WM 2026: Fans Brasiliens und Schottlands feiern gemeinsam

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Bei letztem WM-Gruppenspiel:Fans Brasiliens und Schottlands feiern gemeinsam
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Am letzten Gruppenspieltag der Fußball-WM 2026 trafen Brasilien und Schottland aufeinander. Vom gemeinsamen Feiern hielt die Fans das nicht ab.
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