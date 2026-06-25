WM 2026: Fans Brasiliens und Schottlands feiern gemeinsam

Bei letztem WM-Gruppenspiel : Fans Brasiliens und Schottlands feiern gemeinsam

25.06.2026 | 06:00 |

Am letzten Gruppenspieltag der Fußball-WM 2026 trafen Brasilien und Schottland aufeinander. Vom gemeinsamen Feiern hielt die Fans das nicht ab.