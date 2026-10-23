  3. Merkliste
  4. Suche
Sport
Videos

Ballon d'Or 2026: Lothar Matthäus' Gewinner-Favoriten

Verleihung der Fußball-Trophäe:Ballon d'Or 2026: Matthäus' Gewinner-Favoriten

|

Der Ballon d'Or gilt als wichtigster Preis für Fußballspieler. Lothar Matthäus verrät im Video seine fünf Favoriten auf den Titel 2026.

Lothar Matthäus

Am Montag wird der Ballon d'Or vergeben. Lothar Matthäus, der den Preis 1990 gewann, verrät im Video seine Top-5-Favoriten.

23.10.2026 | 0:48 min
TV-Kameramann beim Fußballspiel

ZDFsportstudio Update:Dein ZDFsportstudio Newsletter

Alle Highlights aus Bundesliga, Champions League und DFB-Pokal und die wichtigsten Nachrichten aus dem Sport.
Mit dem Abonnieren-Button akzeptieren Sie unsere Nutzungsbedingungen.

Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigen

Jetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Sport

Sportnachrichten