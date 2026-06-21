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Nationale Special Olympics im Saarland - eine Bilanz

6.000 Medaillen vergeben:Nationale Special Olympics: Impuls für noch mehr Inklusion

von Claudia Oberst

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Das Boccia Turnier der Nationalen Spiele der Special Olympics am Donnerstag (18. Juni 2026) in der Joachim-Deckarm-Halle in Saarbrücken. Gold gewannen unter anderem Nadine Katzenhauer und Uli Maaß von der Lebenshilfe Rostock.

Bei den nationalen Spielen der Special Olympics im Saarland drehte sich eine Woche alles um Sport und Inklusion. Athleten und Volunteers feierten ein großes Miteinander.

Thema
Special Olympics

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