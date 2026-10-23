  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

Sorge vor früher Professionalisierung: DFB verzichtet auf U15-WM

Sorge vor zu früher Professionalisierung:Deutschland verzichtet auf U15-WM

|
Deutschland nimmt nicht an der U15-WM in Baku teil. Stattdessen setzt der DFB auf einen eigenen Weg.

Deutschland nimmt nicht an der U15-WM in Baku teil. Der DFB wolle die Kinder nicht zu früh zu hohen Erwartungen aussetzen. Stattdessen setzt der DFB auf einen eigenen Weg.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

ZDFsportstudio Update:Dein ZDFsportstudio Newsletter

Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.
Quelle: ZDF

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren

Mehr News aus dem Sport