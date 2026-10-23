Verleihung der Fußball-Trophäe : Ballon d'Or 2026: Matthäus' Gewinner-Favoriten

23.10.2026 | 13:43 |

Der Ballon d'Or gilt als wichtigster Preis für Fußballspieler. Lothar Matthäus verrät im Video seine fünf Favoriten auf den Titel 2026.