nach 3:40 Stunden Spielzeit das Break gelang, warf der unter Rückenschmerzen leidende Hurkacz entnervt seinen Schläger weg und gab auf. "Es so zu beenden ist ein Jammer", sagte Struff und ergänzte: "Ich bin sehr glücklich. Das Ende war ziemlich hart. Es ist unglaublich. Man sollte niemals aufgeben."

Seine Wimbledon-Reise sei "einfach verrückt", so Struff. Seinem angeschlagenen Gegner wünschte er "nur das Beste".

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Struff holte Zwei-Satz-Rückstand auf

Struff hatte sich zuvor in seinem bisher größten Wimbledon-Match von den beiden verlorenen ersten Sätzen nicht beirren lassen und weiter gekämpft. Zum ersten Mal steht der Sauerländer nun bei einem der vier Grand-Slam-Turniere im Viertelfinale und trifft dort auf den italienischen Titelverteidiger Jannik Sinner, der seiner Favoritenrolle gegen Shintaro Mochizuki aus Japan gerecht wurde und mit 6:3, 7:6 (7:0), 6:3 gewann.

Der 36 Jahre alte Deutsche ist der älteste Tennisprofi der Open Era seit 1968, der zum ersten Mal ein Grand-Slam-Viertelfinale erreicht.

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Der deutsche Spitzenspieler Alexander Zverev hatte Struff das nächste Erfolgskapitel schon vor dem Achtelfinale gegönnt. "Das liebe ich an Struffi, der kann 37-mal in Folge erste Runde verlieren und dann auf einmal spielt er Viertelfinale beim Grand Slam", hatte der Hamburger am Tag vor dem Achtelfinale des Tennis-Kollegen gesagt.

Zverev selbst möchte am Montagabend erstmals in seiner Karriere ins Viertelfinale von Wimbledon einziehen. Auf ihn wartet im Achtelfinale der Tscheche Jiri Lehecka.

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Quelle: dpa, SID