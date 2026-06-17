Special Olympics: Das Saarland fiebert mit

Seit Montag laufen im Saarland die Special Olympics, Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung. Die ersten Medaillen sind vergeben, das ganze Saarland ist im Sportfieber.

Leichtathletikwettkampf der Special Olympics im Stadion am Kieselhumes in Saarbrücken. Quelle: Imago

Mehrere Spiele gleichzeitig, jubelnde Fans, laute Musik: Bei den ersten Basketball-Spielen im Fünf gegen fünf ist am Dienstag ganz schön was los. Oliver Koppsieker aus dem Team der Berliner Werkstätten ist hoch motiviert: "Wir wollen auf jeden Fall aufs Treppchen!"

In der Halle nebenan läuft die Klassifizierung im Tischtennis. Hier wird geschaut, wer in der Hauptrunde gegen welche Gegner spielt, damit es einen fairen Wettbewerb geben kann. Auch Tobias Bückle aus Schleswig-Holstein ist hoch motiviert, er ist zum zweiten Mal bei den Nationalen Spielen dabei: "Mindestens eine Medaille ist schon mein Ziel."

Dennis Mellentin ist Athletensprecher bei Special Olympics Deutschland. Im Interview beschreibt er, wie wichtig die Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung sind. 17.06.2026 | 1:40 min

Eröffnungsfeier mit 16.000 Zuschauern

Am Montag sind die Special Olympics, die Nationalen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung, mit einer stimmungsvollen Eröffnungsfeier gestartet. Rund 16.000 Zuschauer waren im Saarbrücker Ludwigsparkstadion dabei, als die Delegationen einliefen und die Special-Olympics-Flamme entzündet wurde.

Auf den Tribünen strahlten die Athletinnen und Athleten, für alle war es ein ganz besonderer Abend. Martin Böhm ist mit seinem Boccia-Team aus Bayern angereist. Auch er ist begeistert: "Es ist einfach klasse, die Stimmung hier ist wunderbar."

Saarlands Sport- und Innenminister Reinhold Jost spricht über den Wert der Special Olympics für die Teilnehmer und den Mehrwert für die Gesellschaft. 17.06.2026 | 3:18 min

Mittlerweile laufen die Wettbewerbe im gesamten Saarland, in Sportarten wie Reiten, Tennis oder Boccia. Alexandra Smailovic aus Ratingen gewann am Dienstag die erste Goldmedaille, im 100-Meter-Sprint im Rollerskating raste sie als Erste ins Ziel.

Über zehn Millionen Euro in Sportstätten investiert

Das Saarland hat für die Spiele einiges in die Renovierung und Restaurierung der Sportanlagen investiert. Über zehn Millionen Euro flossen in Maßnahmen zur Barrierefreiheit oder beispielsweise in eine neue Tartanbahn für das Leichtathletikstadion in Saarbrücken.

In dieser Woche profitieren die Sportlerinnen und Sportler davon, doch die Investitionen seien auch langfristig ein Beitrag für mehr Inklusion, sagt Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland.

Hier geht es nicht um Rekorde, hier geht es um Teilhabe, um Begegnungen und um eine starke Gemeinschaft. „ Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland.

Die Investitionen in barrierefreie Sportstätten und die breite Unterstützung durch Stadt, Land und viele Partner, die wird man noch lange erleben und die werden auch später noch ihre Wirkung entfalten."

Das Saarland ist vom 15. bis 20. Juni Gastgeber für mehr als 4.300 Sportler mit geistiger Beeinträchtigung. Es werden zahlreiche Gäste aus ganz Europa erwartet. 15.06.2026 | 3:47 min

Ein Bundesland in Sportstimmung

Bewegt man sich in diesen Tagen in Saarbrücken, aber auch in anderen Teilen des Bundeslands, kommt man an den Spielen nicht vorbei: An jeder Ecke begegnen einem Menschen in T-Shirts der Delegationen, Fahnen und Plakate sind nicht zu übersehen. Die Special Olympics sind ein Aufhänger für Gespräche, im Bus wird sich über das "Saarland-Erlebnis" oder den besten Weg zum Stadion ausgetauscht. Auch Volunteers sind überall unterwegs. Über 3.000 Ehrenamtliche sorgen dafür, dass die Spiele reibungslos ablaufen.

Besonders viel los ist auf dem Tbilisser Platz in Saarbrücken. Dort spielen die Basketballer im Drei gegen drei. Das gute Wetter und die zentrale Lage sorgen für viel Publikum. Der Sport ist zum Greifen nahe, die Zuschauer stehen direkt am Spielfeldrand und durch Bühnenprogramm, Mitmach-Aktionen und Stände laden die Spiele zum Verweilen ein.

Mirve und Hannah machen bei den Special Olympics mit - ihre Sportart: Rhythmische Sportgymnastik. Wir waren beim Training dabei. 15.06.2026 | 2:00 min

Kostenloser Eintritt und Angebote für Schulklassen

Nicht nur in der Saarbrücker Innenstadt, allgemein sind die Special Olympics darauf ausgelegt, dass sowohl die Athletinnen und Athleten, aber auch alle anderen Menschen Teil des Ganzen sein können. Dafür sorgen kostenloser Eintritt und Bewegungsangebote, an denen ganze Schulklassen teilnehmen.

Die Special Olympics gehen noch bis Samstag, dann gibt es eine große Abschlussparty. Bis dahin werden weiter fleißig Medaillen und Erinnerungen gesammelt.

Bei den Special Olympics können sich die Athleten von medizinischem Fachpersonal kostenlos untersuchen lassen. Denn im normalen Gesundheitssystem fallen sie oft durch das Raster. 17.06.2026 | 2:03 min