6.000 Medaillen vergeben:Nationale Special Olympics: Impuls für noch mehr Inklusion
von Claudia Oberst
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Bei den nationalen Spielen der Special Olympics im Saarland drehte sich eine Woche alles um Sport und Inklusion. Athleten und Volunteers feierten ein großes Miteinander.
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