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Saarland freut sich auf die Special Olympics

Inklusives Multisport-Event :Saarland freut sich auf die Special Olympics

von Claudia Oberst

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Deutsches Fußballteam

Das Saarland ist vom 15. bis 20. Juni Gastgeber für mehr als 4.300 Sportler mit geistiger Beeinträchtigung. Es werden zahlreiche Gäste aus ganz Europa erwartet.

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Quelle: Reuters

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