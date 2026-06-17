Erste Medaillen vergeben:Special Olympics: Das Saarland fiebert mit
von Finja Wendland
|
Seit Montag laufen im Saarland die Special Olympics, Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung. Die ersten Medaillen sind vergeben, das ganze Saarland ist im Sportfieber.
Mehrere Spiele gleichzeitig, jubelnde Fans, laute Musik: Bei den ersten Basketball-Spielen im Fünf gegen fünf ist am Dienstag ganz schön was los. Oliver Koppsieker aus dem Team der Berliner Werkstätten ist hoch motiviert: "Wir wollen auf jeden Fall aufs Treppchen!"
In der Halle nebenan läuft die Klassifizierung im Tischtennis. Hier wird geschaut, wer in der Hauptrunde gegen welche Gegner spielt, damit es einen fairen Wettbewerb geben kann. Auch Tobias Bückle aus Schleswig-Holstein ist hoch motiviert, er ist zum zweiten Mal bei den Nationalen Spielen dabei: "Mindestens eine Medaille ist schon mein Ziel."
Eröffnungsfeier mit 16.000 Zuschauern
Am Montag sind die Special Olympics, die Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung, mit einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier gestartet. Rund 16.000 Zuschauer waren im Saarbrücker Ludwigsparkstadion dabei, als die Delegationen einliefen und die Special-Olympics-Flamme entzündet wurde.
Auf den Tribünen strahlten die Athletinnen und Athleten, für alle war es ein ganz besonderer Abend. Martin Böhm ist mit seinem Boccia-Team aus Bayern angereist. Auch er ist begeistert: "Es ist einfach klasse, die Stimmung hier ist wunderbar."
Mittlerweile laufen die Wettbewerbe im gesamten Saarland, in Sportarten wie Reiten, Tennis oder Boccia. Alexandra Smailovic aus Ratingen gewann am Dienstag die erste Goldmedaille, im 100-Meter-Sprint im Rollerskating raste sie als Erste ins Ziel.
Über zehn Millionen Euro in Sportstätten investiert
Das Saarland hat für die Spiele einiges in die Renovierung und Restaurierung der Sportanlagen investiert. Über zehn Millionen Euro flossen in Maßnahmen zur Barrierefreiheit oder beispielsweise in eine neue Tartanbahn für das Leichtathletikstadion in Saarbrücken.
In dieser Woche profitieren die Sportlerinnen und Sportler davon, doch die Investitionen seien auch langfristig ein Beitrag für mehr Inklusion, sagt Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland.
Die Investitionen in barrierefreie Sportstätten und die breite Unterstützung durch Stadt, Land und viele Partner, die wird man noch lange erleben und die werden auch später noch ihre Wirkung entfalten."
Ein Bundesland in Sportstimmung
Bewegt man sich in diesen Tagen in Saarbrücken, aber auch in anderen Teilen des Bundeslands, kommt man an den Spielen nicht vorbei: An jeder Ecke begegnen einem Menschen in T-Shirts der Delegationen, Fahnen und Plakate sind nicht zu übersehen. Die Special Olympics sind ein Aufhänger für Gespräche, im Bus wird sich über das "Saarland-Erlebnis" oder den besten Weg zum Stadion ausgetauscht. Auch Volunteers sind überall unterwegs. Über 3.000 Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die Spiele reibungslos ablaufen.
Besonders viel los ist auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken. Dort spielen die Basketballer im Drei gegen drei. Das gute Wetter und die zentrale Lage sorgen für viel Publikum. Der Sport ist zum Greifen nahe, die Zuschauer stehen direkt am Spielfeldrand und durch Bühnenprogramm, Mitmach-Aktionen und Stände laden die Spiele zum Verweilen ein.
Kostenloser Eintritt und Angebote für Schulklassen
Nicht nur in der Saarbrücker Innenstadt, allgemein sind die Special Olympics darauf ausgelegt, dass sowohl die Athletinnen und Athleten, aber auch alle anderen Menschen Teil des Ganzen sein können. Dafür sorgen kostenloser Eintritt und Bewegungsangebote, an denen ganze Schulklassen teilnehmen.
Die Special Olympics gehen noch bis Samstag, dann gibt es eine große Abschlussparty. Bis dahin werden weiter fleißig Medaillen und Erinnerungen gesammelt.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.
Über dieses Thema berichtete ZDFsportstudio in dem Beitrag "Sportler 'nicht in Schubladen stecken'" am 17.06.2026 um 17:38 Uhr.
Sport-Nachrichten
Ehemaliger Abwehrchef jetzt Bankdrücker :Edelreservist Rüdiger lobt Duo Tah/Schlotterbeck
mit Video25:49
Interview nach Österreichs Auftakt :Arnautovic: Aberkannter Treffer "war ein kleiner Bruch"
Video2:22
Auch Mbappé und Haaland treffen doppelt :Messi stellt WM-Torrekord ein - und entgeht Roter Karte
mit Video6:51