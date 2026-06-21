Die Special Olympics im Saarland sind zu Ende. Was bleibt, sind viele schöne Erinnerungen und die Hoffnung auf langfristige Veränderungen.

21.06.2026 | 2:00 min

"Ja, ja, ja!", jubelt Sami Lougui, kaum, dass er über die Ziellinie ist. Er reißt die Arme hoch, denn er weiß: Er hat es geschafft. Zweiter Platz beim 1.500 Meter Lauf. Seine Zeit: 10:03,783 Minuten. Und das bei Temperaturen von über 30 Grad. "Ich bin froh, ich bin sportlich, ich hab vier Runden geschafft", freut sich Lougui, als er seine Medaille umgehängt bekommt.

Sein Teamkamerad Sunnara Than hat Gold geholt. "Das ist schön", sagt der Athlet der Berliner Werkstätten für Menschen mit Behinderung bescheiden. Zuerst wirkt er ein bisschen schüchtern, aber dann lässt er sich vom Publikum feiern und strahlt über das ganze Gesicht. Bei der Siegerehrung gibt es Musik von US-Rapper Pitbull und La-Ola-Wellen, alle machen mit.

Mehr als 6.000 Medaillen im Saarland vergeben

Über 100.000 Personen, inklusive der Athleten, haben laut Veranstalter die Special Olympics im Saarland erlebt. 6.000 Gold-, Silber- und Bronzemedaillen sind verteilt worden. Wer in seiner Leistungsgruppe nicht unter den ersten drei war, bekam zum Trost eine Schleife mit einem goldenen Herz umgehängt. Keiner ging leer aus.

Medaillen der Special Olympics 2026: Alle Teilnehmer nahmen etwas Glänzendes mit nach Hause. Quelle: Imago

"Hier gibt’s keine Verlierer", sagte der Leiter der Siegerehrung beim Fußball und fasste damit den Leitgedanken der Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung zusammen.

18.06.2026 | 1:32 min

Special Olympics 2026: Athleten und Inklusion im Mittelpunkt

Christiane Krajewski, Präsidentin von Special Olympics Deutschland, ist zufrieden mit der Veranstaltung: "Das war eine großartige Woche für unsere Athletinnen und Athleten", sagte sie im Interview mit ZDFheute.

Sie waren im Mittelpunkt, da gehören sie auch hin. Sie wurden gesehen, sie hatten Fans, sie wurden bejubelt. Und all das haben sie mehr als verdient. „ Special-Olympics-Chefin Christiane Krajewski

Die ganze Woche hat sich im Saarland alles um Sport, um Inklusion und um Miteinander gedreht. Die Mannschaften in ihren blauen, grünen, roten oder weißen Trikots haben die Städte spürbar lebendiger gemacht. Unmöglich, sich nicht von der guten Laune der Teilnehmer anstecken zu lassen.

Der saarländische Sport- und Innenminister Reinhold Jost spricht über den Wert der Spiele für die Teilnehmer und den Mehrwert für die Gesellschaft. 17.06.2026 | 3:18 min

Wirtschaftlicher Effekt im Saarland

Die Wettkämpfe haben über das ganze Saarland verteilt stattgefunden. Die Schwimmwettbewerbe fanden im französischen Forbach (Piscine Olympique) statt. Der saarländische Sportminister zieht ein positives Fazit in Sachen Wertschöpfung durch die Großveranstaltung.

"Die Städte waren überall voll mit Menschen, die auch entsprechende Getränke oder Essen zu sich genommen haben, die übernachtet haben, die damit auch das Gastgewerbe im Saarland stabilisiert und damit auch für Umsätze gesorgt haben", so Reinhold Jost.

Volunteers prägen Special Olympics 2026

Neben den Athletinnen und Athleten ist eine Gruppe besonders aufgefallen: die Volunteers. In knallrote T-Shirts gekleidet waren die freiwilligen Helfer an allen Wettkampfstätten im Einsatz, schrieben Zeiten und Weiten auf, halfen bei der medizinischen Versorgung, bei den Siegerehrungen. Studenten waren dabei, Rentner und Mitarbeiter von Firmen.

Irène Patricia Kirwan gehörte zu den über 3.000 Freiwilligen, war bei der Leichtathletik im Einsatz. Für die ABB-Mitarbeiterin aus der Schweiz waren die Begegnungen mit den Athleten das Schönste.

Dennis Mellentin ist Athletensprecher bei Special Olympics Deutschland. Im Interview beschreibt er, wie wichtig die Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung sind. 17.06.2026 | 1:40 min

"Da baut man so eine Verbindung auf, denn viele Athleten sieht man mehrmals und mit der Zeit kennt man auch die Namen. Das macht viel Freude", so Irène Patricia Kirwan.

Impulse für Inklusion in Unternehmen und Gesellschaft

Die Special Olympics setzen gezielt auf Volunteers aus Unternehmen, sagt Christiane Krajewski im Interview mit ZDFheute. "Die Corporate Volunteers gehen mit einer ganz anderen Stimmung in ihre Firma zurück. Und die tragen auch dazu bei, dass sich die kulturellen Werte in der Wirtschaft verändern. Auch das ist ein großer Beitrag, den wir im Sinne einer Win-Win-Situation erreichen konnten", so Krajewski.

Die Flamme der Special Olympics 2026 ist am Samstag erloschen. Die Werte der Spiele nehmen die Sportler, die Volunteers und die Besucher mit nach Hause.

Mit einem Sportfest für Inklusion wollen die Special Olympics im Saarland für mehr Anerkennung, Sichtbarkeit und Selbstbewusstsein von Menschen mit geistiger Behinderung sorgen. 17.06.2026 | 1:31 min