Sorge vor zu früher Professionalisierung : Deutschland verzichtet auf U15-WM

23.10.2026 | 13:26 |

Deutschland nimmt nicht an der U15-WM in Baku teil. Der DFB wolle die Kinder nicht zu früh zu hohen Erwartungen aussetzen. Stattdessen setzt der DFB auf einen eigenen Weg.