6.000 Medaillen vergeben : Nationale Special Olympics: Impuls für noch mehr Inklusion

von Claudia Oberst 21.06.2026 | 16:32 |

Bei den nationalen Spielen der Special Olympics im Saarland drehte sich eine Woche alles um Sport und Inklusion. Athleten und Volunteers feierten ein großes Miteinander.