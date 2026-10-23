Sorge vor zu früher Professionalisierung:Deutschland verzichtet auf U15-WM
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Deutschland nimmt nicht an der U15-WM in Baku teil. Der DFB wolle die Kinder nicht zu früh zu hohen Erwartungen aussetzen. Stattdessen setzt der DFB auf einen eigenen Weg.
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Quelle: ZDF
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