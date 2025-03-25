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Special Olympics - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Special Olympics

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Special Olympics ist eine Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und Mehrfachbeeinträchtigung. Ziel ist es, neben dem Parasport auch für mehr Anerkennung, Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein von Menschen mit geistiger Behinderung zu sorgen.

Alle zwei Jahre finden im Wechsel zwischen Sommer- und Winterspielen die Special Olympics World Games statt. Auf nationaler Ebene werden die Special Olympics Nationale Spiele ausgetragen - vom 15. bis zum 20. Juni 2026 im Saarland. ZDFheute informiert über akutelle Nachrichten und Hintergründe.

Aktuelle Nachrichten zum Thema Special Olympics

  1. Special Olympics im Saarland

    Die Special Olympics im Saarland:Sein Bestes geben, Spaß haben, Teamgeist

    von Finja Wendland
    Video0:56
  2. Interview mit Celina Schmitt, Unified-Partnerin beim 5x5 Basketball

    Unified-Partnerin Celina Schmitt::Inklusives Basketball-Team "wie eine Familie"

    Video3:33
  3. Interview mit Christiane Krajewski, Präsidentin Special Olympics Deutschland

    Special Olympics:Christiane Krajewski: Mehr Inklusion durch Sport

    Video5:05
  4. Viele Kinder sitzen mit Rollschuhen und Helmen neben der Deutschlandkarte und der saarländischen Flagge.

    logo!-Tour: Saarland:Sie wollen mit Inlinern zu den Special Olympics

    Video2:27
  5. Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games im Hallenstadion der Inalpi Arena in Turin, Italien, 08. März 2025.

    Special Olympics World Games:Toller Sport und große Gefühle in Norditalien

    von Henrik Diekert
  6. Special Olympics-Teilnehmerin Ines Kwaschnowitz

    Deutsches Floorball-Team:Special Olympics: "Sichtbar wie nie zuvor"

    von Lars Becker
  7. Das Feuer der Special Olympics wurde entfacht.

    Feierliche Zeremonie in Turin:Special Olympics Winterspiele sind eröffnet

  8. Helena Kintschar
    Interview

    Special-Olympics-Athletin:Helena Klintschar: "Medaille wäre sehr schön"

  9. Logo der Special Olympics 2025 in Turin.
    FAQ

    Sportarten, Teilnehmer, Fakten:Special Olympics Weltwinterspiele im Blickpunkt

    von Lars Becker
    mit Video1:42
  10. Mit Feuerwerk über dem Stadion werden die Special Olympics 2023 eröffnet.

    Große Gefühle zum Start:Lebensfreude mit Signalwirkung

    von Henrik Diekert
    Video3:02
  11. Eröffnungsfeier der Special Olympics

    Special Olympics:Berührende Eröffnungsfeier in Berlin

    von Olaf Bozdech
    Video11:25
  12. Aus:blick

    Nachrichten | heute journal:aus:blick auf die Woche

    von Franziska Feske
    Video1:23

Rückblick auf die World Games 2025 in Turin

Eröffnungsfeier der Special Olympics World Games im Hallenstadion der Inalpi Arena in Turin, Italien, 08. März 2025.

Toller Sport und große Gefühle in Norditalien

Special Olympics World Games 2023 in Berlin

Mit Feuerwerk über dem Stadion werden die Special Olympics 2023 eröffnet.

Lebensfreude mit Signalwirkung