Special Olympics - Aktuelle Nachrichten und Hintergründe

Special Olympics
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Special Olympics ist eine Sportbewegung für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung und Mehrfachbeeinträchtigung. Ziel ist es, neben dem Parasport auch für mehr Anerkennung, Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein von Menschen mit geistiger Behinderung zu sorgen.
Alle zwei Jahre finden im Wechsel zwischen Sommer- und Winterspielen die Special Olympics World Games statt. Auf nationaler Ebene werden die Special Olympics Nationale Spiele ausgetragen - vom 15. bis zum 20. Juni 2026 im Saarland. ZDFheute informiert über akutelle Nachrichten und Hintergründe.
Alle zwei Jahre finden im Wechsel zwischen Sommer- und Winterspielen die Special Olympics World Games statt. Auf nationaler Ebene werden die Special Olympics Nationale Spiele ausgetragen - vom 15. bis zum 20. Juni 2026 im Saarland. ZDFheute informiert über akutelle Nachrichten und Hintergründe.
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