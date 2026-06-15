Inklusives Multisport-Event :Saarland freut sich auf die Special Olympics

Vor erstem Vorrundenspiel :Irans Kicker dürfen nun doch in den USA übernachten
mit Video2:09
von Claudia Oberst
Das Saarland ist vom 15. bis 20. Juni Gastgeber für mehr als 4.300 Sportler mit geistiger Beeinträchtigung. Es werden zahlreiche Gäste aus ganz Europa erwartet.
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