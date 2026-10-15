Die UEFA Conference League startet in ihre sechste Saison. Aus der Bundesliga ist der SC Freiburg dabei. Was man über den kleinsten europäischen Wettbewerb wissen muss.

Was ist die Conference League?

Die Conference League ist neben der Champions und der Europa League der dritte europäische Klubwettbewerb im Männerfußball. 2021 wurde er eingeführt, um mehr Nationalverbänden die Teilnahme an einem europäischen Wettbewerb zu gewähren.

"Der neue UEFA-Klubwettbewerb erleichtert den Zugang zum Europapokal mehr denn je." „ UEFA-Präsident Aleksander Čeferin zur Einführung der Conferenece League

Wie unterscheidet sich der Modus der Conference League?

Am Modus unterscheidet sich nicht viel. Simultan zur Champions League und Europa League wurde die Gruppenphase 2024 in ein Ligasystem umgewandelt. Konträr zu den beiden anderen Wettbewerben haben die Teilnehmer der Conference League jedoch nur sechs und nicht acht Partien in der Ligaphase. Deshalb startet der Wettbewerb auch einen Monat nach den anderen beiden, die bereits im September losgingen.

Die Gegner des SC Freiburg in der Ligaphase 1. Spieltag: SC Freiburg – FK Jablonec

2. Spieltag: AS Monaco – SC Freiburg

3. Spieltag: Trabzonspor – SC Freiburg

4. Spieltag: SC Freiburg – F.C. Twente

5. Spieltag: SC Freiburg – Panathinaikos F.C.

6. Spieltag: FK Kauno Žalgiris – SC Freiburg

Welcher deutsche Verein ist dabei?

Der SC Freiburg nimmt als einziger deutscher Verein an der Conference League teil. Als Tabellensiebter der abgelaufenen Bundesliga-Saison qualifizierten sich die Breisgauer für die Play-Offs, also die letzte Qualifikationsrunde. Dort setzte sich die Mannschaft von Julian Schuster deutlich gegen den schottischen FC Motherwell durch und tritt nun in der Ligaphase an.

Dank eines Joker-Tores kurz vor Schluss springt der SC Freiburg an die Tabellenspitze. Gegen den FC Schalke gewinnt der SC 2:1 - trotz eines Platzverweises nach gut einer Stunde. 12.10.2026 | 6:44 min

Wie stehen die Chancen des SC Freiburg?

Der SC Freiburg hat sich durch beständig gute Arbeit als Topklub in der Bundesliga etabliert. Auch auf der internationalen Bühne zahlte sich diese Arbeit aus: in der abgelaufenen Saison zog der SCF ins Finale der Europa League ein. Dieses verloren die Freiburger allerdings deutlich gegen Aston Villa. Eine Europapokal-Etage tiefer zählt die Mannschaft von Julian Schuster zum engeren Favoritenkreis.

Wer ist der Favorit auf den Titel?

Brighton & Hove Albion geht als Favorit in die diesjährige Auflage. Die Südengländer stehen für einiges, was auch der SCF verkörpert. Kennzeichnend ist die über Jahre fortgeführte Spielidee, die durch Roberto De Zerbi etabliert und ab Juni 2024 durch seinen deutschen Nachfolger Fabian Hürzeler adaptiert und weiterentwickelt wurde.

Crystal Palace setzte sich im Finale der Conference League gegen Rayo Vallecano durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der Ex-Mainzer Jean-Philippe Mateta zum 1:0-Endstand. 28.05.2026 | 0:59 min

Außerdem bestechen die "Seagulls" in der international monetär so überlegenen Premier League durch ihr Scouting und kluge Transfers. Beispielsweise nahm Brighton im Sommer den Ex-Hamburger Luka Vuskovic unter Vertrag.

Neben Brighton und Freiburg darf man auch Atalanta Bergamo, AS Monaco und Ajax Amsterdam zu den Anwärtern auf den Titel zählen.

Wann und wo findet das Finale statt?

Das Finale steigt am 2. Juni 2027 im Beşiktaş Stadium in Istanbul. Im unmittelbar am Bosporus gelegenen Stadion fand 2026 bereits das Europa-League-Endspiel statt.

Für die Freiburger also bekanntes Terrain. Denn damals platzte genau dort der Traum der Breisgauer vom ersten internationalen Titel der Klubgeschichte.

Wer konnte die Conference League bisher gewinnen?

Fünf Conference-League-Sieger wurden bis dato gekürt. In der Premieren-Saison holte José Mourinho mit der AS Rom den Titel, dreimal triumphierten Klubs aus England.



2021/22 AS Rom

2022/23 West Ham United

2023/24 Olympiakos Piräus

2024/25 FC Chelsea

2025/26 Crystal Palace Die bisherigen Gewinner:

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