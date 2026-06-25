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WM 2026: Fans Brasiliens und Schottlands feiern gemeinsam

Bei letztem WM-Gruppenspiel:Fans Brasiliens und Schottlands feiern gemeinsam

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Am letzten Gruppenspieltag der Fußball-WM 2026 trafen Brasilien und Schottland aufeinander. Vom gemeinsamen Feiern hielt die Fans das nicht ab.

Brasilien - Schottland - Fans

Im letzten Gruppenspiel der WM trafen Brasilien und Schottland aufeinander. Vom gemeinsamen Feiern hielt die Fans das nicht ab.

25.06.2026 | 0:11 min
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